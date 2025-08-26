«Я хочу увидеть сделку». Трамп пригрозил России экономической войной

Дональд Трамп пригрозил ввести санкции как против России, так и Украины, если не будет прогресса по урегулированию конфликта.
«Мне нужно добиться их обоих [на встрече], одновременно вместе. Но я хочу, чтобы всё закончилось. У нас есть экономические санкции, — заявил Трамп. — Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну».
Возможные пошлины, по его словам, обойдутся дорого и Москве, и Киеву. Американский лидер планирует разрешить украинский конфликт «очень быстро». Его спецпосланник Стив Уиткофф отметил, что это произойдет до конца этого года.
«Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно — то, что я имею в мыслях, если придется это делать», — сказал Трамп.
Ранее президент США заявил, что страна больше не будет тратить деньги на Украину. По словам Трампа, судьба переговоров по Украине может проясниться уже в ближайшие две недели. За этот период он хочет узнать подходы России и Украины для урегулирования конфликта, а также принять «очень важное решение» в зависимости от действий Киева и Москвы.