Израиль продолжает захват Газы, а в ООН призвали остановить «эту бойню». Главное об операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает масштабное наступление на сектор Газа. Власти страны поставили задачу полностью занять город и ликвидировать боевиков группировки ХАМАС.

«Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком уничтожает террористическую инфраструктуру. Мы не отступим и не ослабим усилий, пока не выполним миссию», — заявил министр обороны Исраэль Кац.

Незадолго до начала боевых действий Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников, пригрозив в противном случае отменой «ставок». Нетаньяху в X поблагодарил его за «неизменную поддержку борьбы Израиля с ХАМАС».

В своем заявлении по поводу начавшегося наступления ЦАХАЛа группировка «Хамас» заметила, что именно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрушает все шансы на достижение сделки по освобождению 48 похищенных, остающихся в Газе, и несет полную ответственность за то, что может произойти с ними во время обмена ударами.

«Вашингтон знает, что Нетаньяху подрывает шансы на достижение любого соглашения», — говорится в заявлении палестинской группировки.

Как сообщает издание WAFA, в результате авиаударов погиб 101 человек. Также известно, что израильскими военными была разрушена 18-этажная медиабашня Аль-Гафри, где располагались десятки редакций СМИ.

По данным портала Ynet, Израиль наносит удары с помощью вертолетов и беспилотников, а также продолжает артиллерийский огонь. Кроме того, в центр города заехали танки. Жители массово эвакуируются из атакуемых районов.

После начала активных боевых действий от Израиля потребовали немедленного прекращения военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает WAFA со ссылкой на Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.