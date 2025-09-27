НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Депутаты предложили ввести компенсацию за отключение связи: как россияне смогут сэкономить

Депутаты предложили ввести компенсацию за отключение связи: как россияне смогут сэкономить

Причина неработающего интернета будет неважна

В России предложили ввести компенсацию для россиян при отключении мобильной связи и интернета. С такой инициативой к министру цифрового развития Максуту Шадаеву обратились депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». 

«Сейчас граждане оплачивают связь в полном объеме, даже когда услуги недоступны. Мы же предлагаем установить механизм беззаявительной компенсации. Средства должны возвращаться автоматически», — сказал глава думской фракции Сергей Миронов.

Компенсация может быть разной. Например, продление срока действия подключенных пакетов, уменьшение размера ежемесячной платы или зачисление суммы, которую можно использовать при следующей оплате услуг оператора связи, уточнил депутат в беседе с РИА Новости. 

Что можно считать отключением, должно быть четко обозначено. Как объяснила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, если связь пропала больше чем на час или качество упало ниже допустимого — это повод для компенсации. Причем неважно, из-за аварии или по решению властей, поскольку человек всё равно остался без услуг.

С мая 2025 года в России стал регулярно пропадать мобильный интернет. Россияне из-за этого сталкиваются с серьезными неудобствами. В МВД подготовили список правил, которые помогут не выпасть из жизни. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
