Величественный Арарат и розовый город: туристка назвала 10 мест, которые стоит увидеть в Армении

Армению принято воспринимать как страну гастрономических изысков. Но не только из-за вкусной еды стоит рассматривать путешествие в этом направлении. Корреспондент 76.RU Кристина Геворкян недавно вернулась из Армении. В ее колонке от первого лица — топ-10 мест, которые обязательно стоит увидеть в стране.
Что посмотреть в Армении
Армения — территориально маленькая страна, богатая архитектурными и природными памятниками. Чтобы комфортно изучить ее, рекомендую закладывать на путешествие не менее недели.
Пару дней стоит оставить для модных прогулок по Еревану. За последние годы столица сильно преобразилась, в городе появилось много новых заведений и развлекательных центров с магазинами.
Что обязательно стоит посетить в Ереване
Площадь Республики — центральная площадь города (армянская версия Красной площади в Москве).
Северный проспект — пешеходная улица в Ереване, которая соединят площадь Республики со зданием оперы и балета имени Александра Спендиаряна.
«Каскад» — архитектурно-монументальный комплекс в центре города, с которого открывается вид на весь Ереван. В ясную погоду с его вершины виднеется гора Арарат.
Целый день стоит выделить под посещение достопримечательностей, которые находятся в часе езды от Еревана.
Гарни — единственный сохранившийся языческий храм в Армении. Его территория огорожена и вход осуществляется по билетам: около 300 рублей на взрослых и 150 — на детей. Для студентов действует скидка 50%.
Симфония камней — это базальтовые скалы в форме прямых труб, высотой около 100 метров. Называются симфонии, так как напоминают музыкальный инструмент орган. Находится это место недалеко от храма Гарни. До него можно дойти пешком или на машине (дорога займет около пяти минут).
В 35 минутах езды от Еревана находится Эчмиадзин — религиозный центр Армении. В этом городе построен старейший церковный комплекс — Эчмиадзинский кафедральный собор (начало IV века). Недалеко от него находится кафе-мастерская «Мачаненц тун» — там ежедневно проводятся десятки мастер-классов, в том числе по изготовлению лаваша в тандыре и лепке из глины.
Локации за городом
Для тех, кто готов к длительным поездкам, рекомендую к посещению Гюмри. Он считается вторым по величине городом в Армении. Его архитектурная особенность заключается в том, что город построен из черного туфа, в то время как Ереван — из розового.
Из столицы Армении до Гюмри ходят электрички. Время в дороге с остановками занимает 3–3,5 часа. Быстрее добираться на машине или такси — так в пути проведете всего два часа.
В Армении нет моря, но есть одно из самых больших пресноводных озер на Кавказе и Закавказье — Севан. Одноименный город на побережье — своего рода курортная зона страны. Сюда можно приехать на пару дней, отдохнуть на пляже и попробовать местного свежевыловленного сига.
Этот регион называют армянской Швейцарией. Речь идет о городе Дилижан. Природа здесь отличается от скалистого Еревана — везде зелено. Кроме того, Дилижан отличается своей необычной архитектурой, у всех домов красные крыши и красивые деревянные балконы.
Одна из самых отдаленных точек, которые я рекомендую посетить в Армении, — село Татев. Оно находится в 250 км от Еревана. Из-за горной местности дорога занимает вместо 3–4 часов — все 5–6.
