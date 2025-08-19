«Поздно открыли». Аэропорт Геленджика работает уже месяц — как это повлияло на отдых на курорте?

Современный аэропорт Геленджика открылся месяц назад Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Месяц назад, 18 июля, аэропорт Геленджика принял свой первый за 3,5 года рейс. Самолет из Москвы встречал лично губернатор Краснодарского края, поспешив вручить букет женщине, которая первой купила билет. Власти не раз подчеркивали, что открытый аэропорт в таком крупном курорте — это очень важно для турпотока.

Спустя месяц 93.RU решил узнать у экспертов, как на курортный сезон в Геленджике повлияло открытие авиагавани и как терминал работает в условиях продолжающейся специальной военной операции.

Полет нормальный?

Аэропорт Геленджика, построенный по итальянскому проекту в 2021 году, так и не успели открыть до начала СВО. Своих первых пассажиров терминал встретил только месяц назад. Гости из Москвы рассказывали, что лететь было не страшно, хотя и дольше обычного — 4 часа. При этом люди отмечали, что посадка была мягкой.

В Геленджике самолеты на посадку заходят с моря Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Терминал небольшой — всего 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку. Общая площадь — 16,7 тысячи квадратных метров, а пропуская способность — до 891 пассажира в час.

«Сегодня в аэропорту Геленджик почти 400 сотрудников. При этом более 60% из них принимают участие в производственных процессах — обслуживании пассажиров и рейсов. Наши сотрудники с воодушевлением встретили новость об открытии воздушного пространства, к нам вернулась часть сотрудников, которые временно работали в других аэропортах. За время приостановки деятельности мы провели более 150 тестовых испытаний, которые имитировали стандартную работу аэропорта, поэтому весь персонал к моменту открытия был готов к работе», — рассказали 93.RU в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт принимает только внутренние рейсы, и запускать международное авиасообщение в планах нет. По словам гендиректора гавани Ивана Таранченко, «это убыточно».

Зона регистрации и табло с информацией о рейсах в аэропорту Геленджика Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Для безопасности полетов принимают и отправляют рейсы только в дневное время — с 08:30 до 20:00. Но за первый месяц работы уже два раза авиагавань приостанавливала работу из-за беспилотной опасности. Впервые это произошло 8 августа. В этот день из-за угрозы атаки БПЛА включили сирены в Анапе и Сочи. Тогда над регионом сбили 22 дрона. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли спустя два дня, 10 августа. Аэропорт успел обслужить один рейс, и его вновь закрыли из-за возможной угрозы. Но работу возобновили спустя два часа. Тогда сирены звучали в Крымском районе Кубани, позже там и в соседнем Славянском районе нашли обломки дронов.

Отметим, что в это же время ограничения вводились также в аэропорту Сочи, который до недавнего времени был единственной работающей с начала СВО авиагаванью в Краснодарского крае.

Больше всего рейсов в Геленджик из Москвы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

На прилет и на вылет с 18 июля аэропорт Геленджик обслужил 172 рейса.

«Мы считаем, что это отличный показатель при учете того, что разрешение на полеты в Геленджик было выдано в середине лета, когда у всех перевозчиков расписание было сформировано, соответственно, провозные мощности были распределены», — уточнили 93.RU в пресс-службе.

Сейчас аэропорт принимает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Посмотреть актуальное расписание полетов можно на официальном сайте авиагавани. Но стоимость билетов всё еще вызывает вопросы. В среднем около 20 тысяч рублей в одну сторону, и это без багажа.

«Мало кто может себе позволить прилететь семьей на отдых»

В момент открытия аэропорта туроператоры прогнозировали, что турпоток в Геленджик увеличится в 1,5 и даже 2 раза, но это в годовом выражении. А пока ажиотажа вокруг полетов нет.

Не все туристы могут позволить себе перелеты по действующим тарифам Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Прибавка по числу туристов, которую обеспечивает аэропорт, это 15–20%. Это не очень много, учитывая, что и рейсов не так много. Вот в один из дней было 6 рейсов по всем направлениям, это около тысячи человек, притом что Геленджик ежедневно принимает около 20 тысяч туристов, которые добираются другими способами, например на машинах. Нужно наращивать и географию полетов, и количество рейсов. Пока что мы в начале пути», — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Эксперты отмечают, что авиасообщение облегчило жизнь местным жителям и тем, кому нужно ездить по работе в Москву. Лишь часть пассажиров — это туристы. Поэтому и на стоимость проживания в гостиницах Геленджика открытый аэропорт никак не повлиял. Главным критерием остается загрузка отелей.

Туристов в этом году в Геленджике стало чуть больше из-за ограничений в Анапе Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

«В этом году для отельеров Черноморского побережья Краснодарского края сложный сезон, загрузка до второй декады июля была меньше на 25–30%, сейчас нагнала прошлый год. При этом средняя цена продажи номера упала на 20–30%. То есть народ стал сильно экономить на отдыхе. А цена авиабилета в Геленджик от 17 000 рублей за одного человека с ручной кладью. Мораль? Мало кто может себе позволить прилететь семьей на отдых. А те, кто может себе позволить такие цены за авиабилеты, останавливаются на отдых в основном в „пятерках“», — рассказал 93.RU Олег Козырев, владелец мини-отеля «Южная дача». За прошедший месяц в его отель заселились всего три семьи, которые прилетели на курорт.

Туроператоры говорят, что открытые аэропорта — событие хорошее, но произошло это слишком поздно в рамках курортного сезона. В середине лета у большинства туристов уже куплены путевки, отмечает директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур» Евгения Кизей.

«Менять планы в разгар сезона мало кто решился. Уже спланирован маршрут, куплено проживание и билеты на поезд. Я считаю, что какой-то плюс от аэропорта мы сможем почувствовать уже в следующем году. Сейчас, конечно, поздновато уже открыли», — рассказала 93.RU Кизей.

За год в Геленджике отдыхает около пяти миллионов туристов Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

По данным «Мультитура», спрос на отдых в Геленджике в этом году вырос на 10–15%, если сравнивать с прошлым годом. Но с аэропортом это напрямую не связано — интерес к курорту был и в июне, еще до открытия терминала.