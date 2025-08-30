НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Величественный Арарат и розовый город: туристка назвала 10 мест, которые стоит увидеть в Армении

Показываем местные достопримечательности

Величественный Арарат и розовый город: туристка назвала 10 мест, которые стоит увидеть в Армении

Показываем местные достопримечательности

6 комментариев
Что посмотреть в Армении | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Что посмотреть в Армении

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Армению принято воспринимать как страну гастрономических изысков. Но не только из-за вкусной еды стоит рассматривать путешествие в этом направлении. Корреспондент 76.RU Кристина Геворкян недавно вернулась из Армении. В ее колонке от первого лица — топ-10 мест, которые обязательно стоит увидеть в стране.

Что посмотреть в Армении

Армения — территориально маленькая страна, богатая архитектурными и природными памятниками. Чтобы комфортно изучить ее, рекомендую закладывать на путешествие не менее недели.

Пару дней стоит оставить для модных прогулок по Еревану. За последние годы столица сильно преобразилась, в городе появилось много новых заведений и развлекательных центров с магазинами.

Что обязательно стоит посетить в Ереване

  • Площадь Республики — центральная площадь города (армянская версия Красной площади в Москве).

В здании находится Дом правительства | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В здании находится Дом правительства

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

  • Северный проспект — пешеходная улица в Ереване, которая соединят площадь Республики со зданием оперы и балета имени Александра Спендиаряна.

Все здания в центре Еревана построены из розового туфа (горная порода вулканического происхождения. — Прим. ред.). Из-за этого столицу Армении называют розовым городом | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Все здания в центре Еревана построены из розового туфа (горная порода вулканического происхождения. — Прим. ред.). Из-за этого столицу Армении называют розовым городом

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

  • «Каскад» — архитектурно-монументальный комплекс в центре города, с которого открывается вид на весь Ереван. В ясную погоду с его вершины виднеется гора Арарат.

Чтобы дойти до верхнего уровня каскада, надо преодолеть 572 ступеньки | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Чтобы дойти до верхнего уровня каскада, надо преодолеть 572 ступеньки

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Зато сверху открывает завораживающий вид на розовый Ереван | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Зато сверху открывает завораживающий вид на розовый Ереван

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Целый день стоит выделить под посещение достопримечательностей, которые находятся в часе езды от Еревана.

  • Гарни — единственный сохранившийся языческий храм в Армении. Его территория огорожена и вход осуществляется по билетам: около 300 рублей на взрослых и 150 — на детей. Для студентов действует скидка 50%.

Вечером храм подсвечивается | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Вечером храм подсвечивается

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

  • Симфония камней — это базальтовые скалы в форме прямых труб, высотой около 100 метров. Называются симфонии, так как напоминают музыкальный инструмент орган. Находится это место недалеко от храма Гарни. До него можно дойти пешком или на машине (дорога займет около пяти минут).

Симфония камней находится недалеко от храма Гарни | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Симфония камней находится недалеко от храма Гарни

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

  • В 35 минутах езды от Еревана находится Эчмиадзин — религиозный центр Армении. В этом городе построен старейший церковный комплекс — Эчмиадзинский кафедральный собор (начало IV века). Недалеко от него находится кафе-мастерская «Мачаненц тун» — там ежедневно проводятся десятки мастер-классов, в том числе по изготовлению лаваша в тандыре и лепке из глины.

В «Мачаненц тун» представлен музей с предметами быта армян разных эпох, а также художественные галереи, включая работы Григора Мачаненца | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
На территории музея также есть кафе и зоны отдыха | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Для детей и взрослых там несколько раз на дню проводят мастер-классы. На видео готовят лаваш в тандыре

Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Локации за городом

Для тех, кто готов к длительным поездкам, рекомендую к посещению Гюмри. Он считается вторым по величине городом в Армении. Его архитектурная особенность заключается в том, что город построен из черного туфа, в то время как Ереван — из розового.

Из столицы Армении до Гюмри ходят электрички. Время в дороге с остановками занимает 3–3,5 часа. Быстрее добираться на машине или такси — так в пути проведете всего два часа.

На главной площади в Гюмри находится церковь Святого Спасителя | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
Практически все здания в центральной части города построены из черного туфа | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
В городе с советских времен сохранилась парикмахерская для мужчин | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU
+1
Салон до сих пор работает. Сюда ходят стричься местные. Сотрудники и посетители привыкли к туристам, в парикмахерскую часто заходят сделать фото на память | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Армении нет моря, но есть одно из самых больших пресноводных озер на Кавказе и Закавказье — Севан. Одноименный город на побережье — своего рода курортная зона страны. Сюда можно приехать на пару дней, отдохнуть на пляже и попробовать местного свежевыловленного сига.

Армяне между собой иногда шутя озеро Севан называют местным морем | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Армяне между собой иногда шутя озеро Севан называют местным морем

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

На возвышенности в Севане находится несколько церквей. На фото — храм Сурб Аракелоц | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

На возвышенности в Севане находится несколько церквей. На фото — храм Сурб Аракелоц

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Этот регион называют армянской Швейцарией. Речь идет о городе Дилижан. Природа здесь отличается от скалистого Еревана — везде зелено. Кроме того, Дилижан отличается своей необычной архитектурой, у всех домов красные крыши и красивые деревянные балконы.

Толпы туристов останавливаются здесь, чтобы сделать несколько кадров | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Толпы туристов останавливаются здесь, чтобы сделать несколько кадров

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Одна из самых отдаленных точек, которые я рекомендую посетить в Армении, — село Татев. Оно находится в 250 км от Еревана. Из-за горной местности дорога занимает вместо 3–4 часов — все 5–6.

Над ущельем находится Татевский монастырь, возведенный в X веке. Здесь же построена самая длинная канатная дорога в мире, соединяющая две деревни — Татев и Харснадзор | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Над ущельем находится Татевский монастырь, возведенный в X веке. Здесь же построена самая длинная канатная дорога в мире, соединяющая две деревни — Татев и Харснадзор

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Природа в Татеве | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Природа в Татеве

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Хотели бы поехать в Армению?

Да
Я уже был(а)
Нет
Свое мнение напишу в комментариях
