Японец переехал в Сибирь и хочет остаться здесь навсегда — видео, как он катается на «Запорожце»

Мичиаки Окамото учится в Новосибирске и влюблен в советскую эстетику

56

Мичиаки Окамото начал учить русский язык сам, по книгам. И ему было очень нелегко

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

В 2021 году японский программист Мичиаки Окамото круто изменил свою жизнь. Он поступил в НГТУ, переехал в Новосибирск и поселился в частном секторе.

Мичиаки влюбился в советскую культуру: он переводит на японский советские фильмы, хотел бы посмотреть аниме по мотивам фильма «Гостья из будущего» и уверен, что японский и советский менталитет очень похожи. А еще он очарован советским промышленным дизайном и обожает свой бело-голубой «Запорожец» (но признаёт, что японский автопром лучше). Смотрите историю Мичиаки в видео выше.

Подробно историю Мичиаки Окамото можно почитать здесь.

