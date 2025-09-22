Над Ярославской областью сбили три беспилотника

В ночь на 22 сентября над Ярославской областью отразили атаку БПЛА. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, над регионом сбили три украинских беспилотников.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что разрушений и пострадавших нет.
«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — предупредил глава региона.
На территории области работают подразделения министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.
Всего над регионами России сбили 114 БПЛА. Атака была отражена в Ростовской, Белгородской, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курской и Воронежской областями, а также над территорией Краснодарского края, республики Крым, над акваториями Азовского и Черного моря.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в Telegram-канале Минобороны РФ.