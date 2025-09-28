После атаки БПЛА под Ярославлем поврежден жилой дом. Заявление губернатора

На подлете к Ярославлю отражена атака трех беспилотников Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Утром в воскресенье, 28 сентября, на подлете к Ярославлю уничтожили три украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в результате атаки поврежден один из домов. По его данным, пострадавших нет.

«В результате незначительно повреждена кровля индивидуального жилого дома, пострадавших нет. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий атаки. Окажем собственникам помощь в восстановлении имущества», — указала Михаил Евраев у себя в соцсетях.

В регионе продолжается работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств.

Ранее мы публиковали инструкцию, как вести себя во время атаки беспилотников.