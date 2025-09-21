НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Вдова рыдала, Райкин, Добронравов и Стеклова скорбели. Как в Москве спустя месяц простились с режиссером Юрием Бутусовым

Вдова рыдала, Райкин, Добронравов и Стеклова скорбели. Как в Москве спустя месяц простились с режиссером Юрием Бутусовым

Урну с его прахом похоронили на Кунцевском кладбище

169
Как в Москве спустя месяц простились с режиссером Юрием Бутусовым | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUКак в Москве спустя месяц простились с режиссером Юрием Бутусовым | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Как в Москве спустя месяц простились с режиссером Юрием Бутусовым

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В Москве простились с режиссером Юрием Бутусовым. Он погиб в Болгарии на 64-м году жизни в августе 2025 года. Спустя месяц после его смерти урну с прахом захоронили на Кунцевском кладбище.

С самого утра к месту прощания стали стягиваться толпы поклонников и друзей Бутусова. У могилы были расставлены цветы, лампады и фигурки голубей. На помосте стоял черно-белый портрет режиссера. Позже под него вдова режиссера Мария поставила урну с прахом.

Церемония прощания началась со вступления оркестра. После этого ученики Юрия Бутусова обступили могилу и исполнили песню группы Beatles «Because» — в память о трагически погибшем наставнике.

Урну с прахом режиссера расположили под его портретом | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUУрну с прахом режиссера расположили под его портретом | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Урну с прахом режиссера расположили под его портретом

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ученики Бутусова спели в память о нем песню группы Beatles «Because»

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Вдова режиссера Мария была безутешна. В своей речи она поблагодарила всех, кто пришел проститься с ее супругом.

«Спасибо за большую любовь. Спасибо за то, что вы его так любили, что он это чувствовал. Как человек действительно сомневающийся, нервный и непостоянный, он всё время нуждался в том, чтобы знать, что-то, что он делает, важно, что это людям нужно. И я уверена, что сейчас он чувствует нашу с вами любовь. И я благодарна за это всем вам», — сказала она сквозь слезы.

Вдова Юрия Бутусова поблагодарила пришедших проститься с ее мужем, во время своей речи она не могла сдержать слез | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВдова Юрия Бутусова поблагодарила пришедших проститься с ее мужем, во время своей речи она не могла сдержать слез | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Вдова Юрия Бутусова поблагодарила пришедших проститься с ее мужем, во время своей речи она не могла сдержать слез

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Вспомнили, каким был Бутусов, и его коллеги. По их словам, режиссер постоянно над собой работал и не собирался останавливаться на достигнутом.

«Я стал бояться, как бы наш дорогой Юрий Николаевич во всём этом постепенно не забронзовел, не сакрализировался, не стал памятником. Это самый живой человек в моей жизни. И он сомневающийся, сопротивляющийся, яростный, нежный, юный, бунтующий человек. И смертью для него всегда была остановка, любование самим собой, своими успехами и достижениями. Он каждый день себя переворачивал и создавал вокруг себя пространство, где понемногу больно, трудно, тяжело, но душа растет. Мне бы очень не хотелось, чтобы он стал для нас воспоминанием», — сказал один из коллег.

Коллеги вспомнили Бутусова добрым словом | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUКоллеги вспомнили Бутусова добрым словом | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
+2
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Изначально режиссера хотели похоронить на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Но, по словам вдовы, это не получилось сделать из-за проблем с администрацией города. Специально для похорон в Москву из Северной столицы привезли землю.

Среди тех, кто пришел попрощаться, заметили актеров Агриппину Стеклову, Виктора Добронравова, Тимофея Трибунцева и художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. Когда могилу начали засыпать землей, Стеклова не смогла сдержать слез, а Добронравов, бросив горсть, помолился и перекрестился.

В честь режиссера прозвучали десятиминутные аплодисменты, играла любимая песня режиссера — «Smooth Criminal» Майкла Джексона.

В честь режиссера прозвучали десятиминутные аплодисменты

Источник:

Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Для похорон Бутусова привезли землю из Санкт-Петербурга&nbsp;— города, который режиссер очень любил и с которым его многое связывало | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUДля похорон Бутусова привезли землю из Санкт-Петербурга&nbsp;— города, который режиссер очень любил и с которым его многое связывало | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Агриппина Стеклова не могла сдержать слез | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАгриппина Стеклова не могла сдержать слез | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
А Виктор Добронравов помолился за упокоение режиссера | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUА Виктор Добронравов помолился за упокоение режиссера | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
+1
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В конце вдова Бутусова Мария призналась, что думала похоронить мужа под Парижем, где покоится Тарковский. Но позже решила сделать это в России.

«Сегодня мне кажется, что это правильное место. Я еще раз почувствовала, что всё было не зря. Во время этого бесконечного поиска я думала вплоть до того, что мы можем уехать и похоронить в другой стране. С урной, как вы понимаете, это не так сложно. Лежит Тарковский под Парижем, мы его там с Юрой навещали… И не только он лежит не у себя в стране. Но мне было важно, чтобы было место здесь, куда могли прийти люди, любящие его», — сказала Бутусова.

<p>Мария </p><p>Мария </p>

Дальше Юра будет с нами как-то иначе, но со своей нежностью, со своей смелостью.

Мария

вдова режиссера Юрия Бутусова

Ранее мы рассказывали, как прошла церемония прощания с Юрием Бутусовым в Театре имени Пушкина на Тверском бульваре.

Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
