Как выйти на пенсию раньше положенного срока — все законные способы

В 2025 году на пенсию по старости никто не выйдет. Всё из-за того, что пенсионный возраст постепенно повышают. Но не всё так однозначно: некоторые категории людей могут выйти на пенсию раньше положенного срока, в том числе в этом году. Кто имеет на это право и как начать получать выплаты досрочно, разбираемся в материале.

  1. Что такое досрочная пенсия
  2. Тяжелые условия труда
  3. Работники Крайнего Севера
  4. Особые профессии
  5. Большой стаж и воспитание детей
  6. Кто еще может выйти на пенсию досрочно
  7. Как оформить досрочную пенсию
  8. Могут ли отказать в досрочном выходе на пенсию
  9. Какой размер у досрочной пенсии
1

Что такое досрочная пенсия

Помимо общепринятого возраста выхода на пенсию, существует множество нюансов и особенностей, за счет которых человеку могут назначить досрочную пенсию.

Досрочная пенсия — одна из мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Она позволяет получить выплаты ранее общеустановленного пенсионного возраста при наличии определенных условий, предусмотренных законодательством.

Право на досрочную пенсию появляются у граждан в зависимости от их профессии, места работы, семейного положения или состояния здоровья. Общим остается то, что все они смогут рассчитывать на получение пенсии раньше срока, только если наберут 30 и более ИПК за время своей работы.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги».

2

Тяжелые условия труда

Одна из причин выйти на пенсию раньше положенного срока — работа в тяжелых условиях и на вредных производствах, например в горячих цехах, на подземных или химических производствах.

Профессии, работая по которым, можно рассчитывать на досрочную пенсию, указаны в специальных списках. Их устанавливает правительство России. На данный момент списков два.

«За работу в особо вредных и тяжелых условиях труда мужчины имеют право выхода на пенсию по списку № 1 в 50 лет при выработке стажа в таких условиях труда не менее 10 лет и страхового стажа не менее 20 лет; по списку № 2 — в 55 лет, при выработке стажа во вредных условиях труда не менее 12 лет и 6 месяцев и страхового стажа не менее 25 лет.

Женщины по списку № 1 могут выйти на досрочную пенсию в 45 лет при выработке стажа во вредных условиях труда не менее 7 лет и 6 месяцев и страхового стажа не менее 15 лет; по списку № 2 — в 50 лет при выработке стажа во вредных условиях труда не менее 10 лет и страхового стажа не менее 20 лет», — рассказал Городским медиа старший менеджер по льготам, наградам и пенсиям «Северсталь» Михаил Ошурков.

3

Работники Крайнего Севера

Еще выйти на пенсию досрочно могут граждане, работающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Для этого они должны выработать необходимую норма стажа.

Чтобы выйти на пенсию раньше по этому условию, нужно отработать в условиях Крайнего Севера 15 лет или на приравненных к нему местностях 20 лет.

Если вы не успели получить такой стаж, но проработали не меньше, 7,5 года, то каждый проработанный год приблизит пенсию на четыре месяца.

4

Особые профессии

Педагоги, врачи, артисты, военные и летчики тоже имеют право выйти на пенсию раньше положенного срока. Например, для педагогов досрочный выход на пенсию доступен после 25 лет выработки профессионального стажа, медикам после 30 лет работы в городе, а в сельской местности — после 25 лет.

Артисты могут стать пенсионерами, отработав 15–30 лет. Точное количество лет зависит от характера деятельности. Например, гимнасты и акробаты могут отправиться на заслуженный отдых уже спустя 15 лет творческого стажа, а вот актерам для досрочной пенсии потребуется порядка 25 лет.

Досрочный выход на пенсию доступен летчикам с 25- и 20-летним стажем в гражданской авиации, при условии управления полетами не менее 12,5 года и 10 лет соответственно.

Для работников исправительных учреждений, водителей общественного транспорта, сотрудников гражданской авиации и других специалистов тоже есть особые условия выхода на пенсию. Все они прописаны в законе.

5

Большой стаж и воспитание детей

Страховую пенсию можно получить на два года раньше при большом стаже: 37 лет для женщин, 42 года для мужчин. Например, если юноша начал работать с 18 лет, он наберет 42 года стажа к 60 годам при официальной работе и белой зарплате.

Еще такая опция доступна многодетным матерям. Если у женщины есть 15 лет трудового стажа и три ребенка, она может выйти на пенсию в 57 лет. Если детей четверо — в 56 лет, пятеро и больше — в 50.

Матери двоих детей тоже могут рассчитывать на досрочную пенсию — в 50 лет при 20 годах стажа, но только если 12 из них заработаны на Крайнем Севере (или 17 — в районах, к нему приравненных). Важно: дети должны быть воспитаны минимум до восьми лет. Если мать лишили родительских прав до этого возраста, рассчитывать на досрочные выплаты не получится.

Отцы и матери детей-инвалидов могут выйти на пенсию в 55 и 50 лет соответственно. Опекунам инвалидов с детства тоже снижают возраст выхода — на год (но не более пяти лет) за каждые полтора года опеки.

6

Кто еще может выйти на пенсию досрочно

  1. Инвалиды военной травмы: 55/50 лет, 25/20 лет стажа.

  2. Инвалиды I группы по зрению: мужчины — 50 лет, женщины — 40 лет, 15/10 лет стажа.

  3. Лилипуты и диспропорциональные карлики: мужчины — 45 лет, женщины — 40 лет, 20/15 лет стажа.

  4. Оленеводы, рыбаки, охотники: 25/20 лет стажа.

  5. Женщины с 50 лет за 15 лет работы трактористами, машинистами в сельском хозяйстве, строительстве и на погрузочно-разгрузочных работах с 20-летним страховым стажем.

  6. Женщины с 50 лет за 20 лет работы в текстильной промышленности с повышенной интенсивностью.

  7. Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет за 12,5 года работы в локомотивных бригадах, на железнодорожном транспорте, в шахтах, разрезах, рудниках, на вывозе угля и других полезных ископаемых с 25-летним и 20-летним страховым стажем.

  8. Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет за 12,5 года работы на геолого-разведочных, поисковых, лесозаготовительных и погрузочно-разгрузочных работах в портах с 25-летним и 20-летним страховым стажем.

  9. Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет за 12,5 года работы на судах морского, речного и рыбного флота с 25-летним и 20-летним страховым стажем.

  10. Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет за 20 и 15 лет работы водителями автобусов, троллейбусов и трамваев с 25-летним и 20-летним стажем.

  11. Рыбаки и моряки с 25 и 20-летним стажем работы на добыче, обработке рыбы, морепродуктов.

  12. Спасатели с 15-летним стажем в аварийно-спасательных службах и участием в ликвидации ЧС с 40 лет или независимо от возраста.

  13. Работники пенитенциарных учреждений с 15 и 10-летним стажем с 25-летним и 20-летним стажем соответственно.

  14. Работники противопожарной службы с 25-летним стажем с 50 лет.

Весь список можно найти здесь.

7

Как оформить досрочную пенсию

Для оформления досрочной пенсии необходимо подать заявление о ее назначении в Социальный фонд России не позднее чем за 30 дней до достижения пенсионного возраста. К заявлению нужно приложить документы. Обычно это паспорт, СНИЛС и трудовая книжка.

Информацию о стаже также можно будет подтвердить, предоставив трудовой договор, договор гражданского-правового характера, лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты, выписки из приказов, справки, уточняющие особый характер и условия работы, а также копии лицевых счетов из архивов.

Кроме того, могут потребоваться и дополнительные документы: свидетельства о рождении детей (для многодетных матерей), их пенсионные удостоверения и справки об обучении и доходах совершеннолетних детей (для граждан с иждивенцами), справки об установлении инвалидности (для людей с инвалидностью, опекунов или родителей ребенка с инвалидностью).

Подать заявление можно лично, через МФЦ, «Госуслуги» или у работодателя.

Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней, в отдельных случаях — дольше. Пенсия назначается со дня подачи документов, если они соответствуют требованиям.

8

Могут ли отказать в досрочном выходе на пенсию

Социальный фонд может отказать в выплате досрочной пенсии, если у гражданина не хватает специального стажа или пенсионных баллов (ИПК). Досрочную пенсию также не назначат, если заявитель не представил документы, которые подтверждают стаж, а у СФР нет информации о месте его работы.

Если человек считает, что в досрочной пенсии отказали незаконно, он может обжаловать решение в вышестоящих органах или в судебном порядке.

9

Какой размер у досрочной пенсии

Размер досрочной страховой пенсии не является фиксированным и определяется исходя из стажа человека и количества заработанных им пенсионных баллов (ИПК). Чем больше стаж и ИПК, тем выше будет размер пенсии.

Страховой стаж — это общее время, которое вы работали и за которое платили страховые взносы для формирования пенсионных накоплений.

Специальный стаж — это время, которое вы проработали в определенных профессиях или в особых условиях, что дает вам право на досрочную пенсию по старости.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Для получения права на досрочную пенсию нужно набрать не менее 30 ИПК. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги».

Для расчета досрочной пенсии применяется стандартная формула:

Страховая пенсия = (количество ИПК × стоимость одного пенсионного балла) + фиксированная выплата

В 2025 году размер фиксированной выплаты на федеральном уровне составляет 8907,70 рубля, а один ИПК стоит 145,69 рубля.

Важно, что правила подсчета страхового стажа работы в особых условиях труда отличаются от расчета обычного страхового стажа. Например, период ухода за каждым ребенком до 1,5 года включается в страховой стаж, однако СФР учтет максимум 6 лет декрета. Но в расчет стажа работы в особых условиях он не войдет.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Досрочный выход на пенсию Пособия и выплаты
Гость
20 июня, 13:35
Досрочно можно выйти на пенсию при наличии 37 лет страхового стажа, а не трудового для женщин, вычитают декретный отпуск по уходу за ребенком. Точнее доносите информацию до людей.
Гость
20 июня, 14:42
Главное. Уйти с пенсии попозже.
