«Сотни сообщений в день, а потом тишина». Слепой диджей с Урала — о том, как съездил к Груву и пережил спад славы

В феврале этого года Ваня Русинов из Верхней Пышмы прославился на всю страну. К себе на обучение слепого диджея позвал даже знаменитый Грув Источник: Елена Русинова

Полгода назад про слепого диджея с Урала узнала вся страна. Тогда Иван Русинов из Свердловской области был еще школьником, который не сдавался на пути к мечте, но не ожидал такой славы и внимания. Сегодня наша коллега, журналист E1.RU Ксения Маринина знакомит вас с версией 2.0 диджея Абобуса. Он успел слетать к знаменитому Груву, поиграть сеты в барах «Руки Вверх!» и на фестивалях, пережить спад славы и разочарование, поступить в университет и поставить новые амбициозные цели.

«Учиться там — мечта, просто какой-то космос»

Когда в феврале этого года на Ивана обрушилась слава, много кто обещал ему помочь с развитием. Обещания сдержали не все, но диджей Грув устроил парню настоящее путешествие.

«Казалось, что Грув — такая недоступная звезда, что до него не дотянуться, а тут бац, и я сижу с ним за столом, ем „Скитлс“, он учит меня диджеингу. Мы с ним писали мою композицию „Гагарин Пати“, ну это просто вау!» — поделился эмоциями Ваня.

Евгений Рудин (диджей Грув) лично встретил Ивана и его маму Елену. Сначала он показал им квартиру, потом повез в свою школу диджеинга. Наш герой рассказал, что это не обычная студия, а настоящий диджейский университет.

Диджей Грув записал с Иваном совместную композицию и выступил на его дне рождения Источник: Елена Русинова

«Школа у него, конечно, обалденная. Это не просто студия, в ней много этажей, кабинетов. Есть классы с мониторами, колонками, компьютерами с установленной программой. Там сидит учитель с микшером, рассказывает. И даже есть зал, где сдают экзамены по диджеингу. Ученики играют сеты, а педагог слушает, ставит оценки. Учиться там — мечта, просто какой-то космос», — рассказал Иван.

Времени на учебу в школе у Вани, к сожалению, не было, но большая радость в том, что все пять дней они писали его собственный трек: парень подавал Груву и его коллеге идею, называл тональность, обозначал мелодию, а диджеи проектировали трек. Автор слушал результат и вносил правки.

Послушать эту композицию пока нельзя: Грув обещал помочь с размещением трека, и пока Иван ждет и надеется, что скоро его произведение увидит свет.

DJ Abobus играл большой сет на мероприятии у Грува Источник: Елена Русинова

«А потом я выступил на его тусовке в честь дня рождения. Представил свою новую композицию „Гагарин Пати“, выступал прямо перед Грувом, это волнительно и круто! Аудитория у него была огненной. А потом начал играть он сам. Мне так понравилось его выступление, я записал и переслушиваю», — поделился наш герой.

Знаменитый диджей сказал, что Ивану нужно регулярно выступать в Екатеринбурге, желательно прямо устроиться на работу в какой-то бар или клуб, а еще — найти продюсера. Но пока мама Елена и сам диджей не знают, как это осуществить, поэтому будут рады идеям и помощи.

«Вы что, в консерваторию пришли?»

Несмотря на десятки обнулившихся обещаний, в истории Ивана было немало доброты. В феврале, когда все СМИ писали про талантливого уральца, один диджей подарил ему трек, а группа других диджеев из Москвы во главе с Андреем Плешковым (DJ Nordics) скинулась и прислала парню с Урала пульт и колонки.

«Мы встречались с ними в Москве, когда ездили к Груву. Они много чего мне объяснили, прислали аппаратуру, очень им за это благодарен. Ребята добавили меня в чат с ними, где я могу задавать какие-то профессиональные вопросы, а они отвечают. Это очень помогает», — сказал DJ Abobus.

Иван Русинов соглашается на все предложения о выступлении, чтобы развивать навыки Источник: Елена Русинова

Тогда же диджей Bruss (Александр Брусницын) из Екатеринбурга позвал парня на полноценное обучение. Вместе с ним Ваня изучил возможности диджейского пульта и освоил много приемов, например как оставаться в одном темпе.

«За полгода я продвинулся в диджеинге, очень полезной была учеба у Александра Брусницына. Сначала он позвал меня на мастер-класс по винилу, потом на полное обучение. Он показал разные фишки, например можно играть мини-миксы на концертах. Александр меня учил тотально! Иногда он приглашает меня поиграть сеты на мероприятия, я всегда очень жду и готовлюсь», — поделился Иван.

Диджей Bruss из Екатеринбурга помог Ивану развить мастерство и узнать много новых фишек Источник: Елена Русинова

Еще в феврале парень выступал в екатеринбургском баре «Руки Вверх!» на разогреве у группы «Фактор-2», тогда его слушали сотни зрителей. Но не всегда аудитория встречает диджея горячо, иногда коннект не складывался. Например, в одноименном баре в Москве был слишком маленький зал, а у гостей — нетусовочное настроение.

18-летний слепой диджей раскачал толпу в Екатеринбурге Источник: Дарья Костомина / E1.RU

«Я думал, что зал будет побольше, чем в Екатеринбурге, это же Москва. Оказалось, что он гораздо меньше, людей было немного. Никто не аплодирует, на словах „давай поднимем ручки и будем…“ я убавляю, жду продолжения песни, а они молчат. Я пошутил, спросил у них: „Вы что, в консерваторию пришли?“ Потом просто сводил музыку, раз народу было мало. А думал, что покуражимся», — поделился Иван.

В этом году диджей также выступал на фестивале «Хлеборезка», там у него было всего несколько слушателей, но они танцевали и поддерживали уральца. Иван сильно расстраивался, но потом решил не зацикливаться на поддержке аудитории, а играть в кайф.

Известный артист посоветовал Ивану найти постоянную работу диджеем в Екатеринбурге, чтобы не терять навыки Источник: Елена Русинова

В первые недели на волне популярности Абобуса звали везде, потом слава стала угасать, и наконец настал момент, когда предложения и звонки практически прекратились.

«Были десятки звонков и сотни сообщений в день, интервью, выступления, а потом тишина… Сначала я думал: ну как так, что случилось? А потом уже смирился, привык», — рассказал диджей.

Но предложения о выступлениях всё же поступают. Например, 20 сентября DJ Abobus выступил на модной утренней вечеринке в Москве. Там аудитория была готова к музыке Ивана, поэтому танцевала и раскачивала зал вместе с диджеем.

«Жалко тратить четыре часа в день на дорогу»

За прошедшие полгода парень успел сдать экзамены, окончить школу для слабовидящих детей и поступить в университет. С выбором места для учебы были трудности. Сначала Елена и Иван подали документы в Уральскую государственную консерваторию, но там им дали понять, что не очень ждут слепого студента. В приемной комиссии настаивали, что для Вани нужны пандусы и доступная среда, которой у них нет. Тогда мама решила не испытывать судьбу и не поступать туда, где от ее сына сразу отказываются.

Ваня поступил в педуниверситет, на направление «музыкальное образование и дополнительное образование». Там его приняли тепло; правда, дорога до университета выглядит как ежедневная полоса препятствий.

Ваня поступил в педагогический университет, после окончания которого сможет преподавать музыкальные дисциплины Источник: Елена Русинова

Из Верхней Пышмы до Екатеринбурга Ваня может добраться только на междугородних автобусах № 108 и 111. За пару недель было уже много случаев, когда автобус опаздывал или не приезжал совсем, и студенту приходилось ждать следующего от получаса до часа. За это время на остановке скапливалось много людей, и в салоне была давка.

По словам мамы Ивана, эта лужа в Верхней Пышме (на Кривоусова, 36) уже много лет никуда не исчезает и по весне превращается в мини-озеро Источник: Елена Русинова

Елена каждый день очень переживает за то, как ее сын доберется до учебы: как преодолеет огромную лужу, как обойдет грузовую машину, которая припарковалась поперек дороги, как залезет в автобус, в котором нет места…

Посмотрите, как Иван добирается до университета Источник: Елена Русинова

Сам Иван воспринимает препятствия спокойнее. Говорит, что уже привык и на слух определяет машины и людей, а лужу чувствует тростью.

«Через эту грандиозную лужу прыгаю как балерина. Всё остальное тоже уже понятно. Машины слышно, автобуса дождусь, где-то подскажут люди, где-то пойму сам. Единственное, жалко тратить четыре часа в день на дорогу. Но общагу мне не дали, раз живу в радиусе 50 километров. Сказали, не положено. Это бы упростило задачу», — рассказал Ваня.

Одногруппники помогают Ивану сесть в автобус и найти нужную аудиторию. Они очень тепло отнеслись к парню Источник: Елена Русинова

Но Ивану повезло с преподавателями и одногруппниками. Парень рассказал, что они очень отзывчивые: заботятся о нем, стараются встречать с остановки и провожать до автобуса, помогают дойти до аудитории.

О чем мечтает DJ Abobus

Иван рассказал, что не хочет в будущем преподавать музыкальные предметы — только диджеинг. Он планирует продолжать выступать в барах, на мероприятиях и фестивалях и открыт для предложений.

«В будущем я очень хочу [открыть] свою школу диджеинга. Я буду и дальше развиваться в этой сфере, сейчас в универе изучу техническую сторону вопроса. Из ближайших желаний — освоить программу Ableton Live для создания музыки; если появится тот, кто поможет, буду счастлив. А, ну и не завалить сессию, конечно!» — поделился диджей.

