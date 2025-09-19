Роскомнадзор рассматривает ограничение звонков с российских сим-карт из-за рубежа: коснется ли это туристов

Мошенники перешли от звонков в мессенджеры на обычные телефоны Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Роскомнадзор рассматривает возможность введения ограничений на звонки с российских сим-карт, находящихся в роуминге. Об этом сообщил глава РКН Андрей Липов.

«Мошенники не сдаются и теперь используют российские сим-карты, звоня из роуминга. Но и здесь у нас есть решение: мы сейчас проверяем работу операторов и на основании данных нашей системы требуем от них зачищать свои базы данных от фейковых пользователей», — сказал Андрей Липов.

РКН также ведет переговоры с операторами связи, чтобы они в онлайн-режиме передавали информацию о сим-картах в роуминге цифровым платформам и мессенджерам. Для аккаунтов, зарегистрированных на такие номера, предлагается вводить временные ограничения. При этом, как подчеркнул Липов, система должна предусматривать исключения для добропорядочных граждан, выезжающих за границу по работе или в отпуск, сказал глава РКН в интервью «Известиям».

По аналогии ограничения могут коснуться звонков через мессенджеры с иностранных сим-карт, а также звонков через обычные сети связи. Все предложения уже направлены в правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством.

Напомним, что в середине августа в России были заблокированы голосовые и видеозвонки в WhatsApp* и Telegram. Роскомнадзор официально заявил, что это было сделано для борьбы с мошенниками. Поводом для ограничений, по данным ведомства, стали сведения правоохранителей и обращения граждан.