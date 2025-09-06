Обозы с золотом и монетами. Где спрятали сокровища Емельяна Пугачева

Так выглядит местечко рядом с Троицком, где размещался Пугачев с бунтовщиками. По легенде, рядом спрятан клад Источник: Липецкий областной краеведческий музей, goskatalog.ru

Клад Емельяна Пугачева интригует охотников за сокровищами не меньше золота Колчака. О том, где именно хранятся ценности, неизвестно до сих пор. В архивах есть упоминание лишь об одном обнаруженном тайнике, но там было железо, а золото и монеты найти так и не удалось. 74.RU изучил легенды, которые ходят о пугачевских кладах, и обсудил их с историками.

Атаман, пока находился на территории современной Челябинской области, сумел захватить заводы, разграбить запасы властей, церкви и состоятельных жителей. Часть ценностей, конечно, уходила на поддержание восстания, но солидные запасы, по мнению историков, были просто спрятаны в надежде на то, что пугачевцы вернутся за ними, когда станет безопасно.

Восстание Пугачева

Восстания крестьян докатились до Южного Урала к 1773 году. Пугачев обещал соратникам полное равенство, распределение земли и «казацкую вольницу». Часть людей поддерживали его добровольно, другие — вынужденно, опасаясь истязаний и позорной смерти за неповиновение. В октябре 1773 года к Пугачеву примкнули казаки Нагайбакской крепости, в течение месяца волнения дошли до Златоуста. Постепенно к повстанцам присоединились крестьяне Катавского, Юрюзанского, Симского заводов. Пугачева поддержала большая часть населения Каслинского и Кыштымского заводов.

«На Кыштымском заводе для пугачевцев отлили несколько пушек и много чугунных ядер; отряд пополнили жители ближних башкирских деревень, 300 тобольских „выписных казаков“», — говорится в энциклопедии Челябинской области.

Пополнив запасы продовольствия и боеприпасов, пугачевцы отправились к Челябинской крепости. В Кундравах и Чебаркуле их к тому моменту встречали хлебом-солью. К февралю город оказался в руках восставших, но долго удерживать его не удалось. Правительственные войска выбили пугачевцев. Однако это не помешало переходу на сторону участников восстания Уйской, Коельской, Кичигинской, Еткульской, Еманжелинской, Миасской и Санарской крепостей. Под Троицком Пугачев потерпел сокрушительное поражение, но сумел сбежать. Его продолжали преследовать, постепенно возвращая города.

Легенды о кладе

Именно с Троицком связана одна из самых известных легенд о кладе. Этот город войско Пугачева захватило в мае 1774 года. Следы боев до начала XXI века сохранялись на Свято-Троицком соборе — следы от пуль остались на двери и куполе. Эта церковь расположена на берегу реки Уй, а недалеко от нее так называемая пугачевская пещера.

Пугачевцы прошлись по горнозаводской зоне, северу и югу современной Челябинской области Источник: Троицкий краеведческий музей / Vk.com

— Знаменитый атаман-самозванец разбил свой лагерь на горе, где находится пещера. В ней, скорее всего, и были зарыты драгоценности. Награбленные сокровища до сих пор не обнаружены, — приводили легенду в Троицком музее.

Еще одна легенда о кладе связана с озером Инышко в Миассе. Якобы местные жители посоветовали опустить сокровища на илистое дно, когда Пугачев спасался от преследования и хотел надежно укрыть свою казну. В Сатке рассказывали о сундуке, полном золота и серебра, который прикопали на берегу реки Ай под двумя дубами. А в Уфалее сохранилась легенда по типу троицкой — о том, что сокровища припрятаны в пещере.

Особняком в этой череде стоит легенда о кладе, спрятанном в Кусинском районе. Дело в том, что завода в тех местах на момент восстания еще не было. Земли уже были выкуплены братьями Мосоловыми у башкирцев, но производство еще не начали. Завод был основан только через несколько лет после подавления восстания. Тем не менее местный краевед Анатолий Блиновский называет старые рудники рядом с Кусой вероятным местом расположения клада.

Кусинское место

На размышления о кладе Анатолия Блиновского натолкнули записки геолога Леонида Чернобая, переданные после его смерти краеведу. Чернобай годами искал информацию о маршруте повстанцев и о подходящих тайниках. Блиновский его изыскания систематизировал и опубликовал как книгу. Он считает, что сокровища были спрятаны в тот момент, когда участники восстания квартировались в соседнем Златоусте. Местный завод повстанцы держали под контролем около полугода, забирая для своих нужд ядра, картечь и чугунные пушки разных калибров.

Одну из пушек времен Пугачева можно увидеть в музее Златоуста Источник: Златоустовский музей / Vk.com

— Везде и всюду пишется, что с северных заводов Пугачеву отправили 200 тысяч денег, но нигде не пишется, что они дошли до Пугачева, нигде не пишется, что обоз пришел в Златоуст, — рассказывает нашему корреспонденту краевед Анатолий Блиновский. — Но со стороны северных заводов по дороге к Златоусту есть Пугачевский мост — недалеко от нашей деревни Александровка. Значит, они прошли это место, а дальше не прошли.

При современных ценах 200 тысяч выглядят несколько блекло для целой армии бунтовщиков, согласитесь. Но просто представьте, какие это были суммы в то время, если зарплаты были в прямом смысле копеечными. Кроме того, по словам краеведа, чтобы перевезти 10 тысяч монет рублей в монетах, требовалось две телеги. Для 200 тысяч требовалось бы уже 20 телег. Плюс деньги северных заводов были не единственным, что могли прятать от чужих притязаний. В своей книге краевед пишет, что сокровищницы Пугачева насчитывали два с половиной миллиона рублей только в золоте, а были и другие трофеи. Не факт, конечно, что всё это богатство атаман возил с собой постоянно, всё-таки обозы с сокровищами нужно было защитить. По мнению Анатолия Блиновского, прятать добычу помогали другие повстанцы.

— Одним из соратников был Арсланов Кинзя. Таскаться с обозом ему было не с руки. На мой взгляд, он здесь все припрятал, а сам осел в деревне, которая носит название Арсланова — недалеко от Кусы, — рассуждает краевед. — Есть в Кусинском районе деревня Каскинова, а одного из пугачевских полковников звали Каскын. Он тоже здесь осел. Они вынуждены были отделиться и, по-моему, сделали это с согласия Пугачева. Они отделились, чтобы спасти богатства ради будущей войны. Оставшиеся присматривали за тем, что награблено. Они и спрятали, и отслеживали.

Анатолий Филиппович погрузился в тему пугачевского восстания после получения записей геолога Источник: Музейно-краеведческий центр г. Куса / Vk.com

Анатолий Блиновский полагает, что сокровища Пугачева по-прежнему спрятаны или в самой Кусе, или в районе. Ведь за все это время если и находили клады, то по мелочи.

— Находили то, что грабил отдельно каждый и прятал отдельно каждый. Ведь пугачевцы всех грабили, помимо того, что в общую кассу складывали награбленное, каждый из них еще дополнительно сам грабил, плюс они получали зарплату. Все это они прятали. Есть сведения, что находили клады, но небольшие объемы. Значит, это кто-то спрятал лично свое, — рассказывает краевед. — Под Саткой находили золото — сундук или мешок. Много находили денег в Кусе. Мне лично приносили рубли серебряные. Рассказывают о рублях золотых, которые находили в достаточном количестве.

Блиновский также полагает, что сокровищами Пугачева интересовались даже императорские власти.

— Смотрите, когда Пугачев со Златоуста пошел на Сатку, он остановку делал в одном месте. В этом месте потом проходила железная дорога, — продолжает краевед. — И Николай II, когда в 1904 году ехал в Златоуст, остановился именно в этом месте и простоял там практически весь день.

Что о легендах говорят специалисты

Историки не отрицают: легенды о кладе Пугачева действительно могут оказаться правдивыми.

— Легенда, как правило, возникает не на пустом месте. Некоторые легенды даже оправдываются, и Шлиман, который искал Трою, тоже это подтвердил. Были какие-то слухи, высказывания, упоминания в литературе, и в итоге ему удалось найти Трою. Легенды про Пугачева тоже небезосновательны, — считает заместитель директора госархива, кандидат исторических наук Николай Антипин. — Основные действия на Южном Урале сопровождались грабежами. Обворовывали населенные пункты, расхищалась казна, пугачевцы забирали личное имущество чиновников, купцов, священников — всех, кто как-то сопротивлялся. И богатства накапливались в обозе Пугачева.

Историк Николай Антипин допускает, что легенды о кладах Пугачева правдивы. Вывезти всё награбленное повстанцы не успели бы Источник: Николай Антипин / Vk.com

То, что существует так много вариантов местонахождения сокровищ, тоже объяснимо. Скорее всего, их прятали по мере продвижения, и даже крупных тайников могло быть несколько.

— Учитывая стихийный характер бунта, участники предполагали, что это всё не будет бесконечным, что у восстания будет логичный конец. Поэтому возникала потребность припрятать награбленное. Надо сказать, что ведь не все были наказаны, — напоминает Николай Антипин. — Часть участников восстания потом получила прощение и жила. Некоторые из них, думаю, рассматривали сценарий, что могут припрятать награбленное, а потом к этому обратиться, когда вновь себя легализуют и вернутся к мирной жизни.

Причем в тайниках могли оказаться далеко не только монеты. С собой грабители увозили ценности, ведь нападениям подверглись в том числе заводы.

— Недавно мне попадался документ из фондов Российского государственного архива древних актов. В нем прописано, что, если не ошибаюсь, в 1775 году в Нижнеувельской слободе (это современный Южноуральск) обнаружили «покраденное железо», и железо было вывезено из Златоуста, — рассказывает историк. — И власти тогда думали, что с этим железом делать, возвращать или не возвращать, кто имеет на него право. Да, железо — это не золото, но тем не менее ценный товар. В итоге вернули в Златоуст, откуда его вывезли бунтовщики. Это пример того, как ценности циркулировали. Где Златоуст, а где Нижняя Увелка.

Так выглядели дореволюционные рудники в Челябинской области Источник: Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации, goskatalog.ru

Ни одного факта нахождения золота не зафиксировано в архивных документах. При этом легенды о кладах, как правило, закрепляли географическими названиями — так на территории Челябинской области появлялись пугачевские горки, логи, ручейки, урочища, пещеры. Они есть и в горнозаводской зоне, и в лесостепи. Удивительно, но о больших экспедициях по поиску награбленного после подавления бунта тоже не заявлялось.

— По каждому заводу составлены подробные ведомости утраченного имущества. Это не только золото, там и сожженные цеха, дома, поврежденные плотины. Заводчики за каждое утраченное имущество получили вознаграждение, компенсацию от государства, — объясняет этот факт Николай Антипин. — Их украденное уже не интересовало, они получили денежную компенсацию, налоговые льготы после пугачевщины.

Другое дело — частные лица, им никаких компенсаций государство не выплачивало.

— В Исетской провинции, в Челябинске был воевода Веревкин, который пострадал от Пугачева. Его имущество было разграблено, и его семья потом возбуждала вопрос о компенсации, — рассказывает замдиректора архива. — Но им ничего не компенсировали. Как доказать, что это у вас что-то было? У заводчика имущество описано, есть реестр. А вот личное имущество не компенсировалось.

При этом ущерб бунтовщики нанесли немалый. Из дома воеводы вынесли украшения, деньги и одежду, расколотили мебель, посуду, посекли перины и подушки. Восстанавливать всё это семье (как и сотням других) в итоге пришлось самостоятельно.

