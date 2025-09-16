«А если теперь они станут преступниками?» В школы России не попали 87% иностранных детей: законно ли это и чем грозит

В российские школы приняли только 13% детей мигрантов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Из всех иностранных детей, которые пытались устроиться в 2025 году в российские школы, приняли только 13%. По данным Рособрнадзора, за апрель — август полный пакет документов смогли подать только на 35% детей (8223 от общего числа в 23 616). Тестирование на знание русского языка прошли 50% детей из тех, кто пытался (2964 из 5940).

Попасть в школу не могут даже репатрианты, а специалисты боятся, что дети без образования останутся в изоляции. К чему новая образовательная политика ведет Россию — в материале MSK1.RU.

Репатриант — такой же мигрант?

11 сентября в СМИ попала история первоклассника Тихона, которого отказалась принять школа в Мытищах, хотя мальчик даже читает наизусть стихотворения Александра Пушкина. Ребенок, чья семья репатриировалась из Казахстана, провалили тест по русскому. Устроить сына в учебное заведение родители не могут уже девять месяцев: сначала не хватало мест, потом — злополучное тестирование.

Репатриант — человек, который возвращается на историческую родину.

Первоклассник из Казахстана провалил тестирование в российскую школу Источник: Регнум / T.me

«Сын читает стихи Пушкина наизусть, песни народные поет. <…> Педагог нам сказала, что можно допустить только одну ошибку. Это очень странно, ребенку семь лет, он в незнакомом месте, с незнакомыми людьми, на него направляют видеокамеру, которая записывает процесс. Это стресс для любого», — рассказала Регнуму про тестирование мать мальчика Евгения.

По ее словам, вся семья говорит только на русском языке, но сталкивается с «таким абсурдом». Во время разбирательств выяснилось, что история Тихона не единственная — родители других детей записывают обращения в госорганы.

В российские школы приняли только 13% детей мигрантов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Без образования дети могут стать преступниками

Куратор проекта «Перелетные дети» Анна Орлова считает, что происходящее противоречит законам, а оставлять иностранцев без образования и социализации опасно.

«Политика очень недальновидная и даже вредная для России. Ведь это дети, которые отчаянно хотят учиться в России, мечтают служить в армии, маршировать в „Юнармии“… А мы им в этом отказываем. 300 детей не попали в школу в Петербурге — их же не дорого учить. А если теперь они станут преступниками? Вот это будет дорого», — сказала она MSK1.RU

Собеседница назвала процесс сбора документов слишком сложным. Она привела в пример семью с тремя детьми, которая всë оформила в Москве, но в подмосковной школе потребовали заново проходить медобследование в другом месте, а время упущено.

Что касается тестов — они «отвратительные», критерии слишком строгие, а с заданиями с трудом справятся даже русские дети, заявила Орлова. Как она заметила, многие мигранты, которые знают язык достаточно для освоения программы, в школу тоже не попали.

«У меня чувство, что составители тестов детей никогда не видели и в школе никогда не работали. Например, просят описать картинку, где сидят люди вокруг костра в горах и под гитару поют. Но сейчас нет этой культуры, дети не знают про бардовскую песню!» — объяснила Орлова.

В российские школы приняли только 13% детей мигрантов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Директора школ Московской области в разговоре с Daily Storm рассказали, что родители не справляются с бюрократией: не могут собрать все документы и загрузить их в «Госуслуги». Дети, добравшиеся до тестирования, зачастую неправильно склоняют слова по падежам или ошибаются в окончаниях. Например, один мальчик ответил «зеленая» на вопрос, какого цвета кошелек.

Хотят ли подростки учиться

Депутат Госдумы Михаил Матвеев с претензиями не согласен. В разговоре с MSK1.RU он заявил, что учить иностранцев русскому языку — не ответственность государства. Как разъяснил Матвеев, Конституция действительно гарантирует общедоступное и бесплатное образование , но государственным языком является русский, а родители обязаны подготовить детей к школе.

«Почему я должен каждого своего ребенка водить на подготовительные курсы перед первым классом, а мигрант, который притащил в Россию ребенка, просто приводит его без знания языка?» — задался вопросом Матвеев.

Он добавил, что, по данным МВД, из 800 тысяч детей мигрантов в школы ходят меньше 200 тысяч. В 2024 году на родителей-иностранцев составили около восьми тысяч протоколов по административной статье за неисполнение родительских обязанностей.

«Никто почему-то не заламывал руки, что надо что-то с этим делать. А сейчас почему-то зациклились на небольшом количестве детей мигрантов, которым отказали в поступлении. Закрывая глаза на эту армию 600-тысячную, которая добровольно в школу не ходит», — высказался парламентарий.

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов сообщал, что в Москве живут 80 тысяч несовершеннолетних иностранцев, учатся из них только 25 тысяч.

В беседе с «Ридусом» Михаил Матвеев заявлял, что со временем мигранты начнут отправлять детей, которые не поступили в школу, «в родные кишлаки», чтобы избежать внимания полиции.

С 11 сентября иностранных граждан начали депортировать, если те не успели легализоваться. Нарушителям запретят регистрировать браки и расторгать их, определять детей в дошкольные и образовательные учреждения и управлять машинами.