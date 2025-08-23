Россиянку связали во время перелета: она побила стюардесс. Новости 23 августа

Пассажирку никак не могли успокоить Источник: «Авиаторщина» / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 августа.

Скончалась актриса и педагог Анастасия Вербицкая

На 96-м году жизни скончалась Анастасия Вербицкая — легендарный педагог ГИТИСа, заслуженный работник искусств России. Почти 40 лет она преподавала студентам сценическое движение и фехтование, становясь для них не только наставницей, но и мудрым другом.

Источник: gitis_official / Telegram

Коллеги и ученики вспоминают ее как чуткого и внимательного человека, умевшего вдохновить на творчество. Ее уроки не ограничивались техникой: она делилась жизненным опытом, поддерживая каждого, кто приходил к ней в аудиторию. Учениками Вербицкой были артисты Виктор Сухоруков, Александр Абдулов, Татьяна Веденеева, Юрий Стоянов и сотни других деятелей искусства, известных в СССР и России.

В Госдуме предложили новые льготы для детей из многодетных семей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова направили министру просвещения Сергею Кравцову обращение с предложением закрепить на федеральном уровне право первоочередного зачисления детей из многодетных семей в детские сады и школы.

Сейчас этот вопрос регулируется региональными и муниципальными нормами, что, по словам авторов инициативы, создает неравные условия для семей в разных субъектах РФ. Миронов подчеркнул, что в России насчитывается около 2,8 млн многодетных семей, которые, по его мнению, относятся к социально уязвимой категории и нуждаются в дополнительной поддержке государства.

В России хотят запретить вейпы

Владимир Путин одобрил предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о наделении регионов полномочиями по полному запрету вейпов. Во время встречи в Сарове глава региона предложил ввести запрет на продажу электронных сигарет в рознице, оптовой торговле и полностью вывести их из обращения, назвав вейпы «этой гадостью».

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил Путин.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что абсолютное большинство депутатов поддерживают полный запрет вейпов. По его словам, законопроект может быть принят в течение двух месяцев.

Скандальный блогер Арсен Маркарян задержан

Известного блогера Арсена Маркаряна, ранее публично поддерживавшего атаки беспилотников по территории России, задержали правоохранительные органы. Как стало известно, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Заявления блогера не раз вызывали бурные обсуждения Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Маркаряна задержали в столичном регионе, сейчас его доставляют на допрос к следователям. В случае доказательства вины блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы. Накануне Маркарян опубликовал в соцсетях видео, записанное на фоне Кремля, где заявил о планах провести в Москве некое мероприятие.

В школах начнут преподавать по новому учебнику истории

С 1 сентября школьники 5–7 классов начнут изучать историю по новым учебникам. Для 8–9 классов новую программу планируют ввести по всей России с 2026–2027 учебного года. Об этом сообщил ответственный секретарь государственной линейки учебников по истории Владислав Кононов.

Однако если школа или регион захотят перейти на обновленные учебники раньше, они смогут сделать это уже в 2025 году. Кононов уточнил, что все новые пособия уже включены в Федеральный перечень учебников.

Российская альпинистка, застрявшая в горах Киргизии, погибла

На пике Победы в Киргизии погибла российская альпинистка Наталья Наговицына. Как сообщает SHOT, ее тело остается на высоте семь тысяч метров — эвакуация возможна только после улучшения погодных условий, когда вертолеты смогут подняться на такую высоту.

Наталья уже пыталась восходить на пик Победы, но еще тогда попытка оказалась неудачной Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Трагедия произошла в ходе экспедиции, в которой участвовали Наталья и трое мужчин. По словам участника восхождения Ильи Храброва, при спуске с вершины один из альпинистов сорвался и увлек за собой Наталью, в результате чего она получила перелом ноги.

Пассажирка напала на стюардесс во время полета

На рейсе авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Москву разыгрался настоящий скандал. О случившемся рассказал telegram-канал «Авиаторщина». Уже через семь минут после взлета пассажирка с места 10А начала вести себя агрессивно, кричала и пугала окружающих.

Источник: «Авиаторщина» / Telegram

Бортпроводники подошли к ней с напоминанием о правилах поведения, а чтобы обезопасить себя, зафиксировали ситуацию на телефон. Однако женщина не только проигнорировала замечания, но и смяла листок с правилами, бросив его в лицо стюардессе.

Позже она подошла к экипажу в передней части салона, требовала отдать ей телефон и начала осыпать бортпроводниц матом. Когда в просьбе отказали, разъяренная пассажирка несколько раз ударила кулаками по голове старшего бортпроводника и ее коллегу.

Источник: «Авиаторщина» / Telegram

На помощь персоналу бросились пассажиры: они оттащили дебоширку и удерживали ее до конца полета. С разрешения командира экипажа женщину связали спецсредствами.