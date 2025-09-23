Подросток сбежал из Афганистана, спрятавшись в нише шасси самолета. Это была ошибка. Новости 23 сентября

«Зайца» вернули домой тем же самолетом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 23 сентября.

В Госдуме готовят жесткие правила для владельцев собак

Владельцев домашних животных обяжут убирать за питомцами, перевозить их в транспорте только на коротком поводке или в переноске и не заходить с ними в магазины и учреждения. Рабочая группа по совершенствованию законодательства об обращении с животными под руководством главы Комитета по защите семьи Нины Останиной с февраля 2025 года подготовила 20 инициатив. Семь из них уже внесены в Госдуму.

Один из законопроектов запрещает детям и пьяным взрослым выгуливать крупных собак.

Другой документ повышает штрафы. За нападение собаки или за ее испражнения в неположенном месте хозяин может заплатить до 50 тысяч рублей.

Согласно следующей инициативе, собак можно будет выгуливать только в наморднике и на коротком поводке либо в переноске.

Кроме того, полностью запрещается посещение с собаками магазинов, кафе, медицинских и образовательных учреждений, а также музеев и театров.

Россиянам напомнили о штрафах за хлам в подъезде

Жильцам дома могут выписать штраф, если они будут оставлять коляски, санки, велосипеды и прочее имущество в подъездах. Об этом предупредил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, напомнил депутат. За захламление путей эвакуации граждане могут получить предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В России могут добавить новые прививки в список бесплатных

В России со временем могут расширить список бесплатных прививок. В будущем граждан могут начать вакцинировать от менингококковой инфекции. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее не существовало лекарств от менингококка, но сейчас вакцина уже создана, она проходит клинические испытания.

Менингит — острое инфекционное заболевание, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он опасен тем, что очень быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу в течение одного-двух дней или вызвать у больного серьезные осложнения.

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) депутат Государственной думы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина предложила внести в национальный календарь прививок по ОМС.

Вирус папилломы человека — это хроническое инфекционное заболевание, которое поражает кожу и слизистые оболочки человека. ВПЧ приводит к появлению папиллом (бородавок, плоских и остроконечных кондилом) на коже, половых органах, в ротовой полости и горле. Некоторые типы ВПЧ могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Пожилых россиян хотят запретят высаживать из транспорта

В России могут запретить высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет за неоплаченный проезд. С такой инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратилась глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Сейчас в России действует закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы за неоплаченный проезд. Депутат считает, что список нужно расширить.

В Турции разбился автобус с российскими туристами

Автобус с туристами столкнулся с микроавтобусом в Аланье (провинция Анталья). Об этом сообщает агентство IHA в своем Telegram-канале.

Пострадавших забрала бригада скорой помощи Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram

По предварительным данным, 15 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть россияне.

Один из автобусов сильно пострадал Источник: İhlas Haber Ajansı / Telegram

Авария произошла на трассе в районе населенного пункта Конаклы. На кадрах с места происшествия видно, что удар пришелся по передней части одного из автомобилей. У него полностью разбилось лобовое стекло, от двери ничего не осталось.

В России появится новая банкнота

Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

Купюра будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Той же цветовой палитры, что и банкнота 1997 года, решили придерживаться, чтобы людям было проще ее узнать. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску.

В конце сентября планируется заседание Консультативного совета. На нем определят перечень объектов, которые затем вынесут на общественное онлайн-голосование.

Как будут работать электронные повестки

В России с 1 октября начнется осенний призыв. В этот раз повестки будут вручать не только в бумажном формате, но и в электронном.

Электронная повестка ничем не отличается от бумажной. В цифровом документе содержится та же информация, что в традиционном, то есть Ф. И. О. и адрес призывника, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат. Повестку доставляют через портал «Госуслуги», сайт «Реестрповесток.рф».

Повестка считается врученной через семь дней после размещения в едином реестре, даже если призывник не ознакомился с ней. Отсутствие аккаунта на «Госуслугах» не является оправданием.

Если проигнорировать повестку, то можно получить штраф. Обо всех последствиях рассказали в отдельном материале.

Макрона в США остановила полиция

Полиция в США задержала автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона. Это произошло на одной из улиц Нью-Йорка после выступления французского лидера в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Макрон не смог договориться с полицией Источник: brutofficiel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На опубликованных кадрах видно, что французский лидер лично подошел к полицейским, чтобы узнать о происходящем. Один из них узнал Макрона, однако пропустить отказался. Дорогу перекрыли для проезда кортежа президента США Дональда Трампа.

Макрон вынужден был звонить Трампу, чтобы разобраться в ситуации, сообщает BMFTV. Он, по данным издания, жаловался, что стоит посреди улицы и ждет, пока его пропустят. В итоге французскому президенту пришлось идти пешком к посольству.

Коллекторы прощают почти половину долга должникам

По итогам первого полугодия 2025 года коллекторами были прощены долги по договорам цессии на сумму 1,66 миллиарда рублей. В среднем дисконт к первоначальной сумме приобретенного долга составляет 40%.

Прощение таких сумм невыгодно коллекторам лишь на первый взгляд, на практике оно позволяет значительно снизить издержки на взыскание, особенно с учетом дисконта при покупке долгов, который составляет около 95%, пишет «Коммерсант». Впрочем, пока лишь 10% должников соглашаются на такие условия, но со временем эта доля будет расти, уверены участники рынка.

Школьникам хотят позволить пересдавать больше предметов по ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением позволить выпускникам школ пересдавать все предметы по выбору на ЕГЭ вместо одного.

Установленный лимит в одну пересдачу не учитывает ситуации, когда стресс или объективные обстоятельства одновременно ухудшают результаты сразу по двум предметам, критически важным для поступления, считают депутаты. Это приводит к неравным условиям для выпускников, выбирающих конкурирующие направления, где проходные баллы формируются по трем и более ключевым дисциплинам. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Афганский подросток выжил после полета в нише шасси самолета до Дели

Подросток из Афганистана выжил после перелета из Кабула в Дели, спрятавшись в отсеке шасси самолета. 13-летний мальчик находился в воздухе более полутора часов. Об этом 23 сентября сообщает издание Outlook India.

После посадки в аэропорту имени Индиры Ганди сотрудники службы безопасности заметили подростка. Как выяснилось в ходе расследования, он пробрался в заднюю центральную нишу шасси самолета в Кабуле.