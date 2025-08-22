НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Инженер превратил свой дом в музей. Он ищет вещи в заброшенных зданиях и никому ничего не продает

Инженер превратил свой дом в музей. Он ищет вещи в заброшенных зданиях и никому ничего не продает

К примеру, мебель Алексей обклеил старинными деньгами. Вам нужно это увидеть

207
2 комментария
Алексей раньше работал в лесном хозяйстве инженером по охране и защите леса. Сейчас занимается восстановлением старинных предметов

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Алексей раньше работал в лесном хозяйстве инженером по охране и защите леса. Сейчас занимается восстановлением старинных предметов

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Во дворе на улице Орловской в Тюмени хранится то, что было выброшено из домов по всей округе — пластинки, сумки, люстры, вазы… Это напоминает модное арт-пространство: здесь царят хаос и винтаж.

Владелец дома Алексей Лошкомоев семь лет собирает забытые в заброшенных домах вещи. Он делает это для души — не водит к себе туристов и не продает находки. Наши коллеги из 72.RU побывали в гостях у коллекционера, а мы показываем всё вам.

Родители Алексея жили в поселках Тюменской области. Сначала они купили квартиру на первом этаже этого дома.

— Еще здесь жила бабушка Мария Васильевна. Она всегда звала меня Таточкой. Мне казалось это странным. А потом я нашла в энциклопедиях, что мое сокращенное имя и правда Тата, — вспоминает Татьяна, сестра Алексея

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Родители Алексея жили в поселках Тюменской области. Сначала они купили квартиру на первом этаже этого дома.

— Еще здесь жила бабушка Мария Васильевна. Она всегда звала меня Таточкой. Мне казалось это странным. А потом я нашла в энциклопедиях, что мое сокращенное имя и правда Тата, — вспоминает Татьяна, сестра Алексея

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Коллекция Алексея на видео

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Как Алексей стал коллекционером

В дом на Орловской семья Лошкомоевых переехала около 45 лет назад. Всю жизнь Алексей прожил в Малом Городище, самой старой части Тюмени. Среди соседей были старушки, которые рассказывали, как босиком ходили по городским улицам. Алексей вспоминает, что с детства во дворе находил старинные вещи: утюги, посуду. Больше всего впечатлила ваза — сейчас она хранится дома за стеклянной дверью.

— Мне было лет 10, я ее нашел под нашим домом. Чинил дом там отец. Я лазил, что-то залез туда, достал. Там был старинный амбарный замок с ключом. И эта вазочка была замотана в тряпки, — говорит Алексей.

Эту вазочку Алексей нашел, когда ему было 10 лет. С ней связана одна необычная история.

— Как-то давно подъезжаю я к дому. Стоит какая-то бабушка и молодые люди. Она говорит: «Я проживаю уже 30 лет в США и прилетела специально посмотреть на дом, в котором родилась». Она зашла, трогала стены, двери. Выяснилось, что у ее внука из Питера есть точно такая же ваза, — говорит наш герой

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Эту вазочку Алексей нашел, когда ему было 10 лет. С ней связана одна необычная история.

— Как-то давно подъезжаю я к дому. Стоит какая-то бабушка и молодые люди. Она говорит: «Я проживаю уже 30 лет в США и прилетела специально посмотреть на дом, в котором родилась». Она зашла, трогала стены, двери. Выяснилось, что у ее внука из Питера есть точно такая же ваза, — говорит наш герой

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Увлекаться коллекционированием он начал в 2018 году. Друг подарил Алексею монету 1800 года. Вспоминает, что приятель привез ее откуда-то из деревни. Алексей стал интересоваться историей денег.

— Бывает, покупаю монеты на аукционах, бывает, нахожу их в старых домах, — рассказывает он. — Сейчас у меня в приоритете коллекция времен СССР, это регулярный чекан. Это 1921–1991 годы.

Коллекция денег в квартире Алексея

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Коллекция денег в квартире Алексея

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Алексей вспоминает, что идея обклеить шкаф деньгами появилась, когда он увидел на поверхности отверстие. Необходимо было его чем-то закрыть.

— Решил его весь заклеить: сначала дверь одну, потом вторую. Потом давай заказывать в интернете банкноты старые разных стран. Писал людям, что мне нужно как можно больше крупных по размеру банкнот. И подешевле, потому что обклеиваю шкаф, — говорит коллекционер

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Алексей вспоминает, что идея обклеить шкаф деньгами появилась, когда он увидел на поверхности отверстие. Необходимо было его чем-то закрыть.

— Решил его весь заклеить: сначала дверь одну, потом вторую. Потом давай заказывать в интернете банкноты старые разных стран. Писал людям, что мне нужно как можно больше крупных по размеру банкнот. И подешевле, потому что обклеиваю шкаф, — говорит коллекционер

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Часть коллекции монет Алексея

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Часть коллекции монет Алексея

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Через некоторое время появился интерес к старым вещам. Начать собирать еще одну коллекцию помогла встреча с тюменским ресторатором Святославом Шитовым.

— Он говорил, что переживает и болеет душой за старинные дома. Рассказал о разных старинных предметах: откуда они, как они, — говорит Алексей.

«Забрать, как-то сохранить»

Большая часть найденных вещей хранится в сарае: там люстры, чемоданы, проигрыватель, фонарь. Всё на своем месте: предметы разделены по группам. Обращаю внимание на маленькую кожаную сумку: «Зачем она вам понадобилась?»

Мужчина меняется: он улыбается, у него горят глаза. Алексей достает из сумки ткань и инструкцию — это приспособление от комаров 1951 года. Сетку закрепляли на голове и сбрызгивали каким-то раствором от насекомых. Рассказ об этом увлекает Алексея.

— Этот фонарь когда-то стоял на улице для городского освещения. То есть дворник проходил, открывал его, зажигал такую вот горелку вечером. И потом под утро гасил его, — объясняет коллекционер

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Этот фонарь когда-то стоял на улице для городского освещения. То есть дворник проходил, открывал его, зажигал такую вот горелку вечером. И потом под утро гасил его, — объясняет коллекционер

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Такую сетку обрызгивали специальным веществом и повязывали на голову. Она защищала от комаров

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Такую сетку обрызгивали специальным веществом и повязывали на голову. Она защищала от комаров

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Этот поднос Алексей нашел во дворе дома

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Этот поднос Алексей нашел во дворе дома

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Большинство вещей, которые собраны на территории дома, мужчина с приятелями или братом находит поблизости. Дома на Городище постепенно сносят, и пока они не превратились в щепки, в них заходит Алексей.

— Просто заезжаем в какие-нибудь дома заброшенные. Залазим на чердак и смотрим там, может, какие-то вещи, предметы старинные есть. Так осматриваем. Фурнитура, может, старинная сохранилась на окнах или на дверях, — рассказывает коллекционер. — Хотим забрать, сохранить, как-то восстановить.

Комод Алексей нашел в заброшенном доме. Говорит, что не реставрировал его, просто очистил от грязи

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Комод Алексей нашел в заброшенном доме. Говорит, что не реставрировал его, просто очистил от грязи

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Голова царя — часть чьего-то забора. Сейчас она выполняет роль мишени

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Голова царя — часть чьего-то забора. Сейчас она выполняет роль мишени

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Хоть и хаотично, но очень органично

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Хоть и хаотично, но очень органично

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Алексей говорит, что главный критерий отбора — чтобы вещь представляла историческую ценность, была сохранной и нравилась ему. Находки он капитально не реставрирует, боится испортить. Когда приносит домой, просто очищает от грязи и ставит на полку.

Некоторые предметы попадают к Алексею из других частей города.

— В том году возле первой гимназии копали теплотрассу. Рабочий заметил, что из стены что-то торчит. Вечером пошли, спустились туда вниз. Весы оттуда мы достали старинные. Там какие-то иконы были. Ну прикольно! Это было на глубине четырех метров. Еще несколько предметов, я до сих пор сам не знаю, что это такое. Показывал археологам — никто не может понять, что это такое, — рассказывает он.

Алексей не знает, для чего предназначался этот предмет. На его вопрос не смогли ответить и археологи

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Алексей не знает, для чего предназначался этот предмет. На его вопрос не смогли ответить и археологи

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Меня это увлекает»

Алексей против продажи предметов из коллекции.

— У меня знакомый есть коллекционер. Он у меня выпрашивал какие-то предметы. Я говорю: «Блин, отстань!» Он: «Продай!» — «Да отстань, я тебе так могу подарить!» Говорю: «Хочешь, я тебе так подарю?» — говорит он.

Флаконы для духов хранятся в шкафу. Найти сосуд с крышкой — редкость

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Флаконы для духов хранятся в шкафу. Найти сосуд с крышкой — редкость

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Алексей говорит, что вещи собирает просто для души. Летом к нему попала туристическая группа, и экскурсовод завела гостей во двор к мужчине. Ему понравилась реакция людей на его коллекцию: все увлеченно рассматривали предметы.

— Меня это увлекает, мне нравится, что эти вещи несут историю определенную. Мне нравится, когда люди удивляются, потом смотрят эти вещи, которые я показываю своим друзьям, знакомым. Что-то для себя открываю, — объяснил коллекционер.

Такая красота в сарае, если посмотреть наверх

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Такая красота в сарае, если посмотреть наверх

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Алексей только думает над тем, чтобы организовать во дворе музей и приглашать к себе туристов. Его сестра Татьяна говорит, что брат скромничает, оттого и сомневается. Пока они вместе будут идти к тому, чтобы в городе появилась еще одна интересная общедоступная локация.

Анастасия Малышкина

Журналист 72.RU
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Коллекционер Барахолка Старинная вещь
Комментарии
2
Гость
16 минут
«...собирает забытые в заброшенных домах вещи...» — мародёрствует?
Гость
10 минут
В заброшенных домах обратить могут, лучше туда не соваться, ни крест ни молитва не спасут.
Читать все комментарии
