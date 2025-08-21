НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, небольшие дожди

ощущается как +13

0 м/c,

 745мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
Новый спорткомплекс
«Пир на Волге»
Поножовщина в центре
Ярославский бренд покорил Россию
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Интерес к вторичке
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Страна и мир Сломал качели и детскую горку — получил штраф или уголовку: россиян предупредили о наказаниях за порчу детской площадки

Сломал качели и детскую горку — получил штраф или уголовку: россиян предупредили о наказаниях за порчу детской площадки

Эти действия могут расценить как хулиганство

93
Написать комментарий
Виновника могут привлечь к исправительным работам до одного года | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВиновника могут привлечь к исправительным работам до одного года | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Виновника могут привлечь к исправительным работам до одного года

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В России за повреждение детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома можно получить не только штраф. За нарушение иногда грозит и уголовная ответственность. Подробности об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Детская площадка — это общее имущество собственников многоквартирного дома, и ее повреждение влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Если кто-то сломал качели, детскую горку или разбил фонарь, то это будет считаться умышленным уничтожением или повреждением общего имущества», — отметил парламентарий.

За это нарушителю грозит штраф от 300 до 500 рублей. В некоторых городах, например в Москве и Санкт-Петербурге, за нарушение правил благоустройства, помимо основного штрафа, могут быть добавлены дополнительные, региональные, штрафы. Для обычных людей он может составить до пяти тысяч рублей, а для компаний — до 300 тысяч рублей, пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

При этом, если повреждения сопровождались нарушением общественного порядка, нецензурной бранью или распитием алкоголя, то это уже считается хулиганством и наказывается штрафом от 500 до одной тысячи рублей или арестом до 15 суток.

Но если ущерб от поломки превысил пять тысяч рублей, а действия были осознанно хулиганскими, виновника могут привлечь к исправительным работам до одного года. Лишить свободы на срок до двух лет могут при отягчающих обстоятельствах. Также нарушителя обязуют возместить ущерб управляющей компании или ТСЖ, которые затем направят средства на восстановление площадки.

Кошелев рекомендовал фотографировать хулиганов, которые что-то ломают на игровой площадке, и сообщать о нарушениях в управляющую компанию или полицию.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Уголовная ответственность Административная ответственность Нарушение Порча имущества Хулиган Госдума Многоквартирный дом Детская площадка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление