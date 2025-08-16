НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 747мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Новый ЖК
Активность змей
Что бесит в поезде
Афиша на выходные
Очередь в больницу
Отдых в Крыму
История фабрики
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Страна и мир Красотка бросила работу на заводе ради морских просторов — она стала капитаном яхты в Турции

Красотка бросила работу на заводе ради морских просторов — она стала капитаном яхты в Турции

История девушки, которая кардинально изменила свою жизнь

179
1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Юлия Ляшова из Краснодара несколько лет назад прочла книгу «Экспедиция Кон-Тики» норвежского ученого Тура Хейердала. Это история о том, как команда энтузиастов во главе с Хейердалом отправились на плоту в Тихий океан, чтобы доказать, что Полинезийские острова могли быть заселены из Южной Америки. То, как норвежец описал поход, вдохновило инженера Юлию стать капитаном.

Она прошла обучение в Турции и там же в 2024 году впервые сама арендовала лодку и встала за штурвал. По ее словам, на яхте все равны — и мужчины, и женщины, нет непосильных задач. Юлия ходит по водам Средиземного моря с командой из 4–5 человек. Участие в недельном походе без учета трат на бензин и еду стоит около 100 тысяч рублей, что сравнимо с отельным отдыхом в престижном районе Сочи.

«Самое сложное — это уровень ответственности и способность перебороть свою тревогу и страх, которые возникают внутри. Чувство ответственности с тобой 24 на 7. Не считая моментов, когда ты на якорной стоянке лег спать. Хотя и ночью ты встаешь и следишь за лодкой. Ты берешь ответственность за несколько человек, за то, что им будет хорошо, они будут сыты, им всё понравится, они будут в безопасности, что всё будет в порядке с арендованной лодкой. А произойти может всё что угодно. В общем, капитанская повседневность соткана из состояния перманентного контроля», — рассказывает Юлия.

Мечта Юлии — пройти по океану. А пока она организует походы в Турции для всех желающих. Подробнее о том, как инженер стала капитаном, смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Яхтинг Капитан Турция
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Во-первых, судьба предавших Родину печальна. Во-вторых, нам не интересна. Вспомните Скрипалей, вспомните Дурова.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление