Россиян готовят к отключениям интернета, а призыв в армию пройдет по-новому: что произошло на этой неделе

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Кто может получить две пенсии

В России при достижении определенного возраста каждый получает право на пенсию. Но есть категории граждан, которые могут рассчитывать на две выплаты одновременно. Расскажем обо всех возможностях.

«Военные пенсионеры, работавшие еще и на гражданке, при определенных условиях могут получать две пенсии сразу: одну — по линии силовых ведомств, а другую — по линии Социального фонда. Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств», — сообщается на сайте Социального фонда России.

Также по две пенсии могут получать особые категории граждан. О том, кто еще может претендовать на двойную пенсию и что нужно сделать для получения выплат, читайте в материале.

Как изменится призыв этой осенью

Осенний призыв в армию стартует 1 октября и продолжится до 31 декабря в плановом порядке. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря.

Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России.

Призыв будет действовать в течение года. При неявке без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры.

Появятся и электронные повестки. Они ничем не отличаются от бумажных. В цифровом документе содержится та же информация, что в традиционном, то есть Ф. И. О. и адрес призывника, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат. Повестку доставляют через портал «Госуслуги», сайт «Реестрповесток.рф».

Повестка считается врученной через семь дней после размещения в едином реестре, даже если призывник не ознакомился с ней. Отсутствие аккаунта на «Госуслугах» не является оправданием.

Если проигнорировать повестку, то можно получить штраф. Обо всех последствиях рассказали в отдельном материале.

Новые правила для владельцев собак

Владельцев домашних животных обяжут убирать за питомцами, перевозить их в транспорте только на коротком поводке или в переноске и не заходить с ними в магазины и учреждения. Рабочая группа по совершенствованию законодательства об обращении с животными под руководством главы Комитета по защите семьи Нины Останиной с февраля 2025 года подготовила 20 инициатив. Семь из них уже внесены в Госдуму.

Один из законопроектов запрещает детям и пьяным взрослым выгуливать собак крупных пород.

Другой документ повышает штрафы. За нападение собаки или за ее испражнения в неположенном месте хозяин может заплатить до 50 тысяч рублей.

Согласно следующей инициативе, собак можно будет выгуливать только в наморднике и на коротком поводке либо в переноске.

Кроме того, полностью запрещается посещение с собаками магазинов, кафе, медицинских и образовательных учреждений, а также музеев и театров.

Также власти хотят законодательно ввести учет и маркировку домашних питомцев. Документ с такими нормами разработало Минприроды России, поручение исходило от президента.

В первую очередь новые нормы коснутся собак. Предполагается, что животное будут маркировать, а информацию о нем и его владельце — вносить в федеральную информационную систему. Для хозяев животных это будет бесплатным.

Предполагается, что хозяин вправе выбрать способ: электронный, то есть чипирование, или визуальный, например специальный ошейник, содержащий информацию о животном и его владельце. Маркировка поможет быстро найти владельца, если питомец потерялся или от него попытались избавиться.

В России появятся новые банкноты

Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

Купюра будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Той же цветовой палитры, что и банкнота 1997 года, решили придерживаться, чтобы людям было проще ее узнать. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску.

В конце сентября планируется заседание Консультативного совета. На нем определят перечень объектов, которые затем вынесут на общественное онлайн-голосование.

Также Центробанк РФ планирует выпустить новые купюры номиналом десять и пятьдесят рублей. Одну — в 2027 году, а другую — в 2028-м.

Как подготовиться к отключению интернета

В МВД создали инструкции для россиян, чтобы они были готовы к отключениям интернета и не потеряли свою автономность. Правила, которых стоит придерживаться, опубликовали в Telegram-канале управления Министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Сохраните важные документы : электронные билеты, копии паспорта, медицинского полиса, водительских прав следует скачать на телефон. Имейте под рукой необходимые номера телефонов : такси, экстренных служб и близких родственников. Узнайте о ближайших точках общественного Wi-Fi : лучше знать, где есть возможность выйти в Сеть возле дома. Позаботьтесь о навигации : скачайте офлайн-карты или купите бумажные. Запаситесь наличкой : лучше иметь запас на несколько дней для покрытия бытовых нужд.

В России также предложили ввести компенсацию для россиян при отключении мобильной связи и интернета. С такой инициативой к министру цифрового развития Максуту Шадаеву обратились депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».

Компенсация может быть разной. Например, продление срока действия подключенных пакетов, уменьшение размера ежемесячной платы или зачисление суммы, которую можно использовать при следующей оплате услуг оператора связи, уточнил депутат в беседе с РИА Новости.

Согласно предложению, средства должны возвращаться автоматически, никаких заявлений не потребуется.

России грозит рост цен

Минфин представил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Самым интересным для простых людей стало предложение изменить Налоговый кодекс. Среди идей — увеличить НДС с текущих 20 до 22%. Расскажем, к чему это приведет.

НДС — налог на добавленную стоимость. Его сумма заложена в стоимость товара. То есть уплачивают его граждане, когда покупают любые товары, а уже компании отправляют полученные деньги в бюджет страны.

Рост налогов приведет к росту цен в следующем году, считает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. Впрочем, по ее словам, рост цен будет менее 1%.

Наибольшее влияние окажет подорожание бензина, логистических и коммунальных услуг. Из-за этого социально значимые товары в начале 2026 года могут прибавить в цене 3–6%. Те, что не входят в список, с учетом всех факторов подорожают на 6–8%.

Рост цен начнется еще раньше. Товары первой необходимости подорожают до 12% в октябре по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

Согласно ее прогнозу, цены изменятся следующим образом:

овощи и фрукты подорожают на 15–20% из-за необходимости хранения, увеличения импорта и колебания валютных курсов;

мясо-молочная продукция прибавит 12–15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, а также роста логистических затрат;

крупы и мука подорожают на 5% по причине позитивных тенденций в зерновом комплексе;

яйца станут дороже на 10% из-за сезонной волатильности.

В 2026 году в России будет набирать обороты скимпфляция. Это скрытое подорожание и изменение вкусовых характеристик уже заметно в России. Подробнее об этом явлении рассказали в отдельном материале.

В России вырастут пособия и выплаты

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 20%, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. С нового года показатель поднимется до 27 093 рублей.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам за полный месяц работы. Региональный МРОТ устанавливается отдельно. Он может быть выше федерального, но не ниже.

Повышение МРОТ приведет к увеличению многих выплат для россиян, рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

МРОТ влияет на различные аспекты, в том числе:

на заработную плату;

отпускные;

командировочные;

пособие по временной нетрудоспособности;

пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Помимо этого, МРОТ повлияет на будущую пенсию, поскольку растут отчисления работников в Социальный фонд. Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, а они напрямую зависят от размера зарплаты. Однако на уже назначенной пенсии повышение МРОТ не отразится.

Спортсмены смогут выступить на международных играх за Россию впервые с 2014 года

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Также ограничения будут сняты с Белоруссии. Это позволит спортсменам вновь выступать под национальными флагом и гимном на соревнованиях.

Голосование прошло 26 сентября в Сеуле. За восстановление статуса выступил 91 делегат, против — 77.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Членство ПКР было приостановлено в 2023 году, спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе. Последний раз россияне приняли участие в Паралимпиаде под своим флагом в 2014 году.

Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и Верховном суде

После смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла Верховный суд РФ с 2024 года, прошло уже несколько месяцев. На ее место рассматривали двух кандидатов: генпрокурора Игоря Краснова и главу СК РФ Александра Бастрыкина. В итоге остановились на первой кандидатуре.

Краснов в конце августа подал заявление о том, что готов сменить надзорное ведомство ради председательства в Верховном суде. После его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей. После этого президент России представил его Совету Федерации, который вынес положительное решение.

Место генпрокурора вместо Краснова занял Александр Гуцан, который до этого был полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Но работа в прокуратуре ему близка, почти всю жизнь он был неразрывно с ней связан. Рассказали в материале, кто такой Александр Гуцан и чем он известен.

Десятки человек погибли из-за опасного алкоголя

Количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 25 человек. Причиной стало употребление алкоголя. Сейчас медики уже уверены, многие из них погибли из-за отравления метанолом.

Предварительно, первым виновником трагедии стал 79-летний пенсионер Николай Бойцов. Он закупал самогон у 60-летней учительницы-дефектолога местного детского сада, а после переливал его в использованные бутылки из-под другого алкоголя, но делал это всё в антисанитарных условиях: канистры, сырье и посуда для разлива хранились на грязном чердаке обычного частного дома.

14 человек задержаны в рамках трех дел об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщили в региональной прокуратуре. Изъяли более 1300 л продукции.

