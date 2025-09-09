НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 766мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 83,24
EUR 98,03
Переплыл Босфор
Кафе «Дом актера»
Реновация Пятерки
Ярославский бренд покорил Россию
Суд над педагогом
Снесут дома
Проходные баллы
Трамвайное движение
Овощи-гиганты
Ремонт Комсомольского моста
Страна и мир Тончайший корпус и мощнейшие камеры: Apple презентовала новый iPhone 17. Что изменилось и сколько он будет стоить

Тончайший корпус и мощнейшие камеры: Apple презентовала новый iPhone 17. Что изменилось и сколько он будет стоить

Apple представила три линейки смартфонов

259
Минимальная стоимость в России&nbsp;— 110 тысяч рублей | Источник: AppleМинимальная стоимость в России&nbsp;— 110 тысяч рублей | Источник: Apple

Минимальная стоимость в России — 110 тысяч рублей

Источник:

Apple

9 сентября компания Apple провела главное событие в мире смартфонов — ежегодную осеннюю презентацию новых гаджетов. Пользователям представили новые модели Apple Watch, обновленные AirPods и главное — новый iPhone: 17, 17 Air, 17 Pro. Расскажем по порядку про каждую модель и их стоимость.

iPhone 17

Источник: AppleИсточник: Apple
Источник:

Apple

У iPhone 17 будет пять основных цветов. Размер экрана составит 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Обещают, что экран будет в пять раз более устойчивым к царапинам.

В устройстве будет установлен процессор А19 — GPU, производители отмечают, что он мощнее на 20% предыдущей версии. Также появится очень быстрая зарядка — 50% за 20 минут.

У стандартного IPhone будет две камеры: на 48 МП для широкоугольной и 12 МП для обычной. Фронтальная камера получит 18 МП.

iPhone 17 Air

Источник: AppleИсточник: Apple
Источник:

Apple

iPhone 17 Air стал самым тонким смартфоном в истории компании. Ширина устройства составит всего 5,6 миллиметра. При этом в Apple обещают, что он будет очень прочным, так как у него титановый корпус.

Диагональ дисплея устройства — 6,5 дюйма, поддерживается частота 120 Гц и Always-On display. Также устройство получило мощный процессор нового поколения А19 Pro. Отмечается, что Air не будет работать с обычными IM-картами, а только с eSIM для увеличения батареи.

Смартфон имеет только одну камеру на 48 мегапикселей. У фронтальной камеры будет, как и в стандартной версии, 18 мегапикселей.

Apple обещает, что iPhone 17 Air благодаря экономичному процессору и оптимизации с помощью Ai будет работать целый день без подзарядки.

Смартфон поступит в продажу в четырех цветах — белом, черном, бежевом и голубом.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max

Источник: AppleИсточник: Apple
Источник:

Apple

На презентации также представили обновленную Pro-линейку: iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Корпус смартфонов сделали цельноалюминиевым со стеклянной вставкой сзади.

Источник: AppleИсточник: Apple
Источник:

Apple

Устройства получили самый быстрый процессор A19 Pro и самую большую батарею в истории компании. Все три основных камеры будут на 48 МП с возможностью оптического восьмикратного зума. Фронтальная камера получила 18-мегапиксельный сенсор.

Смартфоны будут представлены в трех цветах — медный, серебряный и черный.

Стоимость новых моделей iPhone

Мировые продажи всех новых моделей стартуют 19 сентября. Apple представила цены на каждую линейку.

Источник: AppleИсточник: Apple
Источник:

Apple

Стоимость iPhone 17 на «Яндекс Маркете» составит от 110 тысяч рублей, iPhone Air — от 135 тысяч, iPhone 17 Pro — от 143 тысяч, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Посмотрите, как прошла презентация iPhone 16 в прошлом году.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Apple IPhone Смартфон Презентация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление