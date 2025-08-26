НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

южн.

 747мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,53
EUR 93,37
Нехватка мест в школах
Концерт секс-символа молодежи
Как легально увеличить пенсию
Ярославский бренд покорил Россию
Лучшие ярославские школы
Какие обследования пройти осенью
Разбился на трассе
Накроют грозы
Где рожать в Ярославской области
Горит баня. Видео
Страна и мир «Я хочу увидеть сделку». Трамп пригрозил России экономической войной

«Я хочу увидеть сделку». Трамп пригрозил России экономической войной

Санкции могут затронуть и Украину

154
1 комментарий
Трамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро | Источник: Justin Sullivan / Getty ImagesТрамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро | Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Трамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

Дональд Трамп пригрозил ввести санкции как против России, так и Украины, если не будет прогресса по урегулированию конфликта.

«Мне нужно добиться их обоих [на встрече], одновременно вместе. Но я хочу, чтобы всё закончилось. У нас есть экономические санкции, — заявил Трамп. — Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну».

Возможные пошлины, по его словам, обойдутся дорого и Москве, и Киеву. Американский лидер планирует разрешить украинский конфликт «очень быстро». Его спецпосланник Стив Уиткофф отметил, что это произойдет до конца этого года.

«Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно — то, что я имею в мыслях, если придется это делать», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что страна больше не будет тратить деньги на Украину. По словам Трампа, судьба переговоров по Украине может проясниться уже в ближайшие две недели. За этот период он хочет узнать подходы России и Украины для урегулирования конфликта, а также принять «очень важное решение» в зависимости от действий Киева и Москвы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Дональд Трамп Переговоры по Украине Россия Санкции Пошлины США
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
ну может всяких любителей отдыхать, учится, лечится... в странах нато скорей прижучат.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление