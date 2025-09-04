НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Путин выучил слово «кринж» и пошутил над юными курсантами: чем занимался президент на Дальнем Востоке

Путин выучил слово «кринж» и пошутил над юными курсантами: чем занимался президент на Дальнем Востоке

Глава государства приехал на ВЭФ

169
3 комментария
Путин участвует в мероприятиях на Дальнем Востоке | Источник: Kremlin.ru Путин участвует в мероприятиях на Дальнем Востоке | Источник: Kremlin.ru

Путин участвует в мероприятиях на Дальнем Востоке

Источник:

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин находится с визитом на Дальнем Востоке. Во время посещения владивостокского филиала национального центра «Россия» ему показали интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык». В том числе она учит, как донести одну и ту же мысль с помощью разных стилей языка.

Президенту продемонстрировали, как в настоящее время молодежный сленг используется в быту. Там ему рассказали о таких выражениях, как «кринж», «траблы» и «чиловая катка». Путин очень внимательно выслушал лекцию. 

Путину показали экспозицию, посвященную русскому языку

Источник:

Скабеева / Telegram

Также президент встретился с девушками — курсантами центра «Воин» из Бурятии. Они рассказали Путину, что центр осуществил их мечту о прыжке с парашютом.

Президент спросил, могут ли девушки с таким хрупким телосложением безопасно выполнять прыжки, и пошутил, что их может унести ветром.

Юные курсантки рассказали президенту о своей мечте

Источник:

ТАСС / Telegram

Затем Путин спросил у курсанта луначарского филиала центра «Воин», нравится ли ему учиться. На что тот ответил утвердительно, а затем, в ответ на вопрос российского лидера о самом приятном моменте учебы курсант уверенно сказал: «Форма! Форма — это наша гордость». Президент улыбнулся, похвалил юношу и крепко обнял его. 

Путину понравился ответ курсанта

Источник:

Скабеева / Telegram

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Путин пробудет на Дальнем Востоке два дня. У него запланированы встречи с почетными гостями форума. На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
с++
19 минут
не оставлю комсомола, буду вечно молодым
Гость
45 минут
Обалдеть
Читать все комментарии
