Был только образ в голове. Монтажник построил корабль викингов — его история в коротком видео

Драккар ходит по Ангаре уже пятый сезон

Монтажник построил корабль викингов

Городские медиа

Монтажник из Иркутска Владимир Томилов однажды загорелся построить драккар — лодку викингов. Его идея воплотилась в реальность, и необычный корабль уже пятый сезон бороздит просторы Иркутского водохранилища. История создания драккара — в короткой видеоновости от наших коллег из IRCITY.RU.

Владимира с детства влекли романтика скандинавов и Древней Руси, а еще мечта о лодке. Но всерьез он об этом задумался уже в зрелом возрасте, когда появился собственный дом. Вдохновением стал персонаж Флоки из сериала «Викинги» (18+), строивший корабли прямо у себя во дворе.

Владимир признаётся, что у него не было никаких чертежей и опыта, только образ в голове. Учился строить корабль по ходу дела и видео из YouTube. На это ушло 3 года и 150 тысяч рублей. Еще такая же сумма — на спуск на воду.

Лодка ходит уже пятый сезон. Изначально Владимир задумывал, что драккар, как это было у викингов, будет на весельном управлении. Даже собрал команду из 12 человек, — правда, энтузиазм у большинства со временем спал. Потому позже на лодку поставили мотор, а еще сделали рубку, чтобы можно было ночевать во время непогоды. Но самую большую проблему представляют не природные условия, а люди — любопытные судоводители, которые порой норовят нанести лодке урон.

Драккар поставлен на учет в ГИМСе, где его признали безопасным. В этом году на борт Владимир Томилов начал брать всех желающих.

Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Яхтинг Лодка Викинг
