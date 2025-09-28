Киркоров, Навка, Лолита и Мединский. Кто пришел проститься с Тиграном Кеосаяном: фото

Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Сегодня в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве простились с телеведущим и режиссером Тиграном Кеосаяном. Он скончался на 60-м году жизни. В январе 2025 года телеведущий впал в кому. Подробнее о том, как прошло прощание, можно узнать в онлайн-репортаже.

Проводить в последний путь Тиграна Кеосаяна пришли не только близкие, но огромное количество известных персон: от звезд эстрады до политиков. Кто простился с телеведущим и что о нем сказали — в материале MSK1.RU.

Лолита, Киркоров и Долина

Несмотря на усиленные меры охраны — у входа всех тщательно досматривали — людей на церемонии собралось очень много. Хоть Кеосаян музыкантом не был, но проститься с ним приехало немало известных исполнителей. В толпе можно было заметить певиц Зару и Жасмин, которые прятали лица за темными очками.

Одним из первых приехал к армянской церкви Филипп Киркоров. На территорию он зашел, вытирая слезы: «Это потеря большая для нашей страны. Он очень много делал и в творчестве, и в нашей сегодняшней ситуации. Он был рупором. Его слушали и уважали. Жалко».

Лолита Милявская на прощании вспомнила 90-е, когда она близко общалась с режиссером: «Когда мы были нищими, мы все были добрыми. Я его помню именно таким, мягким, добрым, талантливым. Так бывает, что судьба тебя разводит, — поделилась певица. — Мы после этого больше общались с Аленушкой (бывшая жена Алена Хмельницкая. — Прим. ред.)».

Вы посмотрите, как плачут жена и бывшая жена. Упаси господь такое пережить. Лолита Милявская певица

Пришла проститься с режиссером и певица Лариса Долина. Она рассказала, что не была близким другом его семьи, но при этом ездила к нему в больницу и молилась о его выздоровлении.

«Я надеялась, что он выберется из этого кошмара», — поделилась она.

Уже после отпевания к церкви приехал 74-летний исполнитель Александр Розенбаум. Он не стал давать комментариев и молча проследовал к траурному залу.

Коллеги по киноцеху

Пришел на прощание с Тиграном Кеосаяном и творческий бомонд. Журналисты заметили множество кинодеятелей: Федора Бондарчука, Игоря Угольникова, Федора и Виктора Добронравовых, Николая Цискаридзе, Стивена Сигала, Ивана Охлобыстина и многих других.

«Иногда Тиграна перехлестывало»: телевизионщики

Проститься с Кеосаяном пришли коллеги по телевизионному цеху: ведущая новостей Ирада Зейналова, юморист Евгений Петросян, гендиректор «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, ведущий RT Антон Красовский, глава Первого канала Константин Эрнст, гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки. Последняя не смогла сдержать слез.

Зейналова призналась, что Кеосаян был для нее ориентиром и «камертоном».

«Есть люди, которые не уходят. Он навсегда будет со мной, потому что он камертон моей жизни. Его улыбки, жесты, смех. Он ведь очень трогательный человек. Допустим, все веселятся, и вдруг Тигран грустит, потому что он увидел что-то, чего не увидели другие», — рассказала телеведущая.

Выразил соболезнования семье и Евгений Петросян: «Он был человеком большой души, замечательным режиссером. Многие его работы были еще впереди, но, увы, смерть прекратила его уважительную жизнь. О чем мы сейчас и скорбим».

Дмитрий Киселев заявил, что страна потеряла «в первую очередь гражданина».

«В своей гражданской позиции он был бескомпромиссен. Иногда Тиграна перехлестывало, — сказал Киселев. — Это как повар, который может пересолить блюдо. Его ведь трудно за это осуждать. Все тогда говорят: Ну повар влюбился. Вот что с ним происходило».

Пропустив отпевание, к церкви приехал телеведущий Владимир Соловьев.

Политики

Цветы прислали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Последний приехал лично проститься с Кеосаяном.

«Тигран — житель Подмосковья, также как и Маргарита. Всегда старались помочь людям, которые живут вокруг. По самым разным вопросам», — заявил глава региона.

По открытым данным, супруги жили в элитном поселке на Новорижском шоссе.

Источник: Воробьев LIVE / T.me

На церемонии был и бывший министр культуры России Владимир Мединский (ныне помощника президента). Он также выразил соболезнования семье: «Он был очень умным, благородным, добрым и талантливым. Таким он и останется навсегда в нашей памяти».

Приехала на прощание и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призналась, что Кеосаян был человеком, который мог поддержать в любой ситуации.

«Всегда находил нужные дела и поступки, чтобы протянуть руку помощи. У него была нереальная энергетика добра: даже когда он говорил серьезные вещи, даже когда он говорил вещи жесткие, когда он говорил вещи крайне неприятные многим — в нем не было разрушительной агрессии», — заключила Захарова.

Даже когда он говорил вещи жесткие, крайне неприятные многим — от него веяло добром Мария Захарова представитель МИД России

На прощании также заметили супругу пресс-секретаря президента Татьяну Навку, а среди венков был от семьи Дмитрия Пескова.

Маргариту Симоньян журналисты заметили в слезах, она с трудом держалась на ногах и пыталась накрыть лицо платком, чтобы не показывать эмоции собравшимся.

Тигран Кеосаян родился в 1966 году в семье известного советского режиссера Эдмонда Кеосаяна (снявшего трилогию «Неуловимые мстители»). Младший сын, Тигран, пошел по его стопам. Он был дважды женат. Его первой супругой стала актриса Алена Хмельницкая, второй — журналистка Маргарита Симоньян.

