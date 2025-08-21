«Я не знала, где купить продукты и как вызывать такси». Чем шокировал Китай молодую маму из России

Лена прожила в Китае несколько лет Источник: героиня материала

Читинка Лена окончила китайскую кафедру ЗабГУ, получив диплом лингвиста-переводчика. А потом решила испытать судьбу и подала документы в Цицикарский университет, прошла собеседование, и ей одобрили грант на обучение. Лена поступила в магистратуру по специальности «управление предприятием». Во время обучения у студентки родилась дочка, но она не бросила лекции и поехала на учебу вместе с маленькой Аленой, которой было 4 месяца. Как она жила в Китае, что ей нравилось, а от чего она была в шоке, Лена рассказала нашим коллегам из «Чита.Ру».

— Как начиналась твоя учеба? Какие были сложности?

— Первый курс выпал на ковид, границы еще не открылись, и мы учились дистанционно. Было плотное расписание: пары вели даже по воскресеньям, без выходных. Изучали всё — от методов количественного анализа до поведения потребителей. На втором курсе пары закончились, чтобы студенты могли сосредоточиться на работе с научным руководителем и написании диссертации. Моя тема связана с отношением россиян к китайским товарам.

В Китае менеджмент ближе к точным наукам, чем в российских вузах. Если у нас во многих научных работах применяется лишь описательный анализ, то у китайцев всё подчинено точным расчетам по моделям и формулам, поэтому минимум свободного текста. Усваивать материал на китайском языке было несложно, даже когда пары проходили совместно с китайскими студентами. Преподаватели к каждой паре готовили максимально подробные презентации и всегда были готовы помочь и объяснить, если иностранец на паре что-то не успел или не понял. Честно говоря, не было ни одного преподавателя, к которому не хотелось бы приходить на пару, потому что он какой-нибудь строгий или противный.

Когда пандемия пошла на спад и открыли границы, дистанционку официально отменили и стало разрешено только очное обучение. С одной стороны, я очень радовалась возможности наконец-то поехать в Китай, влиться в языковую среду и изучить страну по-настоящему. С другой стороны, у меня годовалый ребенок на руках, с которым не хотелось расставаться и терять тесную связь. Родители, бабушки и дедушки — все работают. До садика дочь не доросла. Выход был один — уговорить руководство университета разрешить мне поселиться в кампусе вместе с малышом.

— И ты просто так поехала в чужую страну, не зная, как там всё будет?

— Всё получилось. Я была первой российской студенткой, которая приехала учиться с семьей. Конечно, если бы не поддержка мамы, я не решилась бы на такую авантюру. Мама специально взяла отпуск и героически везла наши огромные чемоданы через границу, а затем еще более героически отмывала для нас комнаты в общежитии и собирала мебель. А перед этим еще и заработала денег на билеты и всё для обустройства. Без ее мощной поддержки в моей жизни точно не случился бы столь интересный опыт. Муж и свекровь тоже приезжали к нам несколько раз в перерывах между работой, и им без проблем разрешали проживать в кампусе с нами.

Источник: героиня материала

— Расскажи об общежитии. Отличаются от наших?

— Общежития для иностранцев в нашем кампусе замечательные. Это 27-этажные высотки с огромными окнами и балконами, внутри всё чистенько, свежие белые стены, никаких тараканов. В каждом блоке пять комнат, кухня и санузел с душевой. Руководство университета долго думало, как нам организовать проживание так, чтобы никто никому не создавал лишнего шума, и решило выделить нам целый блок. Мы могли выбрать себе любую комнату из пяти, а кухня и душ были только в нашем распоряжении, никаких соседей.

Поначалу блок был в убитом состоянии, поэтому его отдали целиком, ведь в нем никто не жил Источник: героиня материала Здесь комната и санузел Источник: героиня материала

Нюансы, конечно, были: блок находился в убитом состоянии и требовал ремонта, именно поэтому там никто не жил. Горячая вода строго только с 8 до 10 вечера, слабое электричество — если включить одновременно чайник и микроволновку, непременно выбьет пробки. Но о съемной квартире даже думать не хотелось, ведь это было бы где-то за пределами кампуса и веселой студенческой жизни. Нам очень повезло иметь такие условия, в отличие от китайских студентов.

После ремонта стало намного лучше Источник: героиня материала Источник: героиня материала

Если говорить об отличиях, то в комнате общежития для китайцев спят 6–10 человек. Кроме кроватей нет ни столов, ни шкафов (уроки им приходится делать в специальных аудиториях). Горячая вода там не предусмотрена, запрещено использовать чайники, микроволновки и прочее, питьевая вода по карточкам, еда только в столовой. А еще с 23:00 до 05:00 отключали электричество.

Апартаменты китайцев Источник: героиня материала

Так как доступа к горячей воде нет, мыться ребята ходят в такие сауны. И зимой спокойненько идут по снегу с мокрой головой и в тапочках до своих общежитий Источник: героиня материала

Студенческая столовая Источник: героиня материала

Кстати, это накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь китайцев: даже будучи взрослыми, поужинать после работы они скорее пойдут куда-нибудь вне дома либо закажут доставку со всей необходимой одноразовой посудой, а в свободное от готовки и уборки время лучше потанцуют на улице, позанимаются на тренажерах, прогуляются и пообщаются с соседями. Это не лучше и не хуже, чем у нас, просто совершенно по-другому. Я думаю, это именно та причина, по которой китайцы кажутся такими расслабленными и добродушными.

Каждый вечер неизменно китайские пенсионерки выходят танцевать Источник: героиня материала С Аленой, разумеется, тоже поделились веером Источник: героиня материала

— А сколько стоит проживание в общежитии?

— Наше с ребенком проживание полностью оплатил университет, так как это входит в систему гранта. Но слышала от ребят, кто учится на платной основе, что в год на аренду комнаты в общежитии уходит около 50 000 рублей. Я считаю, за такие условия заплатить не жаль, ведь за аренду квартиры такую сумму пришлось бы выкладывать каждый месяц. А вот у китайских студентов система грантов отсутствует, и то, что им приходится платить за свои условия, конечно же, жаль. А сколько платят, точно не знаю.

Студенты постоянно выходят на пробежки, играют в теннис, баскетбол. Здесь очередные соревнования между группами Источник: героиня материала

— Много там русских? Как они относятся к соотечественникам, к тебе?

— Русских студентов довольно много. Бакалавров и магистров вместе взятых где-то около 40, остальные иностранцы — это тайцы, пакистанцы, марокканцы. Все хорошо владеют английским и между собой прекрасно находят общий язык. Жизнь за границей объединяет русских, но все наши ребята прекрасно ладят с китайцами даже с минимальным владением китайским языком, потому что китайцы очень поощряют интерес к их культуре, всегда стараются понять и помочь.

В конце учебного года студенты выходят на улицу и распродают свои вещи, накопленные за время учебы Источник: героиня материала

— Ты приехала с ребенком. Это намного тяжелее? Сколько было дочери на тот момент?

— С ребенком я приехала в неизвестность. Я и сама на тот момент впервые оказалась в настоящем, не адаптированном к русским Китае за пределами Маньчжурии. Было сложно и страшно. Я не знала, как работает платежная система, где купить продукты, как вызывать такси. Мама провела с нами больше недели, и срок ее туристической визы подходил к концу. Когда она уехала, я чуть с ума не сошла от того, как сложно было и учиться успевать, и округу исследовать на наличие продуктовых и детских магазинов, и ребенку внимание уделить, приготовить, поиграть.

Прямо с нами на этаже жили мои друзья, одногруппницы из Читы. Они в Китае жили давно, вот они и рассказали мне, что каждый адаптируется здесь не сразу, так как эта страна совершенно не похожа на нашу. Но культурный шок быстро проходит, и начинаешь наслаждаться Китаем. У меня на это ушло 2–3 недели. Соседки были нам настоящей семьей, всё рассказали и показали: где поесть, что купить, как оплатить, как заказать и многое другое. А сколько времени они провели с моей дочкой, пока я диссертацией занималась, просто не сосчитать!

— Как относились к ребенку китайцы?

— У нас появилась подружка китаянка Даша — так она называла себя по-русски. Я называю ее настоящим подарком от Китая для нас. Она с интересом и уважением относится к русской культуре, обожает детей, поэтому пришла к нам знакомиться сразу, как узнала, что в кампусе поселилась русская студентка с ребенком. И потом она проводила с нами почти всё свободное время. Я много узнала от Даши о Китае и китайцах. Вместе мы перепробовали разные шедевры китайской кухни, два раза ездили путешествовать и много смеялись. Сейчас она выпустилась с дипломом бакалавра, поступила на магистратуру в Далянь и уехала из Цицикара, но мы постоянно на связи, и я уверена, что мы еще много раз встретимся и в Китае, и в России.

С друзьями отмечают 9 Мая, выбрались на пикничок. Справа Даша Источник: героиня материала

Отношение китайцев к ребятишкам, особенно с европейской внешностью, веселило нас во время прогулок. Мы частенько ходили до магазина в сопровождении целой толпы желающих пообщаться с нами, подержать ребенка за ручку, поиграть с ним, сфотографироваться, попробовать заговорить. В любом месте нам улыбались, старались порадовать ребенка какой-нибудь конфеткой, мандаринкой или игрушкой. Поэтому игрушек я почти не покупала — таких подарков у нас накопилось несколько ящиков. Другое отношение у китайцев и к детским истерикам в общественных местах. Были ситуации, когда дочь начинала сильно плакать на улице или в магазине, и ни разу я не встретила осуждающих взглядов, к нам сразу подходили помочь успокоить ребенка и развеселить. Помогали поднимать коляску, нести пакеты. В общем, в Китае повышенное внимание уделяют не только детям, но и их мамам. Это мне нравится.

Так себя вели китайцы, видя Алену Источник: героиня материала

Когда китайцы узнавали, что я студентка и это не моя младшая сестра, а мой собственный ребенок, они удивлялись. Для них невообразимо выйти замуж и родить во время студенчества, а потом еще и совмещать учебу с заботой о ребенке. В Китае сейчас заводят семьи не раньше 30, главное — успеть построить карьеру как можно раньше. Конкуренция за рабочие места среди китайцев чрезвычайно высока, и если в 25 они упустят время и позаботятся о детях, то позже уже не смогут обеспечить их потребности и дорогостоящее образование. Поэтому иностранный студент с ребенком для них — это сенсация.

— Алена не начала случайно говорить по-китайски, пока там были?

— Пока Алена росла и училась говорить, она между делом освоила простые китайские фразы, запомнила китайский счет, стала узнавать некоторые иероглифы и выучила одну китайскую песенку, которую постоянно слышала в торговом центре. Я ничего не делала специально, это языковая среда так повлияла на нее. К двум годам у нее уже есть понимание, что одно и то же слово можно по-разному сказать на нескольких языках, и она часто просит что-нибудь перевести, написать, посчитать до десяти сначала на английском, потом на китайском.

— Когда вы уехали, дочка уже была не очень маленькой. Что она ела? Ведь у китайцев очень специфичные продукты.

— Продуктовые магазины — не очень приятная сторона Китая для иностранцев. В большинстве супермаркетов здесь только чипсы и газировки. Привычные нам магазины, где можно купить мясо, яйца и овощи, надо поискать.

Вскоре после переезда я научилась заказывать продукты так, чтобы их привозили прямо к общежитию. Готовить приходилось самой, потому что вся еда в студенческих столовых ориентирована на китайцев и сильно отличается даже от той кухни, которую мы привыкли видеть в Чите, — огромное количество специй, соуса, перца, масла и невероятно мало мяса. Даже в отделе здорового питания еда содержала столько специй, что ребенку такое давать было нельзя.

Китайский самовар хого. Точно так же готовит сама Лена, но варит мясо в разных бульонах Источник: героиня материала

Мы заказывали на «Таобао» крупы, макароны и все остальные привычные нам европейские продукты, закупались курицей, овощами и готовили себе дома. Даже духовку купили, заказали родную «Алейку» и хлеб пекли. А то весь китайский хлеб — это сладкие булочки. Только чай с такими пить, с супом не поешь.

Этот обед готовила Лена себе и дочери Источник: героиня материала

Зато фруктами, сладкими и недорогими, наслаждались каждый день круглый год.

Фруктовый комплимент для Алены Источник: героиня материала

Чего действительно сильно не хватало, так это настоящего молока, творога, йогуртов. Сколько бы ни искали, всё искусственное. На этом фоне у ребенка начались проблемы с пищеварением.

— И вам пришлось обращаться в китайскую больницу?

— До возвращения в Россию оставалась еще пара месяцев, так что мы решили не ждать и пошли в китайскую больницу. Это был шокирующий опыт. Китайскую больницу можно сравнить со станцией метро. Столько же грязи, столько же народу и шума, никакого гардероба и бахил. Медсестра брала у ребенка кровь без перчаток, а трубочки, по которым кровь из вены перетекала в пробирку, были многоразовыми. Спасибо хоть за стерильную иглу.

Оказываясь сейчас в российских поликлиниках, я нарадоваться не могу чистоте и организованности. Неважно в каких — частных или государственных, санитарные нормы едины. А вот в Китае медицина исключительно платная, причем терминал оплаты стоит сразу в кабинете врача. Это одна из причин, по которым я договорилась с преподавателями на заключительный третий курс остаться в России и писать диссертацию дистанционно.

Такой формат обучения, конечно, отсутствует официально, но мне из-за необычного положения одобрили. Дочке пора идти в сад, и в целом она стала острее реагировать на смену обстановки, сильнее скучает по родственникам. А мне пора сильнее сосредоточиться на учебе, что в кругу семьи сделать куда легче. Но на защиту и выпуск еще приедем.