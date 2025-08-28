НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир C 1 сентября только лестницы? Что известно о скандале вокруг эскалаторов в ТЦ по всей стране — перестанут ли они работать

C 1 сентября только лестницы? Что известно о скандале вокруг эскалаторов в ТЦ по всей стране — перестанут ли они работать

Вице-президент союза торговых центров заявил о проблемах с сертификацией подъемников

437
6 комментариев
Разбираемся в тонкостях обновленного законодательства

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Разбираемся в тонкостях обновленного законодательства

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября 2025 года эскалаторы практически во всех торговых центрах всей страны могут остановиться. По слова вице-президента «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павла Люлина, собственники не могут провести техническое освидетельствование подъемников по новым правилам, а значит, по закону уже через неделю будут обязаны отключить их.

В Ростехнадзоре заявили, что не видят подобной угрозы, а механизм проверки эскалаторов продолжает работать. MSK1.RU выяснил, как устроена эта процедура и чего ждать посетителям ТЦ.

Некому проверять эскалаторы?

Всё началось с письма Павла Люлина в Ростехнадзор, в котором он попросил разъяснить процедуру технического освидетельствования траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных после 1 сентября 2025 года. Дело в том, что в этот день, согласно обновлениям федерального законодательства, истекает срок свидетельств, полученных до 1 сентября 2024 года.

«Раньше всё было достаточно просто, — рассказал MSK1.RU вице-президент союза ТЦ Павел Люлин. — Есть список организаций, лабораторий, которые проводят испытания и официально имеют аккредитацию. К ним обращаешься, они приходят, осматривают, испытывают, проверяют устройство на предмет безопасности. Потом выдают акт о том, что устройство работает и может безопасно эксплуатироваться».

Дело в том, что в правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, были внесены изменения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 года № 1744.

В частности, усложнилась процедура получения аккредитации для экспертных компаний и лабораторных центров, которые проводят техническое освидетельствование. То есть правительство обязало их получить дополнительное разрешение в Росаккредитации, без которого нельзя обследовать подъемники.

«Мы, как владельцы торговых центров, общественных центров, мы не должны глубоко погружаться в вопрос, как эскалаторы испытываются. У нас другой бизнес», — отметил собеседник редакции.

Павел Люлин

Но мы должны убедиться в том, что оборудование безопасно. А сейчас вот такого решения, по сути, удобного для всех нет.

Павел Люлин

вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан»

По словам Павла Люлина, сейчас в России всего две организации, получившие новую аккредитацию и имеющие право обследовать подъемники. Вице-президент союза ТЦ считает, что их не хватит на все эскалаторы в стране.

Позиция Ростехнадзора

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем Telegram-канале опубликовал позицию ведомства по этому вопросу.

«Никаких остановок быть не должно, а если они произойдут, то будут полностью на совести эксплуатирующих организаций — механизм освидетельствования есть, — отметил чиновник. — Испытательные лаборатории имеют возможность подать заявление (в Росаккредитацию) на расширение области аккредитации на основании самостоятельно разработанных методик выполнения проверок и испытаний, в соответствии с положениями Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 „Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий“».

Представитель Ростехнадзора также добавил, что ранее правительство ограничило участие ведомства в разработке требований к экспертным организациям, поэтому вопрос Люлина и вовсе не по адресу.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Собственникам ТЦ посоветовали ознакомиться с механизмом получения аккредитации в публикациях отраслевого СМИ «Лифт-Пресс.ру». Издание публиковало интервью с директором питерского ООО «Инженерный центр „Лифт-Диагностика“», которое получило соответствующую аккредитацию еще в феврале 2025 года.

Правда, по мнению Павла Люлина, этот материал вряд ли поможет остальным экспертным организациям.

«Если послушать интервью этого специалиста, он говорит, что это достаточно сложно. И для этого нужны специалисты и оборудование. Он говорил, что для проведения этой валидации они анализировали опыт Узбекистана, опыт лабораторий, которые занимаются химическими испытаниями. Это достаточно серьезная работа, на мой взгляд».

По информации источника MSK1.RU, близкого к деятельности одного из крупнейших рантье России, масштаб проблемы с освидетельствованием эскалаторов сильно преувеличен, а уж полная остановка подъемников невозможна.

Накануне стало известно, что торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле выставили на торги. Собственники здания хотят выручить за него 100–120 миллиардов рублей.

Иван Богданов
Иван Богданов
журналист MSK1.RU
