Страна и мир Все кибератаки на инфраструктуру ВЭФ-2025 удалось отразить в момент возникновения

Все кибератаки на инфраструктуру ВЭФ-2025 удалось отразить в момент возникновения

На площадке работал специальный штаб информационной безопасности

На Восточном экономическом форуме-2025 во Владивостоке удалось отразить все попытки кибератак на цифровую инфраструктуру. Организаторы подчеркивают, что безопасность участников и бесперебойная работа сервисов были в числе главных приоритетов.

За киберзащиту на площадке отвечал специальный штаб информационной безопасности. Его специалисты круглосуточно следили за ситуацией, фиксировали потенциальные угрозы и оперативно на них реагировали. В работе использовалась централизованная система управления: современные технологии вместе с опытом экспертов обеспечивали устойчивость цифровых сервисов форума.

Все атаки нейтрализовались в момент возникновения, что помогло сохранить стабильность инфраструктуры и создать для участников комфортное и безопасное цифровое пространство. Дополнительным фактором надежности стало взаимодействие с национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и ГосСОПКА ФСБ России, благодаря чему специалисты получали актуальную информацию о киберугрозах и методах противодействия.

Юбилейный, десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Вера Новосельцева
ВЭФ Восточный экономический форум Кибербезопасность
