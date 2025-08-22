Инженер превратил свой дом в музей. Он ищет вещи в заброшенных зданиях и никому ничего не продает

Во дворе на улице Орловской в Тюмени хранится то, что было выброшено из домов по всей округе — пластинки, сумки, люстры, вазы… Это напоминает модное арт-пространство: здесь царят хаос и винтаж.
Владелец дома Алексей Лошкомоев семь лет собирает забытые в заброшенных домах вещи. Он делает это для души — не водит к себе туристов и не продает находки. Наши коллеги из 72.RU побывали в гостях у коллекционера, а мы показываем всё вам.
Как Алексей стал коллекционером
В дом на Орловской семья Лошкомоевых переехала около 45 лет назад. Всю жизнь Алексей прожил в Малом Городище, самой старой части Тюмени. Среди соседей были старушки, которые рассказывали, как босиком ходили по городским улицам. Алексей вспоминает, что с детства во дворе находил старинные вещи: утюги, посуду. Больше всего впечатлила ваза — сейчас она хранится дома за стеклянной дверью.
— Мне было лет 10, я ее нашел под нашим домом. Чинил дом там отец. Я лазил, что-то залез туда, достал. Там был старинный амбарный замок с ключом. И эта вазочка была замотана в тряпки, — говорит Алексей.
Увлекаться коллекционированием он начал в 2018 году. Друг подарил Алексею монету 1800 года. Вспоминает, что приятель привез ее откуда-то из деревни. Алексей стал интересоваться историей денег.
— Бывает, покупаю монеты на аукционах, бывает, нахожу их в старых домах, — рассказывает он. — Сейчас у меня в приоритете коллекция времен СССР, это регулярный чекан. Это 1921–1991 годы.
Через некоторое время появился интерес к старым вещам. Начать собирать еще одну коллекцию помогла встреча с тюменским ресторатором Святославом Шитовым.
— Он говорил, что переживает и болеет душой за старинные дома. Рассказал о разных старинных предметах: откуда они, как они, — говорит Алексей.
«Забрать, как-то сохранить»
Большая часть найденных вещей хранится в сарае: там люстры, чемоданы, проигрыватель, фонарь. Всё на своем месте: предметы разделены по группам. Обращаю внимание на маленькую кожаную сумку: «Зачем она вам понадобилась?»
Мужчина меняется: он улыбается, у него горят глаза. Алексей достает из сумки ткань и инструкцию — это приспособление от комаров 1951 года. Сетку закрепляли на голове и сбрызгивали каким-то раствором от насекомых. Рассказ об этом увлекает Алексея.
Большинство вещей, которые собраны на территории дома, мужчина с приятелями или братом находит поблизости. Дома на Городище постепенно сносят, и пока они не превратились в щепки, в них заходит Алексей.
— Просто заезжаем в какие-нибудь дома заброшенные. Залазим на чердак и смотрим там, может, какие-то вещи, предметы старинные есть. Так осматриваем. Фурнитура, может, старинная сохранилась на окнах или на дверях, — рассказывает коллекционер. — Хотим забрать, сохранить, как-то восстановить.
Алексей говорит, что главный критерий отбора — чтобы вещь представляла историческую ценность, была сохранной и нравилась ему. Находки он капитально не реставрирует, боится испортить. Когда приносит домой, просто очищает от грязи и ставит на полку.
Некоторые предметы попадают к Алексею из других частей города.
— В том году возле первой гимназии копали теплотрассу. Рабочий заметил, что из стены что-то торчит. Вечером пошли, спустились туда вниз. Весы оттуда мы достали старинные. Там какие-то иконы были. Ну прикольно! Это было на глубине четырех метров. Еще несколько предметов, я до сих пор сам не знаю, что это такое. Показывал археологам — никто не может понять, что это такое, — рассказывает он.
«Меня это увлекает»
Алексей против продажи предметов из коллекции.
— У меня знакомый есть коллекционер. Он у меня выпрашивал какие-то предметы. Я говорю: «Блин, отстань!» Он: «Продай!» — «Да отстань, я тебе так могу подарить!» Говорю: «Хочешь, я тебе так подарю?» — говорит он.
Алексей говорит, что вещи собирает просто для души. Летом к нему попала туристическая группа, и экскурсовод завела гостей во двор к мужчине. Ему понравилась реакция людей на его коллекцию: все увлеченно рассматривали предметы.
— Меня это увлекает, мне нравится, что эти вещи несут историю определенную. Мне нравится, когда люди удивляются, потом смотрят эти вещи, которые я показываю своим друзьям, знакомым. Что-то для себя открываю, — объяснил коллекционер.
Алексей только думает над тем, чтобы организовать во дворе музей и приглашать к себе туристов. Его сестра Татьяна говорит, что брат скромничает, оттого и сомневается. Пока они вместе будут идти к тому, чтобы в городе появилась еще одна интересная общедоступная локация.