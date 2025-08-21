«И тут из унитаза выползла змея». Эксперты разобрали популярные страшилки о том, кто может напугать нас в туалете

Эксперты разобрали, могут ли змеи, крысы и тараканы появиться из унитаза в обычной квартире Источник: Мария Романова / Городские медиа

В интернете бродят страшилки про то, как в квартирах из унитазов внезапно вылезает крыса, змея, тараканы или даже трос сантехника, прочищающего засоры у соседей. Наши коллеги из V1.RU попросили экспертов разобрать — что из этого может случиться на самом деле, а что — чистый вымысел.

«Они могут преодолевать водные преграды и канализационные стояки»

Тараканы обычно вылезают из отверстий канализационных сливов, но могут нагрянуть и из унитаза Источник: Мария Романова

Городские подвалы зачастую кишат полчищами тараканов и крыс, регулярно совершающих вылазки в квартиры. Часто для этого они выбирают весьма нестандартные пути наступления, например, канализационные трубы и общедомовые стояки, подключенные к сантехнике в квартирах.

— Некоторые животные способны с легкостью преодолевать значительные водные преграды. В том числе, задержав дыхание, проныривать участки канализационных труб, — рассказывает биолог Николай Онистратенко. — На это способны большинство змей и крысы. Некоторые насекомые, в том числе тараканы, могут проплыть под водой или в воде какое-то расстояние. Но обычно они проходят по трещинам и щелям в перекрытиях, по наружной поверхности труб или по просвету трубы, в которой нет воды.

Страшная встреча с жуткими насекомыми в уборной возможна, а вот бояться появления в уборной змеи, по мнению Николая Онистратенко, не стоит. Если, конечно, они не обитают в квартирах по соседству.

— Змея может забраться в жилой дом в поисках укрытия или добычи. Но обосноваться на постоянной основе она не захочет. Мы ей мешаем, создаем слишком беспокойное соседство, — рассказывает биолог. — Змеи в домах людей не заводятся и по трубам обычно не ползают. Исключением может стать только сбежавшая соседская змейка, ищущая любые пути выхода из своего заточения.

Змеи могут вынырнуть из унитаза только в том случае, если они сбежали из соседской квартиры и хотят вырваться любой ценой и любым способом Источник: Мария Романова / Городские медиа

«Главное — чтобы ползущая по канализации крыса не почувствовала угрозу от сидящего на унитазе человека»

Главный страх людей, пересмотревших фильмов ужасов, — это даже не змеи, а крысы. И появление из глубин фаянсового трона крысы, как считает Николай Онистратенко, вполне возможно.

— Крысы — филантропные животные, которые предпочитают жить рядом с человеком, — говорит Николай Онистратенко. — Мы создали все условия для того, чтобы им было укромно, сытно и тепло. Мы для крыс очень удобный внешний экологический фактор. Естественно, они живут рядом с нами веками, уже очень хорошо приспособились к нашему образу жизни.

Крысы часто мигрируют по канализационным трубам в поисках пищи Источник: Мария Романова / Городские медиа

По словам биолога, крысы уже столетиями живут себе спокойно рядом с человеком, активно используя построенные им коммуникации в своих целях.

— Когда им необходимо, крысы могут находиться в конденсационных коллекторах. Они в большом количестве зачастую живут в укромных местах, там, где их никто не может заметить и увидеть, — рассказывает Николай Онистратенко. — При необходимости крысы могут воспользоваться канализационной трубой. Практически все трубы большого просвета не заполняются водой полностью под самый верх. Поток воды обычно идет в полтрубы, и остается большой просвет. Крысы могут плавать или перемещаться по каким-то уступам, могут проныривать в какие-то пространства и подниматься по вертикальным трубам. В дом они попадают при необходимости, если им это нужно. Крысы — любопытные животные, они исследуют пространство вокруг себя и таким образом могут попасть и в дом. И если проникающая через канализацию и унитаз крыса почувствует угрозу от сидящего на нем человека или ей покажется, что она таким образом загнана угол, то животное может напасть и укусить.

«У сантехника должен быть неудачный день»

Иногда из унитаза или сливного отверстия может показаться не чья-то усатая морда, а трос сантехника, сражающегося с засором в соседской ванной. О последствиях такого попадания рассказал специалист по санитарной технике Сергей Николаев.

— Если у людей в квартире установлен общий канализационный стояк с крестовиной, который расходится в две стороны, влево и вправо, жесткий трос в определенных случаях может попасть в соседнюю трубу, — рассказывает мастер. — Если засор встал на отводе, трос упрется в него и пройдет в другую трубу. Однако это большая редкость. На тысячу случаев такое бывает один-два раза. Я занимаюсь прочисткой долгие годы, и за мою практику подобного случая не было ни разу. Однако у моего коллеги был. Он показывал мне видео, как попал тросом в соседнюю квартиру и вышел в чужой унитаз. Но, чтобы такое произошло, у сантехника должен быть неудачный день.

Прочищающий трубы трос может попасть в унитаз соседской квартиры Источник: Мария Романова / Городские медиа

По словам Сергея Николаева, подобные случаи, скорее всего, практически невозможны в новостройках, а больше характерны для старого жилого фонда с крестовинами на чугунных стояках.