В работе ФНС произошел сбой, когда нужно заплатить налоги (за просрочку будет штраф)

В работе личного кабинета Федеральной налоговой службы (ФНС) произошел сбой. На это обратил внимание корреспондент Городских медиа. О том, что проблема массовая, говорят жалобы пользователей на сервисе мониторинга сбоев DownDetector.
Войти в личный кабинет не получается ни через мобильное приложение, ни на сайте. Вместо необходимых данных пользователи видят белый экран. Больше всего жалоб поступает из Ленинградской, Новгородской, Орловской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
«Почему не работает личный кабинет налоговой», — спрашивают пользователи. Многие из них пишут, что испытывают проблемы уже несколько дней.
За последний час зафиксировано более 100 жалоб. За сутки их скопилось почти 2 000.
Мы отправили запрос в ФНС с просьбой рассказать о причинах неполадок, а также ответить на вопрос, когда личный кабинет начнет работать в штатном режиме.
Можно предположить, что сбой связан с наплывом пользователей. Недавно для россиян рассчитали имущественные и транспортный налоги. За земельные участки, квартиры, дома, дачи, гаражи, машино-места и автомобили нужно расплатиться до 1 декабря. В противном случае начнут начислять пени.