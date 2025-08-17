Как выйти на пенсию раньше положенного срока — все законные способы

Одна из причин выйти на пенсию раньше положенного срока — работа в тяжелых условиях и на вредных производствах, например в горячих цехах, на подземных или химических производствах.

Профессии, работая по которым, можно рассчитывать на досрочную пенсию, указаны в специальных списках. Их устанавливает правительство России. На данный момент списков два.

«За работу в особо вредных и тяжелых условиях труда мужчины имеют право выхода на пенсию по списку № 1 в 50 лет при выработке стажа в таких условиях труда не менее 10 лет и страхового стажа не менее 20 лет; по списку № 2 — в 55 лет, при выработке стажа во вредных условиях труда не менее 12 лет и 6 месяцев и страхового стажа не менее 25 лет.

Женщины по списку № 1 могут выйти на досрочную пенсию в 45 лет при выработке стажа во вредных условиях труда не менее 7 лет и 6 месяцев и страхового стажа не менее 15 лет; по списку № 2 — в 50 лет при выработке стажа во вредных условиях труда не менее 10 лет и страхового стажа не менее 20 лет», — рассказал Городским медиа старший менеджер по льготам, наградам и пенсиям «Северсталь» Михаил Ошурков.