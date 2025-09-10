Мигрантов начнут выдворять из страны с завтрашнего дня, но не всех: в чем дело

Нарушителям миграционного режима закроют доступ к ряду ключевых услуг Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

У иностранных граждан, чье законное пребывание в России оказалось под вопросом, остался день, чтобы легализовать свой статус. Специальная возможность урегулировать все формальности в упрощенном порядке действует до конца среды, 10 сентября. Уже с 11 сентября граждан начнут депортировать, сообщили в МВД РФ.

«С 11 сентября в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», — пояснили в ведомстве.

Эти меры также касаются граждан Украины, которые раньше могли получить вид на жительство в России или сразу подать заявление на российское гражданство (если у них была постоянная прописка на Украине).

С 11 сентября нарушителям миграционного режима закроют доступ к ряду ключевых услуг: им запретят регистрировать браки и расторгать их, определять детей в дошкольные и образовательные учреждения и управлять автомобилем, передает ТАСС.

В Москве меры отслеживания еще строже. Там с 1 сентября для иностранных работников из безвизовых стран ввели обязательный миграционный учет через приложение «Амина». Они должны фиксировать место проживания и предоставлять доступ к геолокации. Если данные не обновляются 72 часа, мигрант попадает под особый контроль, что может привести к блокировке счетов и связи и депортации.