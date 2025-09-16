НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Война на Ближнем Востоке Израиль продолжает захват Газы, а в ООН призвали остановить «эту бойню». Главное об операции

Израиль продолжает захват Газы, а в ООН призвали остановить «эту бойню». Главное об операции

Точное количество погибших пока не поддается подсчету

190
Израиль наносит удары с помощью вертолетов и беспилотников | Источник: Абдалькем Абу Риаш / Anadolu via Getty ImagesИзраиль наносит удары с помощью вертолетов и беспилотников | Источник: Абдалькем Абу Риаш / Anadolu via Getty Images

Израиль наносит удары с помощью вертолетов и беспилотников

Источник:

Абдалькем Абу Риаш / Anadolu via Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает масштабное наступление на сектор Газа. Власти страны поставили задачу полностью занять город и ликвидировать боевиков группировки ХАМАС.

«Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком уничтожает террористическую инфраструктуру. Мы не отступим и не ослабим усилий, пока не выполним миссию», — заявил министр обороны Исраэль Кац.

Источник:

Wafa.ps

Незадолго до начала боевых действий Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников, пригрозив в противном случае отменой «ставок». Нетаньяху в X поблагодарил его за «неизменную поддержку борьбы Израиля с ХАМАС».

В своем заявлении по поводу начавшегося наступления ЦАХАЛа группировка «Хамас» заметила, что именно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрушает все шансы на достижение сделки по освобождению 48 похищенных, остающихся в Газе, и несет полную ответственность за то, что может произойти с ними во время обмена ударами.

«Вашингтон знает, что Нетаньяху подрывает шансы на достижение любого соглашения», — говорится в заявлении палестинской группировки.

Источник:

Dawoud Abu Alkas / REUTERS

Как сообщает издание WAFA, в результате авиаударов погиб 101 человек. Также известно, что израильскими военными была разрушена 18-этажная медиабашня Аль-Гафри, где располагались десятки редакций СМИ.

По данным портала Ynet, Израиль наносит удары с помощью вертолетов и беспилотников, а также продолжает артиллерийский огонь. Кроме того, в центр города заехали танки. Жители массово эвакуируются из атакуемых районов.

Источник:

Ynet.co.il

После начала активных боевых действий от Израиля потребовали немедленного прекращения военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает WAFA со ссылкой на Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

«Абсолютно ясно, что эта бойня должна прекратиться, и она должна прекратиться немедленно», — сказал он и призвал остановить «бессмысленное разрушение Газы».

Комментарии
4
Гость
1 час
Ох, какой нехороший Израиль, и какая замечательная Россия.
Гость
1 час
Наглядный пример - что бывает с народом и страной, которую захватили фанатики и террористы, вооружённые больными маниями и идеями. И который полностью свою власть поддерживает и не сопротивляется своей итоговой участи. Израилю выпала участь преподать этот исторический урок Газе. Да и не только ей, вероятно.
Читать все комментарии
