«Сейчас особенно выделяется Вьетнам»: эксперт рассказала о турах в Юго-Восточную Азию

Источник: Городские медиа

Юго-Восточная Азия манит путешественников экзотикой, хорошим климатом и теплым океаном, возможностью познакомиться с традициями и культурой других народов. По словам экспертов, спрос на азиатские направления не только не падает, а растет год от года. В топе по-прежнему Таиланд, Вьетнам, Китай и Индонезия.

Руководитель направления стран Юго-Восточной Азии одного из туроператоров Анна Черепова рассказала, что стоимость отелей сейчас абсолютно доступна для туриста среднего класса. В отпуск отправляются молодежь и пожилые люди, семьи с маленькими детьми и влюбленные парочки.

Среди стран азиатского направления, по словам специалиста, сейчас особенно выделяется Вьетнам, который только в прошлом году открыл вновь полетную программу из России. Лидирует остров Фукуок. Там есть отели на любые деньги плюс разнообразные развлечения.