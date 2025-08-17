Как выйти на пенсию раньше положенного срока — все законные способы

В 2025 году на пенсию по старости никто не выйдет. Всё из-за того, что пенсионный возраст постепенно повышают. Но не всё так однозначно: некоторые категории людей могут выйти на пенсию раньше положенного срока, в том числе в этом году. Кто имеет на это право и как начать получать выплаты досрочно, разбираемся в материале.
- Что такое досрочная пенсия
- Тяжелые условия труда
- Работники Крайнего Севера
- Особые профессии
- Большой стаж и воспитание детей
- Кто еще может выйти на пенсию досрочно
- Как оформить досрочную пенсию
- Могут ли отказать в досрочном выходе на пенсию
- Какой размер у досрочной пенсии
Что такое досрочная пенсия
Помимо общепринятого возраста выхода на пенсию, существует множество нюансов и особенностей, за счет которых человеку могут назначить досрочную пенсию.
Досрочная пенсия — одна из мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Она позволяет получить выплаты ранее общеустановленного пенсионного возраста при наличии определенных условий, предусмотренных законодательством.
Право на досрочную пенсию появляются у граждан в зависимости от их профессии, места работы, семейного положения или состояния здоровья. Общим остается то, что все они смогут рассчитывать на получение пенсии раньше срока, только если наберут 30 и более ИПК за время своей работы.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги».
Тяжелые условия труда
Одна из причин выйти на пенсию раньше положенного срока — работа в тяжелых условиях и на вредных производствах, например в горячих цехах, на подземных или химических производствах.
Профессии, работая по которым, можно рассчитывать на досрочную пенсию, указаны в специальных списках. Их устанавливает правительство России. На данный момент списков два.
«За работу в особо вредных и тяжелых условиях труда мужчины имеют право выхода на пенсию по списку № 1 в 50 лет при выработке стажа в таких условиях труда не менее 10 лет и страхового стажа не менее 20 лет; по списку № 2 — в 55 лет, при выработке стажа во вредных условиях труда не менее 12 лет и 6 месяцев и страхового стажа не менее 25 лет.
Женщины по списку № 1 могут выйти на досрочную пенсию в 45 лет при выработке стажа во вредных условиях труда не менее 7 лет и 6 месяцев и страхового стажа не менее 15 лет; по списку № 2 — в 50 лет при выработке стажа во вредных условиях труда не менее 10 лет и страхового стажа не менее 20 лет», — рассказал Городским медиа старший менеджер по льготам, наградам и пенсиям «Северсталь» Михаил Ошурков.
Работники Крайнего Севера
Еще выйти на пенсию досрочно могут граждане, работающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Для этого они должны выработать необходимую норма стажа.
Чтобы выйти на пенсию раньше по этому условию, нужно отработать в условиях Крайнего Севера 15 лет или на приравненных к нему местностях 20 лет.
Если вы не успели получить такой стаж, но проработали не меньше, 7,5 года, то каждый проработанный год приблизит пенсию на четыре месяца.
Особые профессии
Педагоги, врачи, артисты, военные и летчики тоже имеют право выйти на пенсию раньше положенного срока. Например, для педагогов досрочный выход на пенсию доступен после 25 лет выработки профессионального стажа, медикам после 30 лет работы в городе, а в сельской местности — после 25 лет.
Артисты могут стать пенсионерами, отработав 15–30 лет. Точное количество лет зависит от характера деятельности. Например, гимнасты и акробаты могут отправиться на заслуженный отдых уже спустя 15 лет творческого стажа, а вот актерам для досрочной пенсии потребуется порядка 25 лет.
Досрочный выход на пенсию доступен летчикам с 25- и 20-летним стажем в гражданской авиации, при условии управления полетами не менее 12,5 года и 10 лет соответственно.
Для работников исправительных учреждений, водителей общественного транспорта, сотрудников гражданской авиации и других специалистов тоже есть особые условия выхода на пенсию. Все они прописаны в законе.
Большой стаж и воспитание детей
Страховую пенсию можно получить на два года раньше при большом стаже: 37 лет для женщин, 42 года для мужчин. Например, если юноша начал работать с 18 лет, он наберет 42 года стажа к 60 годам при официальной работе и белой зарплате.
Еще такая опция доступна многодетным матерям. Если у женщины есть 15 лет трудового стажа и три ребенка, она может выйти на пенсию в 57 лет. Если детей четверо — в 56 лет, пятеро и больше — в 50.
Матери двоих детей тоже могут рассчитывать на досрочную пенсию — в 50 лет при 20 годах стажа, но только если 12 из них заработаны на Крайнем Севере (или 17 — в районах, к нему приравненных). Важно: дети должны быть воспитаны минимум до восьми лет. Если мать лишили родительских прав до этого возраста, рассчитывать на досрочные выплаты не получится.
Отцы и матери детей-инвалидов могут выйти на пенсию в 55 и 50 лет соответственно. Опекунам инвалидов с детства тоже снижают возраст выхода — на год (но не более пяти лет) за каждые полтора года опеки.
Кто еще может выйти на пенсию досрочно
Инвалиды военной травмы: 55/50 лет, 25/20 лет стажа.
Инвалиды I группы по зрению: мужчины — 50 лет, женщины — 40 лет, 15/10 лет стажа.
Лилипуты и диспропорциональные карлики: мужчины — 45 лет, женщины — 40 лет, 20/15 лет стажа.
Оленеводы, рыбаки, охотники: 25/20 лет стажа.
Женщины с 50 лет за 15 лет работы трактористами, машинистами в сельском хозяйстве, строительстве и на погрузочно-разгрузочных работах с 20-летним страховым стажем.
Женщины с 50 лет за 20 лет работы в текстильной промышленности с повышенной интенсивностью.
Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет за 12,5 года работы в локомотивных бригадах, на железнодорожном транспорте, в шахтах, разрезах, рудниках, на вывозе угля и других полезных ископаемых с 25-летним и 20-летним страховым стажем.
Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет за 12,5 года работы на геолого-разведочных, поисковых, лесозаготовительных и погрузочно-разгрузочных работах в портах с 25-летним и 20-летним страховым стажем.
Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет за 12,5 года работы на судах морского, речного и рыбного флота с 25-летним и 20-летним страховым стажем.
Мужчины с 55 лет и женщины с 50 лет за 20 и 15 лет работы водителями автобусов, троллейбусов и трамваев с 25-летним и 20-летним стажем.
Рыбаки и моряки с 25 и 20-летним стажем работы на добыче, обработке рыбы, морепродуктов.
Спасатели с 15-летним стажем в аварийно-спасательных службах и участием в ликвидации ЧС с 40 лет или независимо от возраста.
Работники пенитенциарных учреждений с 15 и 10-летним стажем с 25-летним и 20-летним стажем соответственно.
Работники противопожарной службы с 25-летним стажем с 50 лет.
Весь список можно найти здесь.
Как оформить досрочную пенсию
Для оформления досрочной пенсии необходимо подать заявление о ее назначении в Социальный фонд России не позднее чем за 30 дней до достижения пенсионного возраста. К заявлению нужно приложить документы. Обычно это паспорт, СНИЛС и трудовая книжка.
Информацию о стаже также можно будет подтвердить, предоставив трудовой договор, договор гражданского-правового характера, лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты, выписки из приказов, справки, уточняющие особый характер и условия работы, а также копии лицевых счетов из архивов.
Кроме того, могут потребоваться и дополнительные документы: свидетельства о рождении детей (для многодетных матерей), их пенсионные удостоверения и справки об обучении и доходах совершеннолетних детей (для граждан с иждивенцами), справки об установлении инвалидности (для людей с инвалидностью, опекунов или родителей ребенка с инвалидностью).
Подать заявление можно лично, через МФЦ, «Госуслуги» или у работодателя.
Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней, в отдельных случаях — дольше. Пенсия назначается со дня подачи документов, если они соответствуют требованиям.
Могут ли отказать в досрочном выходе на пенсию
Социальный фонд может отказать в выплате досрочной пенсии, если у гражданина не хватает специального стажа или пенсионных баллов (ИПК). Досрочную пенсию также не назначат, если заявитель не представил документы, которые подтверждают стаж, а у СФР нет информации о месте его работы.
Если человек считает, что в досрочной пенсии отказали незаконно, он может обжаловать решение в вышестоящих органах или в судебном порядке.
Какой размер у досрочной пенсии
Размер досрочной страховой пенсии не является фиксированным и определяется исходя из стажа человека и количества заработанных им пенсионных баллов (ИПК). Чем больше стаж и ИПК, тем выше будет размер пенсии.
Страховой стаж — это общее время, которое вы работали и за которое платили страховые взносы для формирования пенсионных накоплений.
Специальный стаж — это время, которое вы проработали в определенных профессиях или в особых условиях, что дает вам право на досрочную пенсию по старости.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Для получения права на досрочную пенсию нужно набрать не менее 30 ИПК. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги».
Для расчета досрочной пенсии применяется стандартная формула:
Страховая пенсия = (количество ИПК × стоимость одного пенсионного балла) + фиксированная выплата
В 2025 году размер фиксированной выплаты на федеральном уровне составляет 8907,70 рубля, а один ИПК стоит 145,69 рубля.
Важно, что правила подсчета страхового стажа работы в особых условиях труда отличаются от расчета обычного страхового стажа. Например, период ухода за каждым ребенком до 1,5 года включается в страховой стаж, однако СФР учтет максимум 6 лет декрета. Но в расчет стажа работы в особых условиях он не войдет.