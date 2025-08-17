НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лифтер сделал лифт-туалет на даче — интернет взорвался от восторга и шуток

Лифтер сделал лифт-туалет на даче — интернет взорвался от восторга и шуток

За несколько дней ролик набрал более 5 миллионов просмотров

396
1 комментарий
Мастер осуществил мечту всех хулиганов и сделал туалет в лифте

Источник: предоставлено Дмитрием Орловым

Мастер осуществил мечту всех хулиганов и сделал туалет в лифте

Источник:

предоставлено Дмитрием Орловым

В социальных сетях завирусился ролик жительницы Нижнего Новгорода, которая сняла весьма необычное изобретение своего отца. Вместо обычного деревенского уличного туалета он установил… лифт! Журналисты NN.RU поговорили с мастером и узнали, как ему в голову пришла такая необычная идея, а самое главное — откуда кабина? Также поговорили с ним о том, как он относится к внезапной популярности изобретения в социальных сетях.

Как тебе такое, Илон Маск?

Кулибина современности зовут Дмитрий Орлов, он уже 44 года чинит лифты. По признанию мастера, это его стихия. В 2010 году он купил новую дачу. Там стоял обычный деревянный туалет, который почти складывался от старости. Тогда у Дмитрия возникла идея поставить клозет совершенно иного уровня — из старого лифта. По словам мастера, он не видел подобного даже в интернете.

— Я люблю оригинальничать, — озорно признался Дмитрий в беседе с NN.RU.

Чтобы реализовать задуманное, он нашел списанную кабину. У лифта уже давно вышел срок годности, пользоваться по прямому назначению им было небезопасно. Дмитрий разобрал конструкцию на базе, выкинул лишние детали и привез в деревню. Там он собрал всё обратно, внутри установил деревенский унитаз, нишу под него — всё готово.

Лифт-туалет появился на даче у мужчины еще 15 лет назад

Источник:

Дмитрий Орлов / Vk.com

— Все механизмы остались родные от лифта. Сложностей практически не было. Единственное — пришлось переделать работу мотора привода с 380 вольт на 220, — говорит Дмитрий.

Дабы воспользоваться лифтом-туалетом, нужно нажать кнопку вызова сбоку — тогда двери откроются. Зайдя внутрь, следует нажать другую кнопку, тогда двери закроются. Важное примечание: после этого кнопка вызова с внешней стороны становится недоступной. Поэтому никто случайно зайти в «лифт», пока он занят, не сможет.

Бояться застрять в лифте, если вдруг внезапно отключат электричество, тоже не стоит. Нижегородец на этот случай отключил механизм замков.

— В случае застревания можно просто с усилием разжать двери, пружина это позволит. А так это действующий механизм лифтов 80-х годов, — объяснил мастер.

Собственное изобретение Дмитрию очень нравится. Он собирается и дальше его модернизировать.

Мастер использовал списанный лифт

Источник: dashaa_king / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мастер использовал списанный лифт

Источник:

dashaa_king / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Хочу облагородить его. На смену советским дверям поставить из нержавейки от финского лифта.

«Весь лифт обгадили!»

Всё бы хорошо в этой хайп-истории, но, как говорится в великом анекдоте, есть один нюанс: мастер признался NN.RU, что установил лифт-туалет аж 15 лет назад. Просто дочь Дмитрия по имени Даша решила снять рилс в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) всего несколько дней назад. И понеслась — у видео около пяти миллионов просмотров, свыше 300 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев.

Многие россияне успели пошутить над тем, что наконец-то сбылась мечта хулиганов, которые привыкли справлять нужду в лифте.

«Весь лифт *** [обгадили]!» — такой комментарий пользовательницы набрал почти 60 тысяч лайков.

Этот ролик набрал более пяти миллионов просмотров за несколько дней

Источник:

dashaa_king / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Теперь главное — в обычном лифте не *** [сходить в туалет]», — шутит другой комментатор.

Другие же удивились находчивости мастера и хвалили его за хозяйственность.

«Твой папа — гений!» — восторгаются подписчики.

«Премиальный туалет русской глубинки», — отметил еще один комментатор.

Дмитрий рассказал, что, несмотря на внезапную популярность его изобретения в социальных сетях, в реальной жизни толпы, к счастью, пока не проложили дорожку к туалету. Однако «лифт» стал достопримечательностью для соседей по деревне. Те, кто смог воспользоваться уникальным туалетом, оставляют только положительные комментарии.

Наталья Баранова

Корреспондент
Наталья Баранова
Корреспондент
Комментарии
1
Гость
2 часа
Где восторг и шутки? Повсюду кринж.
Читать все комментарии
