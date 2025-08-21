Сломал качели и детскую горку — получил штраф или уголовку: россиян предупредили о наказаниях за порчу детской площадки

Виновника могут привлечь к исправительным работам до одного года Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В России за повреждение детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома можно получить не только штраф. За нарушение иногда грозит и уголовная ответственность. Подробности об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Детская площадка — это общее имущество собственников многоквартирного дома, и ее повреждение влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Если кто-то сломал качели, детскую горку или разбил фонарь, то это будет считаться умышленным уничтожением или повреждением общего имущества», — отметил парламентарий.

За это нарушителю грозит штраф от 300 до 500 рублей. В некоторых городах, например в Москве и Санкт-Петербурге, за нарушение правил благоустройства, помимо основного штрафа, могут быть добавлены дополнительные, региональные, штрафы. Для обычных людей он может составить до пяти тысяч рублей, а для компаний — до 300 тысяч рублей, пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

При этом, если повреждения сопровождались нарушением общественного порядка, нецензурной бранью или распитием алкоголя, то это уже считается хулиганством и наказывается штрафом от 500 до одной тысячи рублей или арестом до 15 суток.

Но если ущерб от поломки превысил пять тысяч рублей, а действия были осознанно хулиганскими, виновника могут привлечь к исправительным работам до одного года. Лишить свободы на срок до двух лет могут при отягчающих обстоятельствах. Также нарушителя обязуют возместить ущерб управляющей компании или ТСЖ, которые затем направят средства на восстановление площадки.