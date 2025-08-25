НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Спецоперация на Украине Из украинского плена вернули ярославского мобилизованного. Видео

Из украинского плена вернули ярославского мобилизованного. Видео

Что об этом известно

Ярославских военных вернули из украинского плена | Источник: Минобороны России / Telegram

Ярославских военных вернули из украинского плена

Источник:

Минобороны России / Telegram

Из украинского плена вернули участника спецоперации из Ярославской области — 39-летнего Алексея Г. Он был мобилизованным. По информации омбудсмена Сергея Бабуркина, военнослужащий находился в плену с июля 2024 года.

«Сергей Бабуркин связался с матерью военнослужащего, она сообщила, что сын вчера звонил с территории Белоруссии, чувствуют себя нормально», — сообщили 76.RU в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Напомним, что обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 24 августа. Как сообщили в Минобороны России, домой были возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ.

Кадры возвращения военнопленных опубликовали в соцсетях Министерства обороны России

Источник:

Минобороны России / Telegram

Источник:

Минобороны России / Telegram

«Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — уточнили в Минобороны.

Обмен пленными произошел на территории Белоруссии. Как уточнили 76.RU в аппарате регионального омбудсмена, военные уже находятся в России.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Военнопленный СВО Минобороны РФ
