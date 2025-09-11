НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Еще один аэропорт на юге России начал работать: самолеты не летали туда 3,5 года

Еще один аэропорт на юге России начал работать: самолеты не летали туда 3,5 года

Первый рейс ожидается уже в сентябре

368
Открытие воздушной гавани упростит жизнь туристам | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Открытие воздушной гавани упростит жизнь туристам

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Аэропорт Краснодара открывает свои двери впервые с 2023 года. Об этом сообщили в Минтрансе. В мае 2024 года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го — Геленджика.

«Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения», — говорится в сообщении Минтранса.

Аэропорт Краснодара не работал с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. В аэропорту укомплектован штат сотрудников.  

В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Также провели ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона. 

Открытие аэропорта не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября, сообщила Росавиация.

В авиакомпании рассказали, что в сентябре могут запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. «Аэрофлот» с конца сентября возобновит международные полеты из Краснодара. Рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Аэропорт Краснодар Аэрофлот
