Тончайший корпус и мощнейшие камеры: Apple презентовала новый iPhone 17. Что изменилось и сколько он будет стоить

Минимальная стоимость в России — 110 тысяч рублей Источник: Apple

9 сентября компания Apple провела главное событие в мире смартфонов — ежегодную осеннюю презентацию новых гаджетов. Пользователям представили новые модели Apple Watch, обновленные AirPods и главное — новый iPhone: 17, 17 Air, 17 Pro. Расскажем по порядку про каждую модель и их стоимость.

iPhone 17

Источник: Apple

У iPhone 17 будет пять основных цветов. Размер экрана составит 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Обещают, что экран будет в пять раз более устойчивым к царапинам.

В устройстве будет установлен процессор А19 — GPU, производители отмечают, что он мощнее на 20% предыдущей версии. Также появится очень быстрая зарядка — 50% за 20 минут.

У стандартного IPhone будет две камеры: на 48 МП для широкоугольной и 12 МП для обычной. Фронтальная камера получит 18 МП.

iPhone 17 Air

Источник: Apple

iPhone 17 Air стал самым тонким смартфоном в истории компании. Ширина устройства составит всего 5,6 миллиметра. При этом в Apple обещают, что он будет очень прочным, так как у него титановый корпус.

Диагональ дисплея устройства — 6,5 дюйма, поддерживается частота 120 Гц и Always-On display. Также устройство получило мощный процессор нового поколения А19 Pro. Отмечается, что Air не будет работать с обычными IM-картами, а только с eSIM для увеличения батареи.

Смартфон имеет только одну камеру на 48 мегапикселей. У фронтальной камеры будет, как и в стандартной версии, 18 мегапикселей.

Apple обещает, что iPhone 17 Air благодаря экономичному процессору и оптимизации с помощью Ai будет работать целый день без подзарядки.

Смартфон поступит в продажу в четырех цветах — белом, черном, бежевом и голубом.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max

Источник: Apple

На презентации также представили обновленную Pro-линейку: iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Корпус смартфонов сделали цельноалюминиевым со стеклянной вставкой сзади.

Источник: Apple

Устройства получили самый быстрый процессор A19 Pro и самую большую батарею в истории компании. Все три основных камеры будут на 48 МП с возможностью оптического восьмикратного зума. Фронтальная камера получила 18-мегапиксельный сенсор.

Смартфоны будут представлены в трех цветах — медный, серебряный и черный.

Стоимость новых моделей iPhone

Мировые продажи всех новых моделей стартуют 19 сентября. Apple представила цены на каждую линейку.

Источник: Apple

Стоимость iPhone 17 на «Яндекс Маркете» составит от 110 тысяч рублей, iPhone Air — от 135 тысяч, iPhone 17 Pro — от 143 тысяч, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.