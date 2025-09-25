НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +6

6 м/c,

с-з.

 758мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,99
EUR 98,60
Что известно о пострадавшей в пожаре
Пожар в пятиэтажке
Снова продают Zara
Ярославский бренд покорил Россию
Симптомы агрессивного осеннего вируса
Третий мост
Новый авиарейс
Отопление в Ярославле
Коррупция в больнице
Реконструкция «Спартаковца»
Страна и мир В работе ФНС произошел сбой, когда нужно заплатить налоги (за просрочку будет штраф)

В работе ФНС произошел сбой, когда нужно заплатить налоги (за просрочку будет штраф)

Россияне несколько дней не могут попасть в личный кабинет налоговой

117
С проблемой в работе приложения и сайта ФНС столкнулись тысячи людей | Источник: Илья Бархатов / 74.RUС проблемой в работе приложения и сайта ФНС столкнулись тысячи людей | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

С проблемой в работе приложения и сайта ФНС столкнулись тысячи людей

Источник:
Илья Бархатов / 74.RU

В работе личного кабинета Федеральной налоговой службы (ФНС) произошел сбой. На это обратил внимание корреспондент Городских медиа. О том, что проблема массовая, говорят жалобы пользователей на сервисе мониторинга сбоев DownDetector. 

Войти в личный кабинет не получается ни через мобильное приложение, ни на сайте. Вместо необходимых данных пользователи видят белый экран. Больше всего жалоб поступает из Ленинградской, Новгородской, Орловской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. 

«Почему не работает личный кабинет налоговой», — спрашивают пользователи. Многие из них пишут, что испытывают проблемы уже несколько дней. 

За последний час зафиксировано более 100 жалоб. За сутки их скопилось почти 2 000. 

Мы отправили запрос в ФНС с просьбой рассказать о причинах неполадок, а также ответить на вопрос, когда личный кабинет начнет работать в штатном режиме. 

Можно предположить, что сбой связан с наплывом пользователей. Недавно для россиян рассчитали имущественные и транспортный налоги. За земельные участки, квартиры, дома, дачи, гаражи, машино-места и автомобили нужно расплатиться до 1 декабря. В противном случае начнут начислять пени.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Сбой ФНС Личный кабинет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
19 минут
Это всё для нашей безопасности, чтоб дроны не могли сориентироваться на местности, - так нам это объяснили. Чебурнет наступет на всех.
Гость
18 минут
У нас каждый день сбой, то мобильный интернет не работает, то проводной. Стабильность эпохи позднего пу.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление