Путин выучил слово «кринж» и пошутил над юными курсантами: чем занимался президент на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин находится с визитом на Дальнем Востоке. Во время посещения владивостокского филиала национального центра «Россия» ему показали интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык». В том числе она учит, как донести одну и ту же мысль с помощью разных стилей языка.
Президенту продемонстрировали, как в настоящее время молодежный сленг используется в быту. Там ему рассказали о таких выражениях, как «кринж», «траблы» и «чиловая катка». Путин очень внимательно выслушал лекцию.
Также президент встретился с девушками — курсантами центра «Воин» из Бурятии. Они рассказали Путину, что центр осуществил их мечту о прыжке с парашютом.
Президент спросил, могут ли девушки с таким хрупким телосложением безопасно выполнять прыжки, и пошутил, что их может унести ветром.
Затем Путин спросил у курсанта луначарского филиала центра «Воин», нравится ли ему учиться. На что тот ответил утвердительно, а затем, в ответ на вопрос российского лидера о самом приятном моменте учебы курсант уверенно сказал: «Форма! Форма — это наша гордость». Президент улыбнулся, похвалил юношу и крепко обнял его.
ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Путин пробудет на Дальнем Востоке два дня. У него запланированы встречи с почетными гостями форума. На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ.