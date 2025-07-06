Власти рассказали, как жителям Ярославской области вести себя во время атаки БПЛА. Инструкция

Власти Ярославской области рассказали, как жителям региона вести себя во время атаки БПЛА. Подробную инструкцию, подготовленную «Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» опубликовало Министерство региональной безопасности 6 июля.
В опубликованном видео говорится, что если во время атаки беспилотников вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи или в подвал.
«Не пользуйтесь лифтом», — уточнили специалисты.
В квартире нужно найти место без окон между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Необходимо сесть на пол.
В случае нахождения на улице нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Если вы передвигаетесь на транспорте, его нужно покинуть и найти укрытие.
«А также немедленно сообщите по телефону 112», — говорится в видеоинструкции.
Вечером 5 июля в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что над территорией Ярославской области был уничтожен один беспилотник.