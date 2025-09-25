В работе ФНС произошел сбой, когда нужно заплатить налоги (за просрочку будет штраф)

С проблемой в работе приложения и сайта ФНС столкнулись тысячи людей Источник: Илья Бархатов / 74.RU

В работе личного кабинета Федеральной налоговой службы (ФНС) произошел сбой. На это обратил внимание корреспондент Городских медиа. О том, что проблема массовая, говорят жалобы пользователей на сервисе мониторинга сбоев DownDetector.

Войти в личный кабинет не получается ни через мобильное приложение, ни на сайте. Вместо необходимых данных пользователи видят белый экран. Больше всего жалоб поступает из Ленинградской, Новгородской, Орловской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Почему не работает личный кабинет налоговой», — спрашивают пользователи. Многие из них пишут, что испытывают проблемы уже несколько дней.

За последний час зафиксировано более 100 жалоб. За сутки их скопилось почти 2 000.

Мы отправили запрос в ФНС с просьбой рассказать о причинах неполадок, а также ответить на вопрос, когда личный кабинет начнет работать в штатном режиме.