В паспорта россиян призвали вернуть два важных штампа: о чем речь

В паспорта россиян призвали вернуть два важных штампа: о чем речь

С инициативой выступили в Госдуме

307
10 комментариев
Эта мера повысит рождаемость и сократит риски во время беременности | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЭта мера повысит рождаемость и сократит риски во время беременности | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Эта мера повысит рождаемость и сократит риски во время беременности

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В паспорт РФ хотят вернуть два штампа, чтобы документ сообщал жизненно важную информацию о своем владельце: о группе крови и о браке. С такой инициативой выступил депутат и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

«Штамп в паспорте — это не просто чернильный оттиск, это государственное подтверждение статуса человека, его семейной ответственности. Это позволит избежать обмана и недоразумений, ведь каждый будет видеть, свободен ли его избранник для создания новой семьи», — заявил депутат.

По мнению Иванова, информация о регистрации брака в документе россиян будет способствовать укреплению института семьи и более ответственному отношению граждан к рождению детей.

Кроме того, для повышения медицинской грамотности россиян и содействия осознанному планированию семьи нужно указывать в паспорте группу крови и резус-фактор. Депутат считает, что документ должен сообщать жизненно важную информацию о своем владельце.

«Знание своей группы крови и резус-фактора — это вопрос не только медицинской безопасности в критической ситуации, но и проявление заботы о будущем своих детей. Мы все знаем, какую трагедию в семье может принести резус-конфликт при беременности. Если молодые люди будут заранее знать о такой возможности, они будут морально подготовлены и смогут вовремя обратиться к врачам, чтобы современная медицина помогла им родить здорового малыша», — поделился депутат с «Абзацем».

Иванов подчеркнул, что эта мера повысит рождаемость и сократит риски во время беременности. Примечательно, что резус-конфликт в утробе возникает, когда у матери отрицательный резус-фактор крови, а у отца положительный. Если в этом случае ребенок унаследовал резус-фактор отца, то организм матери начинает вырабатывать антитела, которые разрушают кровь будущего младенца.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
10
Гость
44 минуты
И национальность пусть пишут, чтоб знали, кто откуда. А то развелось русских россиян.
Гость
14 минут
А разве сейчас не ставится штамп в паспорте на страничке "Семейное положение"? Вроде штампы и эту графу никто не отменял?
Читать все комментарии
