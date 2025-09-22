НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Больше никаких уродцев на прилавках: в России планируют отдавать детские игрушки на экспертизу психологам

Больше никаких уродцев на прилавках: в России планируют отдавать детские игрушки на экспертизу психологам

Их будут проверять на вред для детской психики

78
В Госдуме считают эту меру актуальной и необходимой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ Госдуме считают эту меру актуальной и необходимой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Госдуме считают эту меру актуальной и необходимой

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России разработали законопроект, по которому игрушки в виде кино- и анимационных персонажей должны будут проходить психолого-педагогическую экспертизу. Проект уже направили на заключение в правительство РФ. Об этом РИА Новости рассказала соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Законопроект прошел длительную подготовку. Роскачество подготовило ГОСТ „Критерии классификации игр (включая компьютерные) и игрушек, изображающих кино- и анимационных персонажей“. Осталось получить поддержку Минпросвещения РФ», — рассказала Буцкая.

По ее словам, вопрос о психолого-педагогической экспертизе игрушек очень актуален, так как на прилавках часто встречаются странные экземпляры.

«Наверняка каждый из нас, видя в магазине странную или пугающую игрушку, задавался вопросом: „Как такое вообще могло здесь оказаться?“ Проблема в том, что у нас до сих пор нет экспертизы, которая оценивала бы, не навредит ли игрушка психическому развитию ребенка, не исказит ли его восприятие жизни», — отметила парламентарий.

Она добавила, что действующий порядок сертификации игрушек оценивает только санитарную безопасность — отсутствие в них токсичных материалов.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
