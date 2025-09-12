Вспышка холеры или ложная паника? Что на самом деле происходит на турецких курортах

Эксперты уверяют: поводов для паники нет, но меры предосторожности всегда полезны Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Российские туристы столкнулись с противоречивыми сообщениями о вспышке холеры в Турции. Пока одни источники настаивают на скрываемой эпидемии, официальные власти и турбизнес приводят контраргументы. MSK1.RU разбирается с экспертами в реальном положении дел и рассказываем, на основании чего сделаны столь полярные выводы и как эта информационная буря повлияла на планы отдыхающих.

Почему поднялась паника

Бархатный сезон в Турции для россиян омрачили сообщения о вспышке холеры как на популярных курортах, так и в тех провинциях, куда не ступала нога рядового туриста.

«Снова появилась новость, что в Турции переполнены больницы, отели массово болеют холерой. Летим на анталийское побережье с детьми. Отзовитесь кто-нибудь, кто сейчас находится там. Сдавать билеты?» — спрашивает в турецком чате туристка.

«Пишут, что в Турции вспышка холеры. Очень страшно лететь, но что делать с путевкой?» — задается вопросом другая путешественница из Москвы.

Триггером послужили два фактора: вирусные панические посты российских туристов и резонансное заявление главного санитарного врача России, а ныне академика РАН Геннадия Онищенко. Он считает, что в Турции умалчивают об эпидемии холеры.

«Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же как и скрывают вспышку холеры», — сказал он изданию Life.ru.

Информацию о вспышке холеры обсуждают в соцсетях и живущие в Турции россияне. Пока одни думают, ехать в Турцию или нет, другие заявляют, что опасаться нечего.

«Я новостям не особо склонна верить: когда есть проблема такого характера, объявляется карантин. Мои подруги сейчас в Текирдаге (побережье Мраморного моря. — Прим. ред.), всё открыто, все на пляжах, никаких объявлений, ограничений нет», — отмечает живущая в Турции россиянка.

«Обычный сезонный ротавирус», — добавляет другая.

«У нас тут акулы, холера, черепахи кусают всех подряд. Про крокодилов пока молчат, но скоро появятся, — иронизирует пользовательница запрещенной соцсети. — А еще мне очень нравится, что в этом году туристов нет, только в Коньялты на пляже подстилку негде было в августе постелить и большинство отелей в стопе».

А кому-то никакие сообщения не мешают наслаждаться отдыхом Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

«Если бы больницы были действительно переполнены, это бы знали все местные даже без новостей, так как информация среди турок распространяется мгновенно. А если никто ничего даже на кухне между собой не обсуждает, то новость похожа на фейк», — считает жительница нетуристической провинции Турции.

«В турецких СМИ сообщают, что бактерия Vibrio действительно была обнаружена в водах Средиземного, Эгейского и Мраморного морей, при этом случаев заболевания в Турции не было», — заявила MSK1.RU эксперт по Турции и предприниматель Екатерина Караджа.

Факты vs слухи

Так откуда же взялась эта паника? Всё дело в трудностях перевода и опасной путанице: в воде Турции действительно обнаружили бактерии рода Vibrio, но это не те вибрионы, что вызывают холеру. Речь идет о других видах — Vibrio parahaemolyticus и vulnificus, которые могут вызывать кишечные расстройства или воспаление ран, но не эпидемию холеры.

Именно это принципиальное отличие и упускается в панических сообщениях. Поэтому турецкое Министерство здравоохранения официально опровергло вспышку холеры на территории страны.

«Главное управление общественного здравоохранения проанализировало данные за 2025 год, поступившие через систему уведомлений об инфекционных заболеваниях», — сказано в заявлении для прессы.

В целях достоверного информирования общественности с особой ответственностью заявляем, что на данный момент в нашей стране не выявлено ни одного случая заболевания, вызванного бактерией Vibrio. Министерство здравоохранения Турецкой Республики

Российские эксперты подтверждают: текущая ситуация характерна для жаркого сезона и связана с обычными сезонными инфекциями вроде ротавируса, а не с холерой.

«Действительно, в Турции в этом сезоне были обнаружены в морской воде бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, которые, однако, не вызывают холеру, но способны поражать желудочно-кишечный тракт в виде диарейного синдрома», — заявила Ольга Зыкова, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета.

«В случаях, когда возбудитель действительно широко циркулирует и вызывает устойчивые эпидемиологические тенденции, протоколы диагностики и лечения оперативно адаптируются, как это произошло, например, с вирусами COVID-19, лихорадкой Денге, RSV или гриппом, — заявили MSK1.RU в Российском союзе туриндустрии. — Ни один из таких признаков по линии Vibrio-связанных заболеваний в настоящее время не наблюдается».

Стоит ли сдавать билеты?

Несмотря на тревожные сообщения в медиа и соцсетях, реальная картина на туристическом рынке свидетельствует об обратном: массовой паники среди путешественников не наблюдается.

«На текущем этапе никаких признаков повышенного риска, устойчивой вспышки либо тенденции к увеличению обращений по инфекциям, потенциально связанным с Vibrio, не выявлено. Обстановка остается стабильной, без поводов для тревоги», — заверил россиян руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

Отели Турции в этом сезоне не страдают без туристов Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

По данным представителей отрасли, ни отказов от уже приобретенных туров, ни существенного спада спроса на пляжный отдых на побережьях Средиземного и Эгейского морей, а также в Стамбуле не зафиксировано. Эксперты единогласно отмечают, что ситуация остается привычной для бархатного сезона.

«Всё стабильно, все летят отдыхать, отмен нет. Туристы с таким вопросом даже не писали, — удивилась вопросу корреспондента MSK1.RU турагент Светлана Шумова. — Сейчас наши туристы в Кемере и Бодруме, у них всё хорошо».

Более того, эксперты проводят параллели с прошлыми сезонами и считают текущую информационную волну искусственно раздутой. Они напоминают, что ежегодно в теплое время года курорты как Турции, так и Сочи сталкиваются с сезонными вирусами, которые часто ошибочно принимают за более опасные заболевания.

«Я слышала эту информацию. Отказов от уже существующий бронирований нет. Что касается информации по холере, то, на мой взгляд, это всё из серии ситуации с акулами в Аланье, — поделилась с MSK1.RU турагент Екатерина Хорошилова. — Каждый год в Турции есть точечные вспышки различных вирусов. Это может быть как в бюджетных, так и в дорогих отелях. Многие вирус Коксаки принимают за холеру. И то, что описывают туристы, схоже с ротавирусными заболеваниями».

Как не испортить себе отдых

Как показывают и официальные данные, и мнения представителей турбизнеса, ни о какой эпидемии холеры в Турции речи не идет. Да, в море обнаружили бактерии, но не те, что вызывают холеру, а их «родственников», которые в худшем случае грозят обычным кишечным расстройством. А что с этим делать, напоминает эпидемиолог Ольга Зыкова:

Пейте бутилированную воду, мойте фрукты и руки перед едой. Не злоупотребляйте сырыми морепродуктами — лучше выбрать термически обработанные. Если у вас есть ранки или ссадины, то заклейте их водозащитным пластырем перед купанием. При любом недомогании сразу обращайтесь к врачу по страховке — не ждите, пока «само пройдет».

Собираетесь на отдых в Турцию осенью? Да, скоро лечу Нет, но хотелось бы Нет и не хочу Уже в Турции, всё классно Отдыхаю в Турции, но хочу домой Какой отпуск осенью? Работать надо