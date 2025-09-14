Бросил всё и уехал из Германии в Сибирь: немец хочет жить в России — почему

Немец Виктор Ни долго жил в Германии, но переехал в Тюмень. Какие плюсы и минусы в городе — он рассказал всё Источник: Дмитрий Гладышев, Павел Красоткин / 72.RU

Большую часть жизни Виктор Ни провел в Германии, но пару месяцев назад бросил всё и переехал в Тюмень. О причинах столь неожиданного решения, плюсах и минусах сибирского города и различиях между двумя странами он рассказал в беседе с нашими коллегами из 72.RU. Ниже — его история.

— Сейчас ситуация такая накаленная, меняется всё, — начинает свой рассказ Виктор. — Решили всей нашей семьей — я, супруга и дети — переехать в Россию.

На русском языке Виктор разговаривает совершенно свободно, с небольшим акцентом. Хотя перед началом беседы он несколько раз предупреждает о том, что владеет им не в совершенстве. Признается, что учился писать и разговаривать самостоятельно, без чьей-либо помощи.

— Родился в Советском Союзе, в деревне Красный Кут в Карагандинской области (сейчас это территория Республики Казахстан. — Прим. ред.). Когда всё развалилось, все немцы собрались и переехали в Германию. Вырос там, учился, — рассказывает Виктор.

Семья уехала в западную часть Германии — небольшой населенный пункт Крефельд, недалеко от крупного города Дюссельдорфа. Родители разговаривали с младшим поколением на немецком языке, чтобы было проще привыкнуть к новой для себя стране.

Теперь всё происходит наоборот: вместе с супругой мужчина общается уже со своими детьми на русском. Виктор рассказывает, что они владеют языком лучше, чем он.

Виктор вместе с семьей долгое время жил в Германии Источник: Виктор Ни / личный архив

В школе Виктор учился без особых проблем. В Германии принята условно четырехуровневая система образования. Самое долгое обучение — по программе «Гимназия» — предполагает еще 8–9 лет за партой после начальной школы. Таким образом детей готовят к поступлению в университет. Две другие программы готовят к обучению в техникуме, а еще одна дает возможность учиться и там, и там.

— В Крефельде я окончил бакалавриат по специализации «машиностроение», потом магистратуру. В России моя специальность — это что-то близкое к менеджменту, — говорит мужчина.

Виктор трудился в крупных корпорациях. Одна из них — компания «Сименс». В России он бывал в составе рабочей группы немецкого концерна в 2010-х годах. Тогда в эксплуатацию вводились железнодорожные поезда «Ласточка» и «Сапсан», и их нужно было немного доработать именно немецким специалистам.

О переезде из Германии Виктор не задумывался. Хороший заработок, свой дом, растут дети, безопасность. Жизнь в стране его вполне устраивала. Но в последние годы всё изменилось.

— В моем детстве даже полиция ходила без бронежилетов, всё было нормально, никто ничего не боялся. А сейчас они только в защите ходят. Да и не только правоохранители — простые люди, работники города, выписывающие штрафы за неправильную парковку, тоже. Просто опасаются за жизнь. Ходят по несколько человек, ведь правоохранителям уже не просто словесно угрожают, а могут напасть с оружием, — рассказывает Виктор Ни.

В Германии Виктор вместе с семьей гулял в различных парках. О зелени в Тюмени поговорили с ним ниже Источник: Виктор Ни / личный архив

В Германии, по словам мужчины, обострились взаимоотношения местного населения с мигрантами. Раньше конфликты хоть и возникали, но приезжие постепенно привыкали к быту и становились частью немецкого сообщества. Сейчас же люди приезжают из стран Ближнего Востока и не могут влиться в привычную для коренного народа жизнь.

— Я понимаю, что беженцам надо помогать, давать условия, чтобы они интегрировались. В последнее время был уровень деления на обычных беженцев и на «премиум-беженцев». Сирийцам и афганцам помощь была, но им было нелегко. Когда приехали славяне, они стали получать такие вещи, о которых даже мы не мечтали. Я зарабатывал хорошо, но беженцы получали в два-три раза больше меня, — рассказывает Виктор.

Переезд в Россию. Тюмень

Безопасность, мигранты — это не главные причины, почему Виктор решился на переезд в далекий сибирский город. И даже не материальные блага: немец подчеркивает, что зарабатывал достаточно хорошо. Его волнует будущее детей.

— Работа есть, заказы приходят, но, как я говорил, деньги — это не главное, если не знаешь, что будет с детьми в будущем. В Германии очень сильная ЛГБТ*-пропаганда. Меня испугало, что такое говорят, — делится Виктор.

* Деятельность движения запрещена на территории РФ и признана экстремистской.

Переезд Виктор начал планировать еще несколько лет назад, в 2022 году. Решил, что всё сделает по российской программе переселения соотечественников.

— Нам выдали такую зеленую книжку. Для ее получения нужно дать информацию о том, где ты живешь, доказать, что работаешь, указать профессию. Потом предоставить данные о том, что твои предки родились в России или Советском Союзе. Мы решили нанять адвоката, который займется правильным оформлением документов. Справились где-то за полгода, — рассказывает мужчина.

После этого они сделали визы, их выдавали на три месяца. Для того чтобы претендовать на гражданство, надо было еще доказать, что переселенцы не преступники и у них нет прописки на территории Германии. И с этой бумажной волокитой Виктор вместе с семьей тоже справился.

Место для жительства мужчина выбирал из нескольких городов: Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Краснодар. В 2023 году в этот список вошла Тюмень.

Задумываться о переезде семья Виктора стала в 2022 году Источник: Виктор Ни / личный архив

— На Тюмень мы наткнулись случайно. Здесь живут немцы, которые приехали на пару лет раньше нас, они ведут свой блог. И вот его мы увидели в Германии. По картинке было красиво и интересно, узнавали постепенно о городе. Привлекло и то, что сюда приезжают многие люди из разных регионов и стран. Тюменцы открыты ко всем, приветливы, — считает немец.

Как добирались? Ехали большой и дружной семьей из Германии на своем автомобиле. Все вещи, конечно, взять не смогли, часть у них еще осталась в родной для их детей стране. Время в пути прошло хорошо, хотя были и небольшие казусы: однажды они чуть не заблудились в Татарстане, когда навигатор завел их на плохую дорогу. Больше в дороге до Сибири приключений не было.

Россия и Германия: в чем отличия?

— Меня удивило, что здесь быстро ремонтируют дороги. В Германии, бывает, стройки стоят долго. На работу я ездил по одной и той же дороге, там был мост. Рабочие поменяли только ограждение, чтобы люди вниз не падали, одну полосу перекрыли. И стройка просто так стояла девять месяцев. Хотя можно было бы всё за неделю сделать, совсем небольшой участок, метров 30 или 40. Каждая стройка в Германии словно вечная. В Крефельде есть еще один путепровод. Его нельзя перегружать, потому что он старый. И всё, он просто стоит десять лет, ничего с ним не делают, — вспоминает Виктор.

Непривычно пока ему как водителю ездить и по тюменским дорогам с различными ограничениями скорости. В Германии в основном соблюдают правила, по которым в городской черте ездят 50 километров в час, в густонаселенных зонах — 30. У нас же скоростной режим отличается, и могут стоять совершенно неожиданные знаки на разных участках.

Еще одно отличие России и Германии — отношение к детям. Мужчине в нашей стране оно нравится больше.

— Очень большой фокус с заботой о детях в России. Ты везде найдешь какую-то детскую площадку. Или вот у нас был случай в банке: мы хотели узнать, можно ли завести счет сыну или дочери. Предложили хорошие условия. Положишь туда деньги, и они ему принадлежат. Я как родитель их не могу снять. В Германии такого нет, — делится Виктор.

Большая семья Виктора переехала в Тюмень и посетила главные туристические места города Источник: Виктор Ни / личный архив

В Тюмени нравится?

Удивлен Виктор и многоэтажными стройками, которые заполонили Тюмень. В Германии цель строительства другая — не собирать все дома в одну кучу, а, наоборот, рассредоточить их по разным районам города. Так же и с магазинами, и с заводами.

— В Тюмени, на мой взгляд, нет проблем с зеленью. В Германии стараются, правда, ее еще больше высадить. Всё становится частью застройки. То есть идет дорога, рядом тротуар, а следом, к домам, такая широкая зеленая полоса из кустарников и деревьев. Не знаю, уж законы ли такие или это связано с чем-то другим, — рассказывает мужчина.

В Германии Виктор жил в собственном доме Источник: Виктор Ни / личный архив

Переехав в Тюмень, Виктор решает бытовые проблемы. Он пытается устроить детей в хорошую школу, пока выбирает в какую. Семья живет в не самых привычных для себя условиях — в квартире, хотя до этого они жили в частном доме. Про работу мужчина тоже не забывает: он ее активно ищет, готов переучиваться с нынешней профессии на другую. Например, в сфере IT. Не против он и открыть свое дело. Говорит, что может работать даже на удаленке: опыт в коронавирус у него такой был.