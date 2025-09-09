Тончайший корпус и мощнейшие камеры: Apple презентовала новый iPhone 17. Что изменилось и сколько он будет стоить

9 сентября компания Apple провела главное событие в мире смартфонов — ежегодную осеннюю презентацию новых гаджетов. Пользователям представили новые модели Apple Watch, обновленные AirPods и главное — новый iPhone: 17, 17 Air, 17 Pro. Расскажем по порядку про каждую модель и их стоимость.
iPhone 17
У iPhone 17 будет пять основных цветов. Размер экрана составит 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Обещают, что экран будет в пять раз более устойчивым к царапинам.
В устройстве будет установлен процессор А19 — GPU, производители отмечают, что он мощнее на 20% предыдущей версии. Также появится очень быстрая зарядка — 50% за 20 минут.
У стандартного IPhone будет две камеры: на 48 МП для широкоугольной и 12 МП для обычной. Фронтальная камера получит 18 МП.
iPhone 17 Air
iPhone 17 Air стал самым тонким смартфоном в истории компании. Ширина устройства составит всего 5,6 миллиметра. При этом в Apple обещают, что он будет очень прочным, так как у него титановый корпус.
Диагональ дисплея устройства — 6,5 дюйма, поддерживается частота 120 Гц и Always-On display. Также устройство получило мощный процессор нового поколения А19 Pro. Отмечается, что Air не будет работать с обычными IM-картами, а только с eSIM для увеличения батареи.
Смартфон имеет только одну камеру на 48 мегапикселей. У фронтальной камеры будет, как и в стандартной версии, 18 мегапикселей.
Apple обещает, что iPhone 17 Air благодаря экономичному процессору и оптимизации с помощью Ai будет работать целый день без подзарядки.
Смартфон поступит в продажу в четырех цветах — белом, черном, бежевом и голубом.
iPhone 17 Pro и 17 Pro Max
На презентации также представили обновленную Pro-линейку: iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Корпус смартфонов сделали цельноалюминиевым со стеклянной вставкой сзади.
Устройства получили самый быстрый процессор A19 Pro и самую большую батарею в истории компании. Все три основных камеры будут на 48 МП с возможностью оптического восьмикратного зума. Фронтальная камера получила 18-мегапиксельный сенсор.
Смартфоны будут представлены в трех цветах — медный, серебряный и черный.
Стоимость новых моделей iPhone
Мировые продажи всех новых моделей стартуют 19 сентября. Apple представила цены на каждую линейку.
Стоимость iPhone 17 на «Яндекс Маркете» составит от 110 тысяч рублей, iPhone Air — от 135 тысяч, iPhone 17 Pro — от 143 тысяч, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.
