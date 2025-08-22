НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Сейчас особенно выделяется Вьетнам»: эксперт рассказала о турах в Юго-Восточную Азию

«Сейчас особенно выделяется Вьетнам»: эксперт рассказала о турах в Юго-Восточную Азию

По словам тревел-гида, стоимость отелей сейчас абсолютно доступна для туриста среднего класса

126
Источник:

Городские медиа

Юго-Восточная Азия манит путешественников экзотикой, хорошим климатом и теплым океаном, возможностью познакомиться с традициями и культурой других народов. По словам экспертов, спрос на азиатские направления не только не падает, а растет год от года. В топе по-прежнему Таиланд, Вьетнам, Китай и Индонезия.

Руководитель направления стран Юго-Восточной Азии одного из туроператоров Анна Черепова рассказала, что стоимость отелей сейчас абсолютно доступна для туриста среднего класса. В отпуск отправляются молодежь и пожилые люди, семьи с маленькими детьми и влюбленные парочки.

Среди стран азиатского направления, по словам специалиста, сейчас особенно выделяется Вьетнам, который только в прошлом году открыл вновь полетную программу из России. Лидирует остров Фукуок. Там есть отели на любые деньги плюс разнообразные развлечения.

При этом эксперт советует не откладывать покупку тура. Если речь идет об отдыхе предстоящей осенью-зимой, то лучше позаботиться о выборе направления до середины сентября. На горящие туры в Юго-Восточную Азию рассчитывать не стоит.

Анастасия Шевякова
