Страна и мир Мнение «Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон

«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон

Можно ли экономно провести отпуск в ОАЭ и что еще нужно знать туристам

99
Написать комментарий
Жаркое лето Арабских Эмиратов нравится многим туристам | Источник: Яна Латухина

Жаркое лето Арабских Эмиратов нравится многим туристам

Источник:

Яна Латухина

Несмотря на 40-градусную жару, Объединенные Арабские Эмираты остаются востребованным вариантом для летнего отдыха у российских туристов. Менеджер по туризму из Архангельска Яна Латухина недавно вернулась из Дубая. Она рассказала в своей колонке на портале 29.RU, как прошел отпуск в самом дорогом эмирате, чем он может понравиться другим северянам и какие там цены в низкий сезон.

Я путешественник со стажем, более того — я турагент и все свои путешествия оцениваю с профессиональной точки зрения. Итак, Дубай: примерно до 2019 года в ОАЭ летом не ездили туристы из России. Лето в Эмиратах считалось низким сезоном (период пониженного спроса на поездки. — Прим. ред.) из-за высоких температур воздуха. Но примерно с 2023 года спрос россиян на туры в ОАЭ вырос ввиду ограниченного выбора стран для отдыха.

В настоящее время Эмираты для отдыха летом выбирают многие россияне и туристы из других стран, а местные отели постоянно улучшают условия отдыха для туристов в самый жаркий сезон.

Источник: Яна Латухина
Источник:

Яна Латухина

Мне было комфортно в это время года: во всех отелях, магазинах, кафе, в любых помещениях хорошо работают кондиционеры. Вода в море очень теплая, около 30–35 градусов, а в отелях есть бассейны с охлаждением, которые приятно освежают.

Я не первый раз в ОАЭ, сюда хочется возвращаться снова. Дубай — это место, где можно совместить пляжный отдых и посещение многих интереснейших мест. Дубай — это про качество отдыха, высокий уровень сервиса и дружелюбие ко всем туристам. Это удивительный город мировых рекордов, там обязательно надо побывать: он поражает роскошью, масштабностью, современностью.

Туристов из России привлекают крупные моллы с сезонными скидками, многочисленные развлечения, экскурсии на любой вкус. А самое главное в ОАЭ летом — это приемлемые цены на туры, доступная роскошь.

Источник: Яна Латухина
Источник:

Яна Латухина

В культурном плане Дубай — это множество музеев, выставок на любой вкус. В этот раз мы посетили Музей будущего (Museum of the Future) — впечатляет. Отношение ко всем туристам из любых стран отличное, доброжелательное. В ОАЭ высокий уровень безопасности, в любое время можно спокойно находиться вне отеля.

Перед поездкой в Дубай туристам необходимо внимательно прочитать памятку от туроператора, там содержится вся необходимая информация о стране. В первую очередь надо знать, что это мусульманская страна и ислам определят ритм жизни.

Про рестораны, кафе — есть дорогие и не очень, на любой кошелек. Средний чек обеда — примерно 3000 рублей на человека, в «Макдоналдсе» можно и за 500 рублей покушать (но цены там, понятно, в дирхамах). Многие туристы кушают в своем отеле, выбирая и оплачивая заранее нужный им тип питания — от завтраков до «всё включено».

Источник: Яна Латухина
Источник:

Яна Латухина

Цены на алкоголь в городе высокие, а на продукты — выше, чем в России. На такси по приложению — приемлемые, примерно как в Москве. Работает «Яндекс Такси», но дороже, чем местные приложения.

Что касается медицины, то туристы обязаны перед поездкой оформлять медицинскую страховку (она входит в тур). При необходимости медицинские расходы покроет страховая компания.

Сравнивать Дубай с российскими курортами я не возьмусь. Я очень люблю Крым, люблю Сочи — это что-то совершенно несравнимое и разное. В России всегда душевно и по-родному.

Яна Латухина
Яна Латухина
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Юрий Скородумов
Юрий Скородумов
Корреспондент
Туризм Архангельск Дубай ОАЭ
