Блокировки соцсетей, очереди и кока-кола по 50 рублей. Что ждет российского туриста в Китае

Отмена виз в Китай для российского туриста с 15 сентября уже сказалась и на перераспределении турпотока из Вьетнама и Таиланда в КНР, отмечают в АТОР. Не за горами зимний пляжный сезон, так что россияне начинают присматриваться к отдыху в Поднебесной.

А ждет российского туриста в Китае много неожиданностей: от неработающих соцсетей и поисковиков до непривычной желудку еды и огромных очередей китайцев даже у самых попсовых достопримечательностей. Корреспондент «Фонтанки» провел в КНР неделю и собрал перечень рекомендаций для тех, кто собирается разнообразить турмаршруты и наведаться в Китай на отдых.

Климат и много местных. Когда не надо ехать в Китай?

Весной лучше ехать на южные курорты, в Пекине и Шанхае в апреле–мае до +25 °C. Осень считается золотым сезоном, когда в стране комфортная температура и мало дождей. Лето подходит для горных районов — Тибета и Юньнань, а зима — для тропического Хайнаня.

Что важно знать, если вы хотите разглядеть за толпой хотя бы кусочек Великой китайской стены или Терракотовой армии: в типично туристических местах вы почти не увидите иностранцев. Китайцы — народ очень патриотичный и предпочитает зарубежным поездкам внутренний туризм: местные убеждены, что свою страну надо знать, и особенно предпочитают посещать исторические достопримечательности и музеи.

Так что совет от местных: если вы планируете активный отдых с экскурсиями и прогулками, то в праздничные дни в Китай соваться не стоит. Из очевидного — в китайский Новый год, из ближайшего — День образования КНР, когда страна будет отдыхать целую неделю, с 1 по 8 октября.

Еще вещь, казалось бы, очевидная, но в сети блогеров возмутившая: мало кто в Китае может похвастаться знанием английского. Даже слабеньким бытовым, даже в столице. Поэтому рекомендуем установить на телефон переводчик и скачать русский и китайский языки для режима офлайн. В идеале — тот, который будет способен переводить по фото. Вывески на английском или на русском — явление редкое, особенно не в туристических местах.

Ну а байки о том, что китайцы сходят с ума от славянской внешности и набросятся на любую блондинку с просьбой о фото, — не более чем миф. В больших городах и местах, популярных у туристов, — уж точно. Так что тут мы вас разочаруем — к вашей красоте местные будут абсолютно равнодушны.

Запасайтесь терпением и роумингом. Что не работает в Китае?

К чему точно следует подготовиться заранее — в Китае не работают практически никакие сервисы, к которым россияне привыкли или от которых уже успели отвыкнуть. Начиная от YouTube, Rutube и запрещенного в РФ Instagram* (причем Facebook* от той же признанной экстремистской Meta** в Китае активно пользуются, несмотря на ограничения) до Telegram, WhatsApp и любых сервисов Google: документы, таблицы и поисковая система. Зато работает VK и стриминговые сервисы для прослушивания музыки.

К слову, если сидеть в интернете через российский роуминг, то все сервисы, работающие в России, спокойно функционируют. Другой вопрос в том, что интернет российских туроператоров за рубежом часто обходится довольно дорого — 1 Гб будет стоить порядка 500–700 рублей, 5 Гб — больше двух тысяч, 10 Гб — около четырех тысяч.

Куда дешевле купить местную сим-карту — в Китае работают три основных оператора: China Mobile, China Unicom и China Telecom. При себе нужно иметь загранпаспорт. В салоне сотовой связи вас сфотографируют и предложат различные пакеты тарифов. В среднем сразу 30 Гб интернета на целый месяц выходит в 1,5 тысячи рублей — но, как уже было сказано выше, с рядом ограничений.

Безвиз-безсвифт. Как расплачиваться в Китае?

В Китае для оплаты покупок используют электронные кошельки — Alipay и WeChat Pay. В том числе в маленьких магазинчиках и забегаловках. Здесь российских туристов ждет неприятное открытие — привязать российскую карту к обоим кошелькам официально невозможно. И Alipay, и WeChat поддерживает карты UnionPay или Visa/Master Card, выпущенные иностранными банками. В таком случае через тот же WeChat доступны внутренний сервис такси и доставка.

Правда, в России существует огромное количество полулегальных сервисов, которые за небольшой процент помогут вам пополнить свои кошельки перед поездкой. Советовать не будем — ищите сами.

Тем, у кого не завалялась подходящая банковская карта и нет AliPay и WeChat, оплачивать покупки придется наличкой. Доллары и евро в большинстве мест не принимают, так что нужно заранее приобрести национальную валюту. Местные советуют менять юани в отделениях местных банков — курс выгоднее, чем в обменниках, но в кабинете придется провести около часа. Чеки лучше сохранить — они понадобятся, если вы захотите сдать оставшиеся юани в банк.

Но скачать китайский WeChat все же стоит — особенно если планируете общаться с местными или договариваться с гидами об экскурсиях. Регистрация в приложении проходит по номеру телефона. Из нюансов — чаще всего система требует подтвердить аккаунт, для этого нужно, чтобы другой человек с действующей страничкой в WeChat отсканировал предложенный QR-код. Если у вас таких под рукой не оказалось, то можно попросить кого-то из местных — как показывает опыт и рассказывают сами китайцы, помочь иностранцам они всегда только «за». Главное — до них свою просьбу донести (см. пункт про английский язык).

В целом иностранцы могут завести счет в китайском банке, но в этом случае необходимо прийти в банк лично и собрать солидную папочку документов — потребовать могут в том числе счета за коммунальные услуги в Китае и договор на аренду квартиры. Раньше главным условием было наличие ВНЖ или действующей китайской визы. Как обстоят дела после введения безвиза, пока не разъясняют, но в любом случае обзаводиться своей картой имеет смысл только в том случае, если вы планируете задержаться в Китае надолго.

30 рублей за метро, 250 — за обед. Сколько стоят проезд и продукты в Китае

Общественный транспорт здесь сравнительно недорогой — в среднем проезд на городском автобусе стоит 1–2 юаня.

Для простоты расчетов есть смысл умножать все цены в Китае на 10. На самом деле курс юаня к рублю давно перевалил за 11,5, но если надо быстро и примерно, то просто приписывайте сзади нолик.

В Пекине развитое метро, стоимость поездки зависит от количества пройденных станций — на входе стоят аппараты, где можно включить английский язык и выбрать конечный пункт назначения. Итого выходит 3–5 юаней — примерно 34–57 рублей.

Такси в Пекине выходит дороже — стартовая цена за первые три километра составляет 13 юаней, а дальше — по счетчику.

Довольно демократичные и цены на продукты. В уличных кафе можно спокойно уложиться в 20–25 юаней за одного, в ресторанах средняя цена горячего блюда — 40–50. В супермаркетах банка кофе стоит 35–45 юаней, брикет куриного филе — 12–15. Снеки можно раздобыть за смешные 3–5 юаней, бутылку воды — за 3–4.

Если возьметесь готовить сами, то среди кучи специй и соусов местного разлива можно спокойно найти что-то понятное русскому желудку: и молочку, и овощи, а при желании и русское мороженое, сметану и даже бутылочку «Балтики».