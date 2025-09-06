Бездомный пес-альпинист стал гидом и покорил самую высокую вершину в России: новости 6 сентября

Собака присоединилась к группе туристов прямо в высокогорье Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 сентября.

MAX не может контролировать цифровой трафик

В интернете появилось много слухов, что мессенджер MAX якобы будет «доносить» властям на пользователей за использование VPN или чтение запрещенных материалов. По информации предпринимателя и основателя соцсети для инвесторов Владислава Никонова, это не так.

«Технически это невозможно: мессенджер не может контролировать весь цифровой трафик. Да, интеграция с государственными сервисами может усилить контроль в отдельных случаях, но массового „надзора за каждым сообщением“ ожидать не стоит», — объяснил эксперт в беседе с KP.RU.

По словам Никонова, утверждать так можно о любом приложении, установленном на телефон, будь оно отечественное или иностранное. Эксперт уверяет, что в России не было прецедентов, когда приложения отправляли данные в госорганы.

Роспотребнадзор рассказал о случаях холеры в России

В России регистрируют единичные случаи холеры, и все они завозные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, болезнь не распространяется внутри страны.

«Мы регистрируем у себя завозные случаи, и ни одного случая внутреннего распространения: чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то, такого у нас нет», — сказала Попова РИА Новости на полях ВЭФ-2025.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что для ряда стран холера на сегодняшний день является очень серьезной проблемой.

В России появится второй маткапитал

С 2026 года работодатели смогут выплачивать до миллиона рублей за рождение ребенка. Эта сумма не будет облагаться налогами.

Председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов считает, что это будет выгодно и для бизнеса, и для сотрудников. По его словам, бизнес разрабатывает новые подходы к повышению рождаемости, нанимая опытных сотрудников, которые могут уйти в декретный отпуск. Важно обеспечить им поддержку для повышения лояльности и ускорения возвращения на работу, добавил Абрамов.

Грузовик рухнул с моста на проезжающие авто в Баку

В Азербайджане, в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, произошло ДТП. Грузовик обрушился на проезжающие под мостом автомобили, снеся металлические ограждения.

Самосвал снес металлические ограждения моста и рухнул Источник: Caliber.Az

Грузовик рухнул с моста на проезжающие мимо легковушки Источник: Caliber.Az

Азербайджанское издание Oxu.Az сообщает, что грузовик упал с моста на движущиеся по дороге машины.

По информации Caliber.Az, грузовик опрокинулся на легковой автомобиль Changan. В Главном управлении государственной дорожной полиции заявили, что в результате ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести.

В аварии, предположительно, погибли пять человек Источник: Новости Азербайджана / Telegram

Позднее стало известно, что в аварии, возможно, погибли пять человек: двое находились в грузовике, а трое — в легковом автомобиле.

На месте происшествия работают аварийные службы и медики Источник: Новости Азербайджана / Telegram

В США мужчина 27 лет сидел по ложному обвинению и был оправдан

Житель штата Миннесота отсидел 27 лет в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Суд освободил его лишь накануне.

По информации NBC News, в 1998 году присяжные признали Брайана Хупера виновным в тяжком убийстве 77-летней Энн Празняк. Также мужчину обвинили в краже со взломом.

Тело женщины нашли в шкафу ее квартиры в картонной коробке, обернутой рождественскими гирляндами, причиной смерти признали удушение. Обвинительный приговор был основан на показаниях Чалаки Янг, которая, по словам судьи, впоследствии призналась в преступлении. Тюремные информаторы, которые давали показания против Хупера, также давно отказались от своих показаний.

Янг находится в тюрьме в Джорджии за ограбление, нападение и угон автомобиля и выйдет на свободу примерно через четыре года. По данным организации, защищающей ложно осужденных, ее замучила совесть.

«Мы рады, что мистер Хупер наконец-то может вернуться домой к своей семье после 27 лет, и я хочу еще раз извиниться перед ним и его семьей за роль нашего офиса в этой несправедливости», — сказала прокурор Мэри Мориарти, объявившая об освобождении мужчины.

Черное море окрасилось в зеленый цвет, а берег покрылся жижей

На Центральном пляже Анапы берег покрылся водорослями. Комки скопились у мелководья, придав морю зеленый оттенок. Несмотря на это, отдыхающих немного, но те, кто хочет искупаться, не обращают внимания на «зеленую кашу».

Камка не является вредным растением, но цветение сопровождается неприятным запахом сероводорода. Водоросли прекращают расти только с наступлением холодов, когда температура воды падает ниже +15… +17 °С. Обычно камка максимум доходит до Джемете, в Витязево ее уже нет.

«Это полезно, природа! Я когда сюда отдыхать ездила еще 20 лет назад, тут было черное всё, а бабки стояли, натирались, говорили, что натуральное зато», — поделилась с нашими коллегами из 93.RU одна из туристок.

Водорослей в море очень много Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Зайти в воду и остаться чистым невозможно Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Вода окрасилась в зеленоватый цвет Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Сейчас вода прохладная, а море зеленое из-за обилия водорослей. Такая же ситуация наблюдается на всех пляжах Анапы, но особенно много водорослей на Центральном пляже. Дети у берега играют с водорослями, создавая из них замки.

Центральный пляж курорта весь в комках водорослей Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Бездомный пес покорил Эльбрус

Бездомный пес стал настоящим гидом для туристов и даже покорил вершину Эльбруса. Теперь его называют альпинистом.

Инструктор экспедиции поделился в социальных сетях, что собака присоединилась к группе туристов прямо в высокогорье. Пес провел всю ночь, сопровождая альпинистов при восхождении, и достиг вершины Эльбруса даже чуть раньше них. По-видимому, он хотел показать, что является опытным покорителем гор.

Пес чувствует себя комфортно даже на высоте 5600 метров Источник: 112 / Telegram