Всё внимание на цифры: в МВД предупредили о новой уловке мошенников

Код страны мошенника может быть похож на российский Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Мошенники используют иностранные номера, схожие с российскими, чтобы усыпить бдительность граждан. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность», — говорится в сообщении.

При звонке россияне могут увидеть «+916». Это очень похоже на российский номер. Но на самом деле он индийский «+91», а цифра 6 в нем уже означает коды местных городов, например Нагпур или Катака. В то же время комбинация «+7 916» — это уже Россия, оператор МТС (МТТ), регион — Москва.

«Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв», — объяснили в ведомстве.