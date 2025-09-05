«Можно уложиться до 300 тысяч». Семья с двумя детьми — о том, как съездить в Грузию и Турцию на машине

Семья за месяц проехала 11 тысяч километров через три страны Источник: Олег Томилин

Челябинцы Олег и Татьяна Томилины с двумя детьми в этом году съездили на машине в Турцию. Они целый месяц пробыли в путешествии, маршрут которого пролегал в числе прочего через Батуми, Тбилиси, Стамбул, Каппадокию. Семья остановилась на 10 дней в кемпинге на Средиземном море, который находится между популярными у россиян Кемером и Антальей, но там отдыхают исключительно местные. Путевые заметки о бюджете и особенностях такого путешествия наши коллеги из 74.RU опубликовали от лица Олега Томилина.

Томилины были в путешествии целый месяц и проехали через Владикавказ, Боржоми, Батуми, Тбилиси, Ахалцихе, Самсун, Стамбул, Айвалык, Каппадокию и остановились на 10 дней в кемпинге на берегу Средиземного моря. Всего они преодолели 11 тысяч километров.

«Черное море у турок не востребовано»

Я раньше считал, что надо быть откровенно ненормальным человеком, чтобы отправиться на отдых на машине. Какой же это отдых, когда ты за рулем? Но во время нашей первой поездки на юг в 2022 году понял, что это удивительное приключение, что это очень интересно. Три года назад мы ездили на наш юг, в 2023-м — в Дагестан, в прошлом году — в Абхазию и в этом уже замахнулись на Турцию через Грузию.

Естественно, была подготовка: Таня смотрела маршруты, интересные места, в нашей семье это ее прерогатива. 7 июля мы выехали и уже 9-го были на границе Россия — Грузия, Верхний Ларс. На русской границе мы отстояли пять с половиной часов. А когда въезжали обратно, я так понимаю, люди, двигавшиеся в ту сторону, стояли уже часов по 14–16.

На границе с Грузией семья простояла пять часов Источник: Олег Томилин

Досмотр на грузинской границе прошел без проволочек. Но багажник был забит до отказа Источник: Олег Томилин

На Военно-Грузинской дороге нам уже открылись потрясающие красоты. Табуны лошадей гуляющие, православный храм. Какие-то полчаса пребывания в Грузии, и мы уже напитались впечатлениями, этими удивительными видами. После прибыли в Боржоми, там провели пару ночевок. Целая история про Боржоми завязана на семье Романовых, царская семья сделала огромный вклад в развитие региона и этого бренда. Дальше мы поехали в Батуми, пробыли там пять дней, купались в Черном море.

А потом отправились в Турцию и сразу пожалели, что так много времени провели в Грузии, что меньше осталось на Турцию. Что удивило в этой стране? Во-первых, порадовали дороги. Это две полосы в каждом направлении. У них так же, как и у нас в Краснодарском крае, горы. Но у нас серпантин-дорога, а там прямая и более комфортная дорога. Очень много прорубленных скал, туннелей, а для автолюбителя это просто прекрасно, ты едешь, и нет этого серпантина, хотя, казалось бы, то же самое Черноморское побережье.

В Батуми семья отдыхала пять дней. На фото — скульптура «Али и Нино» Источник: Олег Томилин

Что еще удивило: пляжи в России и в Грузии на Черном море переполнены, а в Турции мы проехали до Стамбула километров 800, наверное, и там вдоль Черного моря пляжей либо нет, либо там практически никто не купается. Черное море у турок не востребовано, потому что есть еще Мраморное, Эгейское и Средиземное.

В Стамбуле мы ночевали четыре дня, очень приятные цены на отель, и сам отельчик попался приятный, в историческом здании. Ну и, конечно, пребывание там запомнилось. Это необыкновенный, удивительный город, с огромной историей. Это же древний Константинополь. О нем очень интересно и вдохновенно рассказала русская девочка, папа которой турок, а мама русская. А на следующий день мы с этой же девушкой отправились на гастрономическую экскурсию, поесть то, что турки традиционно едят. Опробовали разные виды супов, лепешки, напитки. Моя супруга говорит, что во время путешествия важно попробовать страну на вкус.

Источник: Олег Томилин

Кемпинг против отдыха, ограниченного отелем

После был переезд на Средиземное море, мы остановились в кемпинге под Антальей, недалеко от Кемера. Из удивительного: у нас 95-й бензин стоил на тот момент 61 рубль, в Грузии он стоил в переводе на наши деньги рублей 95, в Турции — 106 рублей. Но насколько было приятно на этом фоне осознавать, что пребывание в кемпинге обходилось на наши деньги всего в 980 рублей на всю семью, на четверых.

Источник: Олег Томилин

Мы приехали со своими палатками на берег моря. Важный нюанс: при выборе кемпинга смотрите, чтобы он был в тени деревьев, потому что проводить на солнце всё время очень тяжело. Нам повезло, мы нашли подходящий вариант. В кемпинге — идеальная чистота. Туалеты, душевые убирают дважды в день. На море без душевых жить невозможно, сами понимаете. Простояли мы там 10 дней, съездили на гору Химера. Это гора с пористой породой, из недр горы выходит газ, который воспламеняется. Там все туристы поджаривают маршмеллоу и фотографируются. Мы последовали их примеру.

Знаменитая гора оказалась совсем рядом с кемпингом Источник: Олег Томилин

До этого мы были в Турции два или три раза. Ты прилетаешь и ограничен конкретным отелем, его стенами. Да, он самодостаточен, и для всей семьи у тебя там куча развлечений. Может быть, ты съездишь пару раз на экскурсии, но страна ограничена для тебя стенами твоего отеля. А мы, проезжая мимо всех этих отелей, поняли, что Турция такая огромная и разная. Она совсем не похожа на страну, которую ты видишь из отеля. Меня это очень радовало, такой другой взгляд.

Обратно мы поехали через Каппадокию, остановились там на две ночи. В первое утро не было запуска шаров из-за непогоды, а на вторую ночь это чудо случилось. Это потрясающее зрелище. Но не менее удивительным было узнать, что воздушные шары — это мировой бренд, благодаря которому в Каппадокию едут туристы, но там есть множество прорубленных в скалах жилищ людей. Там очень много было православных храмов в начале тысячелетия. А в этих «квартирах» в скалах запретили жить только в начале 1960-х. То есть наши родители еще ходили в школу, когда люди в Турции жили внутри скал.

Воздушные шары в Каппадокии известны на весь мир, и зрелище это действительно завораживает Источник: Олег Томилин

На обратном пути Томилины остановились в Тбилиси на два дня, а по России в Челябинск ехали через Саратов, Жигулевск и Самару.

Бюджет

Мы путешествовали целый месяц, и ушло у нас, сложно точно сказать, тысяч 350–400. Понятно, что сумма немаленькая, но если летать в Турцию семьей из четырех человек, то это, наверное, неделя отдыха или 10 дней. При этом я помню, сколько стоит поехать на базу в Челябинской области в летний сезон. Если ты претендуешь на неплохой сервис, то только одни выходные для семьи обойдутся в 20–30 тысяч рублей. И меня очень порадовало, что пребывание на берегу моря в Турции в день обходится в 240 рублей.

Да, бензин дорогой, но это не самая большая составляющая наших расходов, на топливо у нас ушло около 80 тысяч рублей.