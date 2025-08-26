«Я хочу увидеть сделку». Трамп пригрозил России экономической войной

Трамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Дональд Трамп пригрозил ввести санкции как против России, так и Украины, если не будет прогресса по урегулированию конфликта.

«Мне нужно добиться их обоих [на встрече], одновременно вместе. Но я хочу, чтобы всё закончилось. У нас есть экономические санкции, — заявил Трамп. — Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну».

Возможные пошлины, по его словам, обойдутся дорого и Москве, и Киеву. Американский лидер планирует разрешить украинский конфликт «очень быстро». Его спецпосланник Стив Уиткофф отметил, что это произойдет до конца этого года.

«Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно — то, что я имею в мыслях, если придется это делать», — сказал Трамп.