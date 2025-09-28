НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Всё внимание на цифры: в МВД предупредили о новой уловке мошенников

Номер телефона, с которого звонят, может оказаться на самом деле иностранным

Код страны мошенника может быть похож на российский | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКод страны мошенника может быть похож на российский | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Код страны мошенника может быть похож на российский

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Мошенники используют иностранные номера, схожие с российскими, чтобы усыпить бдительность граждан. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность», — говорится в сообщении.

При звонке россияне могут увидеть «+916». Это очень похоже на российский номер. Но на самом деле он индийский «+91», а цифра 6 в нем уже означает коды местных городов, например Нагпур или Катака. В то же время комбинация «+7 916» — это уже Россия, оператор МТС (МТТ), регион — Москва.

«Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв», — объяснили в ведомстве.

Мошеннических схем огромное множество. Они изучают соцсети, чтобы манипулировать детьми, притворяются школьными психологами или представителями приемной комиссии. В любом случае их конечная цель — завладеть вашими личными данными и деньгами. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник МВД Номер телефона
Комментарии
1
Гость
42 минуты
"Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными", - так какие последствия? В чём уловка и суть схемы? Ну позвонили тебе с иностранного номера. Так в РФ вроде за это пока не сажают и не казнят. Или уже да?
Рекомендуем
