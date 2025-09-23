Бояться ли мессенджера MAX? Спросили IT-специалистов

Мессенджер MAX как почти безальтернативная замена привычным Telegram и WhatsApp равнодушным не оставил практически никого. Даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал на вопросы о появлении нацмессенджера. Ключевым фактором успеха MAX он назвал добровольное желание россиян использовать его.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В сети зачастую скептически высказываются о новинке, активно продвигаемой в массы. «Фонтанка» присмотрелась к критике и задала вопросы экспертам — автору проекта Mobile Developer Алексею Гладкову и независимому аналитику IT-отрасли, главреду Vilanov.com Сергею Вильянову.

«Товарищ майор» в кармане?

Журналист «Фонтанки» часто видел в постах в соцсетях или роликах на YouTube, что мессенджер MAX называют «товарищем майором в кармане», который при установке дает разработчикам полный доступ к телефону — к камере и микрофону.

После такого вопроса мобильный разработчик Алексей Гладков заявил — основным критерием надежности или способом самоуспокоения служит то, что приложение размещено в Google Play и Apple Store. По его словам, все разрешения приложениям контролируются со стороны Apple и Google.

«Google Play питает особую теплоту к российским разработкам, их внутренняя система модерации очень пристально следит за соответствием правилам разработки и публикации. Если бы там был намек, что приложение пытается, используя уязвимости системы, получить какой-то доступ к камере или еще к чему-нибудь, то его бы не приняли к публикации. То же самое касается и Apple Store», — говорит эксперт.

С разрешениями, которые просит MAX, всё в порядке, считает разработчик. Но добавляет, что переписка в мессенджере проходит через серверы владельца. «Всё, что отправляешь в Интернет, остается в Интернете. Это базовое правило, которое надо помнить всем пользователям», — заключил Гладков.

Главред Vilanov.com Сергей Вильянов назвал подобные утверждения дезинформацией, которую очень сложно комментировать серьезно. Он тоже обратил внимание на модерацию приложения в магазинах. «Приложение устанавливается через магазины приложений Apple и Google. Оно же не из космоса появляется. Приложение, когда попадает в эти сервисы, проверяется на подобные истории. Очевидно, что MAX эту проверку прошел», — объясняет он.

Аналитик IT-отрасли указал, что российский мессенджер получает доступ к микрофону и камере, но это происходит в момент, когда пользователь использует функции мессенджера по прямому назначению. «Нет ничего необычного в этом мессенджере по сравнению с другими», — считает Вильянов.

MAX просит слишком много разрешений?

Количество запрошенных разрешений, по словам автора Mobile Developer Гладкова, не играет никакой роли, потому что пользователь сам решает — давать эти разрешения или нет.

«Всё несанкционированное получают, используя уязвимости системы, с помощью вредоносного специального софта. Например, если взять известный Pegasus, то он распространялся путем отправки картинки в СМС-сообщении. Ну, сравните это с установкой приложения с официального магазина Google Play. Злоумышленники попадут в ваш телефон, используя уязвимости системы, без всяких разрешений. А давать разрешения или нет пользователь, решает сам. У него же есть голова на плечах», — поделился Алексей Гладков.

Сергей Вильянов рассказал, что каждый может взять и посмотреть, какие разрешения просит MAX, а затем сравнить их количество с другими популярными мессенджерами. «Он просит больше, чем Telegram, но меньше, чем WhatsApp. У него набор разрешений абсолютно адекватен для типового мессенджера. Ничего сверх этого в нем нет. Иначе это бы было всеми замечено, а MAX просто бы вычистили из магазинов», — поделился мнением специалист.

Почему бы разработчикам не опубликовать открытый код мессенджера MAX?

Публикация открытого кода, считает Гладков, может дать некоторое успокоение пользователям, но особой пользы не принесет, ведь и после этого появится множество роликов с критикой. «Просто так выложить в Open Source невозможно, потому что это часть компании и ее стратегии безопасности», — считает автор проекта Mobile Developer.

Вильянов указал, что посмотреть на открытый код Telegram и WhatsApp тоже нельзя, ведь каждая компания делает свои технологии и не хочет, чтобы кто-то смог их подсмотреть.

«Нельзя назвать ни одну популярную игру с открытым кодом. Нет ни одного профессионального приложения для работы с фотографиями и видео, у которого можно посмотреть код. Вот и у MAX посмотреть код нельзя… Я считаю, что их нужно выложить открытыми. Но, к сожалению, это невозможно», — говорит главред Vilanov.com.

MAX делает скриншоты экрана, когда приложение свернуто?

Журналист при поиске вопросов оказался на портале Habr.com. В комментариях высказывалась версия, что мессенджер MAX делает скриншоты экрана не только в активном режиме, но и когда приложение свернуто.

«Это могло быть на старых версиях Android, на которых можно было делать что угодно, запросив разрешения. Однако такое не работает с Android 9, а минимальная версия ОС для мессенджера MAX — это Android 10. Это уже достаточно новая версия, чтобы такие истории не работали», — объяснил Алексей Гладков.

По его словам, приложение не сможет сделать скриншоты без каких-либо дополнительных манипуляций со стороны хозяина смартфона.

Вильянов тоже заметил, что такую манипуляцию невозможно сделать на уровне операционной системы. «Неплохо бы, но никак. Комментировать трудно. Если бы такое и было, то это легко вычисляется, но, к сожалению, это невозможно», — рассказал IT-аналитик.

Есть ли сквозное шифрование в MAX?

Смысл сквозного шифрования заключается в защите переписки пользователей. Только в их смартфонах будут находиться ключи шифрования. Побочный эффект — при потере телефона переписку будет невозможно восстановить, потому что она привязана к конкретному устройству.

«Когда люди общаются в Telegram, то тоже не имеют там сквозного шифрования. Если зайти с другого телефона, то будет видна вся переписка. Это, конечно, тоже защищено с помощью определенного алгоритма, который использует ваши существующие девайсы, чтобы расшифровать. Однако это всё на уровне доверия. Если бы была в MAX возможность создать секретный чат, как в Telegram, то, наверное, это бы повысило уровень доверия у граждан. Я не социолог, но, наверное, так», — предполагает автор проекта Mobile Developer Алексей Гладков.

Главред Vilanov.com Сергей Вильянов заметил, что сама сквозная шифрация массово используется в мессенджерах, но в MAX ее сейчас нет. «В мессенджере много еще чего нет — нет комментариев в каналах, нет инструментов редактирования фотографий. MAX появился в марте 2025 года. За полгода он оброс самым критичным и важным, но ему расти еще. По функциональности он сильно уступает Telegram», — рассказал эксперт.

Действительно ли MAX лучше других мессенджеров защищает от мошенников?

«Мошенники всегда будут. Единственная разница, что правоохранительным органам будет проще что-то раскрыть. Очевидно, что MAX сотрудничает, скажем, со следствием и имеет свой Центр безопасности, а Telegram и WhatsApp, ну, по крайней мере официально, не будут поступать так. Поймать каких-то мошенников будет проще, поскольку это национальный мессенджер», — объяснил мобильный разработчик.

По мнению Алексея Гладкова, основная проблема в вопросе безопасности заключается в низкой компьютерной грамотности населения — и не только в России. Необходимо ужесточать штрафы компаниям за слив персональных данных, а детям — учить родителей и повышать их компьютерную грамотность.

Сергей Вильянов добавил, что пока в MAX еще нет банковских сервисов, а система переводов по СБП «не очень работает и отправляет в приложение банка для всех переводов». Также в MAX по умолчанию нет «Госуслуг».

«Во-первых, для того чтобы [заявленный в мессенджере] цифровой ID появился, нужно пройти семь кругов ада. Это я вам говорю, как человек, который снимал ролик о подключении цифрового ID. Во-вторых, этот цифровой ID создается локально на конкретном устройстве. Если аккаунт переедет на другой аппарат, то там не будет никакого цифрового ID. Его надо будет создавать заново с участием этого же человека. Никакой дополнительной опасности появление цифрового ID в связке с „Госуслугами“ не несет», — рассказал главред Vilanov.com.

Мессенджер MAX в плане безопасности Сергей Вильянов назвал вполне обычным и сравнимым с аналогами. Однако заметил, что там можно зарегистрироваться только с российского или белорусского номера. «Не думаю, что это дает какой-то прямо сильный плюс к безопасности, потому что у нас своих жуликов хватает», — добавил он.

Пользуйтесь MAX не для работы, а для себя?

«Каждый день там появляются новые пользователи из моих контактов. Я в MAX читаю несколько каналов, которые перенес туда из Telegram. Иногда с родителями созваниваюсь. Планирую завести цифровой ID, чтобы возраст подтверждать, иногда в магазинах спрашивают», — поделился автор проекта Mobile Developer Алексей Гладков.

«У меня еще с марта появились люди, друзья в разных городах, которые выбрали для общения MAX. Не могу сказать, что у меня он основной, потому что большинство моих знакомых предпочитают Telegram… Это обычный мессенджер… В нем нет невероятно удивляющих моментов. Придется еще много доделывать, допиливать, но отторжения не вызывает, выполняет свои задачи», — рассказал Сергей Вильянов.

IT-аналитик обратил внимание, что МАХ слишком навязчиво рекламируют, а ограничение звонков по Telegram и WhatsApp раздражает людей: «То, что его так яростно навязывают, это ему скорее во вред идет, а не на пользу».

Видите критику? Отвечает МАХ

«Фонтанка» задала ряд вопросов разработчику мессенджера MAX.

В МАХ не скрывают, что видят критику со стороны молодежи. «Мы максимально открыты к конструктивной критике — это ценный источник обратной связи. Наряду с критикой в соцсетях существует множество позитивных отзывов и подробных разборов от авторитетных блогеров и экспертов в области технологий», — ответили нам в пресс-службе компании.

На вопрос о доступе мессенджера к камере, микрофону и другим функциям с целью слежки в МАХ дали отрицательный ответ и добавили, что «MAX работает строго в рамках разрешений мобильных операционных систем и магазинов приложений, что соответствует отраслевым стандартам и требованиям площадок».

Нас заинтересовала политика конфиденциальности мессенджера MAX. Из нее следует, что информация о пользователях может быть передана государственным органам. Об этом мы тоже спросили разработчика.

— О каких правовых основаниях идет речь и какая информация может быть передана государству?

— Подобная передача информации — стандартная для цифровых платформ практика, которая обусловлена и регулируется требованиями действующего законодательства. Под «правовыми основаниями» понимаются вступившие в силу решения суда или правомерные официальные запросы уполномоченных государственных органов.