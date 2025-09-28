НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Женщина набила больше 800 татуировок. Теперь ее не берут на работу и не пускают в общественные места — видео

Ей не рады даже в местных тату-салонах

Источник:

Городские медиа

Мелисса Слоан из Уэльса не может посещать школьные мероприятия, чтобы следить за успехами своего ребенка. Виной тому — предвзятое отношение к ней других родителей и руководства школы. А точнее, татуировки на ее лице.

Кресты, сердца и прочие узоры на ее коже расположены местами в три слоя, ведь Мелисса по-настоящему зависима от татуировок. Иногда ей хочется сделать себе новую татушку посреди ночи, и она не тянет с этим. Ведь у нее всегда с собой собственная машинка и чернила. Что кстати, когда тебя не хотят видеть даже в тату-салонах, где не считают приемлемыми татуировки на лице.

Первые наколки стали появляться на коже Мелиссы в 20 лет. Сейчас ей 48 и количество узоров на ее коже перевалило за несколько сотен. На самом деле она не может сказать точно, сколько их. Счет им она не ведет и иногда набивает по три штуки за неделю.

Зачем Мелиссе покрывать себя слоями краски и какие неудобства это доставляет ей в жизни, узнайте, посмотрев наше короткое видео.

Виктор Аниего
Татуировка Зависимость Фрик
