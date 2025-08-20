«Мы ведь давно вымираем». Репортаж из старинного города, который пообещали стереть с карты страны

Ученые считают, что Верхний Тагил может лишиться статуса города Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Свердловский город Верхний Тагил рискует исчезнуть с карты страны. Он попал в список населенных пунктов, где быстрее всего сокращается численность населения. Такой перечень составила Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте, о чем мы писали недавно.

Когда количество жителей уменьшается, маленький город превращается в село или поселок. Такую судьбу ученые пророчат и Верхнему Тагилу. Местный глава резко отреагировал на прогнозы РАНХиГС и опубликовал на своей официальной странице подробный план развития на ближайшие несколько лет.

Наши коллеги из E1.RU побывали в Верхнем Тагиле и спросили местных, каково жить в «вымирающем» городе и есть ли шансы его реанимировать.

Ставка на красоту

Первое впечатление от Верхнего Тагила — это красивый и уютный городок. На въезде открывается прекрасный вид на пруд и домики на его берегу.

Историческая часть города — это старинный господский дом, который теперь огорожен частным забором, и заводская контора, в ней какое-то время работала почта. Теперь отделение тоже ушло в историю и закрылось.

Бетонная плотина — это уже новострой. Первая демидовская была деревянной и простояла до середины 20-го века. Большие камни на берегу — это остатки руин первого завода, говорят местные жители. Теперь с них удобно рыбачить.

В городе приличные дороги, благоустроенные остановочные комплексы. Но на них совсем нет людей, да и парковки в центре тоже практически пустые.

«Вы приехали в разгар рабочего дня. Все на работе», — говорит нам местный пенсионер Владимир Иванович и машет в сторону выезда из города.

Сам он всю трудовую жизнь проработал на Верхнетагильской ГРЭС, как и большая часть здешних пенсионеров. Когда-то станция была градообразующим предприятием. Но в 2017-м там ввели в эксплуатацию газовый энергоблок, а количество рабочих мест с тех пор в разы сократили.

«На газ перешли, от угля отказались. Это для экологии, конечно, хорошо, но работать-то негде. Что у нас сейчас градообразующее, черт его знает. Строительный комплекс был — ликвидировали, на птицефабрике в соседнем поселке, ну, человек 700 работает. А в основном люди ездят в Новоуральск, Кировград, Екатеринбург. Молодежь — на севера вахтой или уходит на СВО», — делятся местные жители.

Местная мэрия не скрывает, что делает ставку на красоту. В городе, где нет крупных промышленных предприятий, единственный способ сократить отток населения — создать комфортную инфраструктуру. Поэтому старший брат Нижнего Тагила — постоянный участник конкурсов Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений.

Главная гордость города — набережная огней. Кого из прохожих ни спросишь, куда сходить, отправляют туда. На ее благоустройство в 2021-м потратили 250 миллионов. На восьми гектарах построили пешеходные дорожки с лавочками и беседками, спортивные площадки, скейт-парк и воркаут-зоны. Днем здесь гуляют в основном дети и пенсионеры.

«Город невест»

С пенсионеркой Татьяной Петровной мы встретились на той самой набережной. Она гуляла с внуками.

«Для детей у нас тут все условия. У меня дочь никуда переезжать не хочет. Есть музыкальная школа, цирковая секция хорошая. Много танцевальных коллективов (в том числе и для пожилых), — рассказывает местная жительница Татьяна Петровна. — Но вот зять у меня работает в городе. Уезжает на машине в понедельник и возвращается только в пятницу. Дочь одна растит троих, а он зарабатывает».

Дочь Татьяны Петровны переезжала в Екатеринбург, но, родив детей, вернулась на малую родину. Устала от большого города. В Верхнем Тагиле она устроилась продавцом в магазин и зарабатывает 50 тысяч в месяц. В последнее время сетевых продуктовых тут открылось много. «Пятёрочка», «Магнит» или «Красное и белое» есть в каждом третьем доме.

Мужчины-водители, рассказывают местные, создали чат «Попутчики» и, уезжая на работу из города, берут с собой полную машину пассажиров. Добраться в Екатеринбург с автостанции невозможно, если не купить билеты заранее.

«Если хотите попасть на воскресный автобус, билет лучше покупать в начале недели. Это у нас самые популярные рейсы. За день точно не купишь. Люди едут всегда с чемоданами, с сумками большими», — рассказала диспетчер местной автостанции.

В будний день на улицах очень мало молодых мужчин. Это бросается в глаза. За двухчасовую прогулку мы встретили лишь нескольких и спросили пару, где они работают: один сказал, что приехал в отпуск к маме из Екатеринбурга, у второго был выходной, а так он работает в соседнем Кировграде.

«У нас город невест, мужчины все на заработках, — смеется мать-одиночка Елена. — Я живу без мужа, у меня двое детей. Я переехала сюда из закрытого города Лесного, и мне тут очень нравится. Город красивый, детские площадки есть, с садиком нет проблем. Но главное — он открытый».

Социальная сфера

Раньше, вспоминают старожилы, в городе был свой роддом и большой стационар. Сейчас осталось всего 33 койки на хирургическое, терапевтическое и детское отделения. Больница находится в одном здании с поликлиникой.

«Год назад у нас решили провести ремонт поликлиники. Начали, даже один этаж сделали, а потом произошел конфликт у подрядчика с заказчиком. Подрядчик снялся, здание затянули пленкой, сейчас вообще забором обнесли», — рассказывает пенсионер Андрей Витальевич.

Капитальный ремонт поликлиники стартовал в мае 2024, общую стоимость работ оценили в 96 миллионов рублей: старое здание нужно было подогнать под современные требования безопасности, сделать перепланировку, обновить вентиляцию и систему отопления, а также фасад. Работы обещали закончить через семь месяцев. Но на полпути остановились. Ремонт был заморожен.

На днях подрядчики снова появились у здания. Местные говорят, это произошло сразу после того, как Верхний Тагил занесли в список исчезающих городов.

«Мы давно уже вымираем. Каждый год нам говорят: „Вымирающий город, вымирающий город“, но как-то ведь все равно живем. Может, хоть поликлиники сделают. Еще бы врачей побольше, а то к кардиологу, например, в Кировград ездить приходится. Как будто мы не город, а поселок городского типа», — жалуется местный житель.

Отделение полиции в Верхнем Тагиле опустело несколько лет назад. Над окошком дежурной части появилось объявление о том, что подать заявление можно на «Госуслугах». А на входе висят фотографии участковых с сотовыми телефонами, увидеть их здесь вживую, судя по графику, можно три раза в неделю. Они приезжают в город и ведут прием граждан.

«Не дай бог что случится, пока полицейские приедут к нам из Кировграда, а это 12-13 километров, все уже разбегутся. Поэтому мы держимся, не хулиганим, — говорит пенсионер Владимир Иванович. — Да и кому хулиганить, молодежи-то нет. На праздники, на День города, например, полицейские приезжают дежурить сюда».

Жилфонд Верхнего Тагила — это 160 домов, в основном двух- и пятиэтажных. По данным портала Дом.минЖКХ, с 2020 года в городе появилось всего две новостройки на 38 квартир. Еще одна в планах — ее должны возвести на месте обгоревшего общежития.

«Квартир у нас очень много пустых. Я смотрю вечером на соседний дом, и прям страшно становится, горит всего три-четыре окна. Значит, в других квартирах никого нет», — рассказывает жительница улицы Лесной Анна.

До недавних пор продавать квартиры в Верхнем Тагиле было совсем невыгодно. Еще год назад двушка стоила в районе 500 тысяч. Недавно цены подскочили. Теперь рыночная стоимость двухкомнатной чуть больше миллиона.

Зато жилплощадь здесь научились выгодно сдавать. Аренда пользуется спросом у приезжих строителей, которые благоустраивают город.

«Пару лет назад я сдавала свою квартиру, уезжала из города по семейным обстоятельствам. Я брала с человека по 6500, а селила в трехкомнатную шесть человек», — рассказала по секрету местная жительница.

Коммуналка для местных жителей — существенная статья расходов. Суммами в квитанциях они могут помериться даже с екатеринбуржцами.

«У меня в Екатеринбурге квартира 80 квадратных метров, я плачу около 8-9 тысяч в месяц, но у меня новый дом, а здесь в пятиэтажке сестра за такой же метраж примерно такую же сумму, — рассказывает Елизавета, которая выросла в Верхнем Тагиле, а теперь часто приезжает в гости к родне. — Тут очень дорогая вода, но она очень чистая, артезианская, бежит из скважины глубиной 37 метров».

Перспективы развития

Когда академики заявили, что Верхний Тагил скоро исчезнет с карты России, местный глава опубликовал заявление на своей официальной странице. Василий Кириченко не согласен с прогнозами экспертов.

«Не буду давать оценку такому высказыванию, а расскажу вам о развитии города. В 2025 году начата реализация следующих проектов: капитальный ремонт школы № 4, которого не было со времени строительства школы, более 50 лет, капитальный ремонт сетей водоснабжения, благоустройство парка детства „Лукоморье“, проведен ремонт Дворца культуры, проведен капитальный ремонт лыжной базы, отремонтированы автомобильные дороги», — рассказал глава Верхнего Тагила.

Василий Кириченко отметил, что и новые рабочие места в городе тоже планируются. Небольшое предприятие по производству скетч-пленки, которое расположено в черте Верхнего Тагила, проектирует новые цеха, а птицефабрика приступает к строительству комбикормового завода.

Но старожилы города пока скептически относятся к таким перспективам развития. Статистика переписи населения говорит сама за себя. В течение 20 лет число жителей заметно идет на убыль.

«Может добавиться некоторое количество рабочих мест, но это же совсем не то, что было раньше. В советские времена если одно производство сокращалось, то открывали другое, чтобы не было социального напряжения. Сейчас город активно благоустраивается, это, конечно, хорошо, но город — это прежде всего работа. Если население сокращается, то кому гулять-то», — говорит местный пенсионер Андрей Витальевич.

