«Местных встречаешь только на кладбищах». Как и на что живут люди в самом святом месте страны — репортаж

Одно из самых популярных туристических мест не только Нижегородской области, но и всей страны — село Дивеево. Здесь расположен один из самых больших монастырей России — Серафимо-Дивеевский. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов и паломников, чтобы прикоснуться к святым местам. Кто-то, преисполнившись божественной благодати, решает остаться навсегда, другие же здесь родились. Сейчас в селе живет около 6,5 тысячи человек. Наши коллеги из NN.RU побывали в Дивеево, поговорили с местными и узнали, насколько они устают от туристов, где работают и чем занимаются, кроме посещения церквей.

Дивеево основано в 1559 году и известно на всю страну Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским женским монастырем, куда ежегодно стекаются десятки тысяч паломников и туристов. Село, где проживает более 6 тысяч человек, находится в 170 километрах от Нижнего Новгорода и в 60 километрах от Арзамаса. Одной из местных святынь является канавка Божьей Матери: по преданию Серафима Саровского, антихрист в последние времена не сможет преодолеть ее. Также в Дивееве находится ряд других соборов (Казанский, Спасо-Преображенский и Благовещенский), памятник семье Николая II, келия блаженной Параскевы и несколько святых источников.

«Разворачиваюсь, а напротив стоит Николай Валуев»

На главной площади в Дивееве стихийный базар — в палатках продают всё подряд: сувениры, платочки, магнитики, одежду. Рядом пристроились бабушки, которые продают мед и ягоды со своего огорода. Продавцы не стесняются рекламировать и другие услуги — почти на каждой палатке от руки написано объявление о посуточной аренде квартир или такси.

В основном торгуют женщины средних лет и старше, иногда им помогают дети. А вот молодежи почти не видно. Как правило, сразу после школы ребята уезжают учиться в другие города.

Однако бывает и наоборот. Девушка по имени Мария переехала в Дивеево несколько лет назад из Волгограда.

— Здесь и климат получше, нет такой жары, — заявила девушка.

По ее словам, с работой в селе непросто. Единственное, на чем зарабатывают — туристы и паломники.

— Вы поймите, здесь место не столько туристическое, сколько святое. Мы все из разных городов. Тут местных — раз-два и обчелся, — вмешалась в разговор другая девушка из соседней палатки.

По их словам, многие выбирают жить в Дивееве, потому что «душа тянется» к святым местам. А случиться это может в любом возрасте. Иногда приезжают в паломничество на день и не уезжают.

На вопрос о том, как молодежь проводит здесь досуг, Мария отмахивается.

— Поверьте, мне не скучно. Тут, если честно, и некогда. Работы очень много.

Среди рыночных палаток всё-таки удалось встретить женщину, которая прожила в Дивееве всю жизнь.

— Как живут местные? Я вот здесь каждый день с утра до ночи. Коренных уже мало остается, потому что работы нормальной нет.

А за стенами монастыря село выглядит типично для районного центра Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

По словам собеседницы, основной поставщик рабочих мест — птицефабрика. Раньше был еще хлебозавод, но он закрылся. А те, кто не находит места на производстве, уходят в сферу туризма — трудятся в гостиницах, водят экскурсии, торгуют сувенирами. Кому повезло иметь дополнительную недвижимость — сдают ее посуточно.

— После школы молодежь уезжает в основном в Нижний, Арзамас, если поближе, то в Саров. Мало кто возвращается потом, — признается женщина.

Жительница Дивеева пошутила, что живет как на черноморском курорте — полгода продает сувениры туристам, а оставшееся время живет на то, что заработала.

— Сезон здесь летом, сентябрь еще захватываем. В октябре уже мало людей. В зиму в основном сидим, в выходные только выходим торговать. Тяжело, конечно, — признается женщина.

В туристический сезон людей в Дивеево приезжает действительно очень много. Иногда святые места посещают и известные люди.

— Я один раз торговала, и дождь такой сильный пошел. У нас все собрались в палатке. Закрываю ее, чтобы не намочило, сзади слышу голос: «Девушка, мне надо посмотреть сувениры». Я открываю палатку, разворачиваюсь, а это Николай Валуев, — рассказала женщина и показала фотографию со спортсменом на телефоне.

В итоге Валуев привез из Дивеева несколько сувениров: тарелку, пряник и монетку.

«Без работы не останемся»

— Живется нормально. Тихо и спокойно, — застали мы местного жителя по имени Иван, когда он что-то чинил возле подъезда в спальном районе.

Раньше, по воспоминаниям Ивана, туристов было намного больше. Приезжали и из Европы, и из Америки. Зато в последние годы Дивеево стало активно расширяться за счет участков, которые выкупают приезжие.

На главной улице в палатках можно найти буквально всё Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Иван признался, что сам родился далеко от Дивеева. Около 10 лет назад он переехал сюда с женой. До этого женщина часто приезжала в паломничество и в какой-то момент уговорила мужа сменить место жительства.

— Я сам заказчик. Работаю в монастыре, там всё строится. У него много зданий и территория приличная. Без работы не останемся, — начал Иван.

И до сих пор старается соблюдать все церковные правила.

— Мы сейчас всё празднуем, все праздники церковные. Вот вчера заходили на канавку [одна из главных святынь Серафимо-Дивеевского монастыря]. Минимум на канавке в неделю раза три-четыре бываем, — поделился Иван.

«В советские времена здесь было всё»

Александра Александровна уже на пенсии, но до этого 45 лет проработала в местной больнице. Сейчас она живет в многоквартирном доме на въезде в Дивеево.

Женщина переехала в этот дом 17 лет назад, до этого жила за несколько улиц отсюда. Однако власти решили, что дом ее детства находится на земле, которая принадлежит монастырю. Всех выселили и раздали новые квартиры. А в старом доме открыли гостиницу. Но Александра Александровна не жалуется, это жилище ей тоже очень нравится. К нему еще выдали немного земли, на ней пенсионерка разбила небольшой огород.

— Беспокоят ли туристы? Да нет. Но местных жителей уже редко встречаешь, если только на кладбищах или на какой-то праздник.

По словам женщины, раньше молодежи было много, всем хватало и работы, и развлечений. Однако в последние годы дети стремятся побыстрее покинуть Дивеево.

Молодежи в Дивееве живет немного Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— В советские времена всё было. Да, зарплаты небольшие, но мы всё равно обходились. Начинали с вилки и ложки, зарплата у меня была 60 рублей. А сейчас молодежь хочет сразу квартиру, машину, чтобы сразу всё было! А тут работа только в монастыре, и платят там минималку, — рассуждает Александра Александровна.

В Дивееве две школы: православная и обычная, средняя образовательная. И хотя в первой качество образования достаточно хорошее, много медалистов и победителей олимпиад, идти после нее сразу в монастырь — путь далеко не для всех. Поэтому многие уезжают. Сейчас в больнице, которой пенсионерка отдала несколько десятилетий, не хватает специалистов — старые выходят на пенсию, а прийти к ним на замену попросту некому.

Александра Александровна рассказывает, что в домах на ее улице большинство квартир сдают для туристов. Иногда это делают коренные жители, чтобы «добыть себе лишнюю копейку к пенсии», но в основном жилье изначально покупали с целью заработка.

Есть и те, кто переехал в Дивеево из крупных городов, чтобы быть поближе к святым местам. По словам пенсионерки, иногда эти люди ведут себя «совсем неправославно».

— Приходят в больницу и начинают с порога скандалить, на улице тоже, в магазине. А в храм заходишь — не протолкнуться. Все они стоят и молятся, — жалуется женщина.

Александра Александровна признается, что и сама до сих пор глубоко верующий человек, старается ходить на службы, но по будним дням. Потому что в выходные очень много паломников, а годы уже не позволяют долго стоять.

Тем не менее какой-то благости от самого села пенсионерка не чувствует. Одна знакомая нашей собеседницы смогла устроиться на неплохую административную должность при монастыре, однако вскоре ее якобы «выдавил» коллектив — женщина ушла работать кассиром в магазин.

— Потому что это на службе все в платочках, молятся Богу, плачут. А внутри оказываются совсем другими, — резюмировала жительница Дивеева.