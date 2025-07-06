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Город Власти рассказали, как жителям Ярославской области вести себя во время атаки БПЛА. Инструкция

Власти рассказали, как жителям Ярославской области вести себя во время атаки БПЛА. Инструкция

Что делать, если вы услышали сигнал тревоги

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14 комментариев
Как вести себя во время атаки БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКак вести себя во время атаки БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Как вести себя во время атаки БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Власти Ярославской области рассказали, как жителям региона вести себя во время атаки БПЛА. Подробную инструкцию, подготовленную «Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» опубликовало Министерство региональной безопасности 6 июля.

В опубликованном видео говорится, что если во время атаки беспилотников вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи или в подвал.

«Не пользуйтесь лифтом», — уточнили специалисты.

В квартире нужно найти место без окон между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Необходимо сесть на пол.

В случае нахождения на улице нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Если вы передвигаетесь на транспорте, его нужно покинуть и найти укрытие.

«А также немедленно сообщите по телефону 112», — говорится в видеоинструкции.

Власти рассказали, как правильно себя вести во время атаки беспилотников

Источник:

Министерство региональной безопасности Ярославской области / Telegram

Вечером 5 июля в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что над территорией Ярославской области был уничтожен один беспилотник.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
БПЛА Меры предосторожности Министерство региональной безопасности
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Комментарии
14
Гость
1 час
Отдельное спасибо за ночную рассылку СМС об угрозе БПЛА. Конечно все спят и ждут когда пискнет телефон. Как Вы думаете в этом есть эффект? Как авторы методички представляют себе рекомендацию спуститься на нижние этажи? Столпиться в подъезде? Чтоб уж если попало, так во всю толпу? А как ночью попасть в подвал жилого дома. Или у автора в доме есть индивидуальное бомбоубежище? Как зайти в здание - везде кодовые замки на дверях? Очень жизненная методичка.
Гость
1 час
Если безответственные лица, ответственные за безопасность, допустили атаку, то тут уж одна инструкция - фифти фифти как повезёт.
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