В Грузии задержали «афериста из Tinder» Саймона Леваева: что о нем известно. Видео

В аэропорту Батуми 15 сентября задержали Саймона Леваева, о котором в 2022 году Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Tinder». МВД Грузии сообщает, что 34-летнего израильтянина задержали по ордеру Интерпола, но до сих пор неясно, какая страна и по какой причине объявила его в международный розыск.

Мир заговорил о Саймоне после выхода документалки. Утверждалось, что он с 2017 до 2019 года обманул женщин на сумму около 10 миллионов долларов. Саймон, настоящее имя которого Шимон Хают, представлялся сыном бизнесмена Льва Леваева, известного как Бриллиантовый Король. Он знакомился с девушками в Tinder, был обходителен и не жалел сил и средств, чтобы втереться в доверие, а затем под разными предлогами убеждал дам брать кредиты и переводить ему огромные суммы. По заявлением жертв Саймона, чаще всего он говорил, что его жизни угрожают враги. Когда девушки понимали, что встретили не принца, а афериста, было уже поздно.