В паспорта россиян призвали вернуть два важных штампа: о чем речь

Эта мера повысит рождаемость и сократит риски во время беременности Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В паспорт РФ хотят вернуть два штампа, чтобы документ сообщал жизненно важную информацию о своем владельце: о группе крови и о браке. С такой инициативой выступил депутат и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

«Штамп в паспорте — это не просто чернильный оттиск, это государственное подтверждение статуса человека, его семейной ответственности. Это позволит избежать обмана и недоразумений, ведь каждый будет видеть, свободен ли его избранник для создания новой семьи», — заявил депутат.

По мнению Иванова, информация о регистрации брака в документе россиян будет способствовать укреплению института семьи и более ответственному отношению граждан к рождению детей.

Кроме того, для повышения медицинской грамотности россиян и содействия осознанному планированию семьи нужно указывать в паспорте группу крови и резус-фактор. Депутат считает, что документ должен сообщать жизненно важную информацию о своем владельце.

«Знание своей группы крови и резус-фактора — это вопрос не только медицинской безопасности в критической ситуации, но и проявление заботы о будущем своих детей. Мы все знаем, какую трагедию в семье может принести резус-конфликт при беременности. Если молодые люди будут заранее знать о такой возможности, они будут морально подготовлены и смогут вовремя обратиться к врачам, чтобы современная медицина помогла им родить здорового малыша», — поделился депутат с «Абзацем».