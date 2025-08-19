В России выпал первый снег: кому так не повезло

Первый снег выпал в Иркутской области Источник: Инцидент Иркутск / Telegram

На дворе еще август, однако в России уже успел выпасть первый снег. Несказанно «повезло» жителям Иркутской области. В некоторых населенных пунктах замело дороги, а в садах завалило цветы. Местные жители поделились кадрами наступившей зимы в соцсетях.

Всё замело снегом Источник: Babr Mash / Telegram

«Нет, нет, нет! Не к нам, не к нам! На Аляску прошу, туда, туда — модное нынче место», — негодуют местные.

Снег лежит на зеленой траве Источник: Иркутск № 1 / Telegram

В некоторых районах выпал не просто снег, а настоящий град. Остается надеются, что единичный случай и зима дождется декабря.

Иногда снегопад приносит по-настоящему серьезные проблемы. В начале августа восточные районы Австралии столкнулись с небывалыми за последние десятилетия снегопадами, что вызвало хаос. Мощный холодный фронт принес в регион настоящую зимнюю стихию — снежные заносы, наводнения, перебои с электричеством и многочисленные проблемы на дорогах.