Красотка бросила работу на заводе ради морских просторов — она стала капитаном яхты в Турции

Источник: Городские медиа

Юлия Ляшова из Краснодара несколько лет назад прочла книгу «Экспедиция Кон-Тики» норвежского ученого Тура Хейердала. Это история о том, как команда энтузиастов во главе с Хейердалом отправились на плоту в Тихий океан, чтобы доказать, что Полинезийские острова могли быть заселены из Южной Америки. То, как норвежец описал поход, вдохновило инженера Юлию стать капитаном.

Она прошла обучение в Турции и там же в 2024 году впервые сама арендовала лодку и встала за штурвал. По ее словам, на яхте все равны — и мужчины, и женщины, нет непосильных задач. Юлия ходит по водам Средиземного моря с командой из 4–5 человек. Участие в недельном походе без учета трат на бензин и еду стоит около 100 тысяч рублей, что сравнимо с отельным отдыхом в престижном районе Сочи.

«Самое сложное — это уровень ответственности и способность перебороть свою тревогу и страх, которые возникают внутри. Чувство ответственности с тобой 24 на 7. Не считая моментов, когда ты на якорной стоянке лег спать. Хотя и ночью ты встаешь и следишь за лодкой. Ты берешь ответственность за несколько человек, за то, что им будет хорошо, они будут сыты, им всё понравится, они будут в безопасности, что всё будет в порядке с арендованной лодкой. А произойти может всё что угодно. В общем, капитанская повседневность соткана из состояния перманентного контроля», — рассказывает Юлия.