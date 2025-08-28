C 1 сентября только лестницы? Что известно о скандале вокруг эскалаторов в ТЦ по всей стране — перестанут ли они работать

Разбираемся в тонкостях обновленного законодательства Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября 2025 года эскалаторы практически во всех торговых центрах всей страны могут остановиться. По слова вице-президента «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павла Люлина, собственники не могут провести техническое освидетельствование подъемников по новым правилам, а значит, по закону уже через неделю будут обязаны отключить их.

В Ростехнадзоре заявили, что не видят подобной угрозы, а механизм проверки эскалаторов продолжает работать. MSK1.RU выяснил, как устроена эта процедура и чего ждать посетителям ТЦ.

Некому проверять эскалаторы?

Всё началось с письма Павла Люлина в Ростехнадзор, в котором он попросил разъяснить процедуру технического освидетельствования траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных после 1 сентября 2025 года. Дело в том, что в этот день, согласно обновлениям федерального законодательства, истекает срок свидетельств, полученных до 1 сентября 2024 года.

«Раньше всё было достаточно просто, — рассказал MSK1.RU вице-президент союза ТЦ Павел Люлин. — Есть список организаций, лабораторий, которые проводят испытания и официально имеют аккредитацию. К ним обращаешься, они приходят, осматривают, испытывают, проверяют устройство на предмет безопасности. Потом выдают акт о том, что устройство работает и может безопасно эксплуатироваться».

Дело в том, что в правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, были внесены изменения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 года № 1744.

В частности, усложнилась процедура получения аккредитации для экспертных компаний и лабораторных центров, которые проводят техническое освидетельствование. То есть правительство обязало их получить дополнительное разрешение в Росаккредитации, без которого нельзя обследовать подъемники.

«Мы, как владельцы торговых центров, общественных центров, мы не должны глубоко погружаться в вопрос, как эскалаторы испытываются. У нас другой бизнес», — отметил собеседник редакции.

Но мы должны убедиться в том, что оборудование безопасно. А сейчас вот такого решения, по сути, удобного для всех нет. Павел Люлин вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан»

По словам Павла Люлина, сейчас в России всего две организации, получившие новую аккредитацию и имеющие право обследовать подъемники. Вице-президент союза ТЦ считает, что их не хватит на все эскалаторы в стране.

Позиция Ростехнадзора

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем Telegram-канале опубликовал позицию ведомства по этому вопросу.

«Никаких остановок быть не должно, а если они произойдут, то будут полностью на совести эксплуатирующих организаций — механизм освидетельствования есть, — отметил чиновник. — Испытательные лаборатории имеют возможность подать заявление (в Росаккредитацию) на расширение области аккредитации на основании самостоятельно разработанных методик выполнения проверок и испытаний, в соответствии с положениями Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 „Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий“».

Представитель Ростехнадзора также добавил, что ранее правительство ограничило участие ведомства в разработке требований к экспертным организациям, поэтому вопрос Люлина и вовсе не по адресу.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Собственникам ТЦ посоветовали ознакомиться с механизмом получения аккредитации в публикациях отраслевого СМИ «Лифт-Пресс.ру». Издание публиковало интервью с директором питерского ООО «Инженерный центр „Лифт-Диагностика“», которое получило соответствующую аккредитацию еще в феврале 2025 года.

Правда, по мнению Павла Люлина, этот материал вряд ли поможет остальным экспертным организациям.

«Если послушать интервью этого специалиста, он говорит, что это достаточно сложно. И для этого нужны специалисты и оборудование. Он говорил, что для проведения этой валидации они анализировали опыт Узбекистана, опыт лабораторий, которые занимаются химическими испытаниями. Это достаточно серьезная работа, на мой взгляд».

По информации источника MSK1.RU, близкого к деятельности одного из крупнейших рантье России, масштаб проблемы с освидетельствованием эскалаторов сильно преувеличен, а уж полная остановка подъемников невозможна.